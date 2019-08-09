Ракетное противостояние расколет Европу

2 августа прекратил действие договор о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Инициатором о приостановке участия в действующем на протяжении многих лет соглашении стали США. Это произошло после того, как Вашингтон без предоставления каких-либо доказательств обвинил Россию в грубом нарушении обязательств.

Сегодня аналитики пытаются предположить, как будет выглядеть так называемый пост-ДРСМД мир и начнется ли новая гонка вооружений среди крупных мировых держав, таких как США, Россия и Китай?

Напомним, что ДРСМД был заключен 8 декабря 1987 года между США и СССР. Стороны взяли на себя обязательства прекратить производство и отказаться от использования баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Это событие считают концом Холодной войны. После распада Союза, кроме Соединенных Штатов и РФ правопреемниками договора стали 11 постсоветских государств, в том числе Беларусь и Украина.

Очевидно, что прекращение действия ДРСМД может привести к существенным изменениям в области развития и распространения систем вооружения, ранее регулируемых данным документом.

Речь идет не только о возможности восстановления арсенала баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности или вытекающего из этого изменения баланса сил, но и получении вооруженными силами ряда стран совершенно новых оперативно-тактических возможностей.

После разрыва ДРСМД Пентагон уже анонсировал разработку новых неядерных ракет. Если говорить конкретно, то в США рассматривают возможности в первую очередь принятия на вооружение сухопутной модификации крылатой ракеты BGM-109 Tomahawk, приспособленной для запуска с мобильной двухосной пусковой установки. Американские СМИ сообщают, что испытание такой ракеты пройдет уже в ближайший месяц. Хотя возможно США их не уничтожили согласно ДРМСД, а все эти годы хранили на территории страны.

Второй на очереди может стать баллистическая ракета с дальностью около 4000 км.

Можно предполагать, что будет разработана совершенно новая система, вероятно, основанная на гиперзвуковой концепции.

Следует обратить внимание на инициированную Пентагоном программу Long Range Precision Fires/Precision Strike Missile, предусматривающую производство новой тактической ракеты для РСЗО MLRS и HIMARS, которая сменит ATACMS. Суть этой доработки заключается в оснащении РСЗО новым управляемым боеприпасом с показателями дальности стрельбы до 700-800 км и сравнительно тяжелой боевой частью. Планируется, что первые серийные ракеты нового типа по программе LRPF могут быть переданы войскам к 2024 году и далее будут модернизироваться.

К слову РСЗО HIMARS, приспособленные для запуска таких ракет, закупает Польша и разместит их в Ожише – вблизи российской и белорусской границ. Так, принятые на вооружение армии США ракеты с дальностью 750 км, ранее запрещенные ДРСМД, США смогут нацелить на объекты в Калининградской области и практически всех Беларуси.

Кроме того, развернутые ракетные системы, ранее запрещенные ДРСМД, например, в Румынии смогут взять под прицел Крым.

Без сомнения, оружие, ранее запрещенное ДРСМД, может представлять угрозу для критически важных объектов военной и гражданской инфраструктуры потенциального противника и значительно повысить ударный потенциал систем, применяемых как на суше, так на море и в воздухе.

Предварительные подсчеты военных специалистов свидетельствуют, что число ракет класса земля-земля средней и меньшей дальности, необходимых для достижения превосходства, может быть получено одной из держав в течение пяти-десяти лет.

По всей видимости, выход США из ДРСМД – это часть стратегии по «усилению» восточного фланга НАТО. У Польши и стран Балтии нет шансов не быть втянутыми в процесс дальнейшей милитаризации региона, поскольку теперь Вашингтон может настаивать на размещении американских ракетных систем на территории европейских союзников в рамках сдерживания России. Такой сценарий развития ситуации без сомнения ухудшит обстановку в сфере безопасности в Европе.

Среди стран – членов НАТО не так много желающих безоговорочно размещать ракеты на своей земле. Сегодня французы и немцы по-прежнему не хотят видеть у себя американские ракеты средней дальности. В нынешней обстановке одним из более надежных кандидатов является Польша, на это могут согласиться и страны Балтии, может быть, и Украина. Их позиция неизбежно усилит раскол в Европейском союзе.

Очевидно, что в нынешних условиях сохранить баланс сил только дипломатическими усилиями сложно. Беларусь в ситуации дальнейшей милитаризации региона будет вынуждена предпринимать симметричные меры. Возможно, Минск приложит усилия для дальнейшей разработки и развития собственного производства ракетных систем. Этому может способствовать уже налаженное военно-техническое сотрудничество со специалистами Китая и Украины в ходе разработки высокоточной дозвуковой крылатой ракеты оперативно-тактического назначения «Аист». Эксперты неоднократно указывали, что РСЗО «Полонез» – лишь промежуточная ступень к созданию Минском собственного оперативно-тактического ракетного комплекса, оснащенного, в том числе и крылатыми ракетами собственного производства. Кроме того, видится необходимость и в укреплении военного сотрудничества с Россией, не исключая российское военное присутствие в Беларуси.