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«Радушный прием беженцев?»

konsultacii
Ноябрь 19
18:03 2017
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Что делать, если Вы воевали в ополчении, а Ваш дом находится за пределами ДНР или ЛНР на Украине? Что делать, если Ваш дом полностью разрушен и Вам негде больше жить? Что делать, если Вам и Вашим детям не в чем ходить и нечего кушать?

У нас в Донецкой Народной Республике, в последнее время, к этим проблемам беженцев, переселенцев, ополченцев относятся как-то очень прохладно – «для галочки», одно обещается, а делается, вернее не делается практически ничего! Поселят в каком- нибудь общежитии (причем не бесплатно), дадут гуманитарную помощь один раз в три месяца, и выживай как сможешь. Причем отношение к «приезжим», мягко сказать, не совсем радушное. Могу привести пример, когда в общежитии №8  Донецкого Национального Медицинского Университета, условия для семей с детьми просто совсем не дружелюбные. Гостей вообще не пропускают, хотя обязаны пропустить при предъявлении паспорта, общежитие закрывают в 20.00 вместо 22.00, прописку, хотя бы временную, можно ждать годами, некоторые вахтеры – относятся к «приезжим» со злобой и ненавистью. И это «радушный» прием? О предоставлении отдельного жилья, хотя бы матерям одиночкам с несовершеннолетними детьми, речи пока не ведётся вообще. А как прокормить и одеть детей, когда зарплаты матери с двумя детьми в ДНР хватает на одну неделю? И это радушный прием?

Не за это мы воевали. Не такой мы представляли нашу Народную Республику. Не за это отдали свои жизни тысячи мирных жителей Донбасса.

Тэги
Беженцы
Страны
ДНРЛНРУкраина

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