Путин подписал закон запрещающий использование криптовалют в РФ

Путин подписал закон, который запрещает использовать криптовалюты в качестве средства платежа на территории РФ.

14 июля 2022 года Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает использование криптовалют, а если точнее, то цифровых финансовых активов (DFA) и утилитарных цифровых прав (UDR) для оплаты товаров и услуг на территории Российской федерации.

«Запрещается передавать или принимать цифровые финансовые активы в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровым финансовым активом товаров (работ, услуг), за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами», — говорится в законе.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. То есть 24 июля.