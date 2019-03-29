Проведён брифинг с военными атташе иностранных государств в России

В. Бондарев провел брифинг с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в Российской Федерации

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев провёл брифинг с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие первые заместители председателя Комитета СФ Александр Ракитин и Владимир Кожин, заместитель председателя Михаил Козлов, 118 офицеров военного дипломатического корпуса из 71 страны и сотрудники военной миссии НАТО в Москве.

Виктор Бондарев рассказал об основных итогах работы Комитета в прошлом году и о направлениях деятельности в нынешнем. По его словам, решены системные вопросы, связанные с непосредственной деятельностью Вооружённых Сил России по обеспечению национальной обороны и безопасности. «Военное строительство, подготовка личного состава, оснащение войск высокоэффективным оружием, военной и специальной техникой находятся на высоком уровне», — сказал он.

Вместе с тем, добавил сенатор, имеются отдельные проблемы в так называемом «социальном блоке»: медицинское обеспечение личного состава Вооружённых Сил, денежное довольствие, военные пенсии, жильё для военнослужащих, военные городки. «В минувшем году нами внимательно рассмотрены проблемы в части, касающейся обеспечения военнослужащих и членов их семей комфортным, доступным жильём. Процесс обеспечения их жильём в значительной мере осуществляется через механизм накопительно-ипотечной системы кредитования. Совместными усилиями решение проблемы задолженности военнослужащих по ипотечным кредитам сдвинулось «с мёртвой точки». На сегодняшний день принято постановление Правительства РФ, предусматривающее механизм рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов. Издан соответствующий Приказ Министра обороны России. Однако говорить о полном разрешении проблем пока рано. Мы продолжаем работу в нынешнем году», – рассказал Виктор Бондарев.

Кроме того, отметил сенатор, усилия членов Комитета сейчас сосредоточены на совершенствовании законодательства, регулирующего вопросы медицинского обеспечения военнослужащих и приравненных к ним лиц.

Также Виктор Бондарев коснулся вопросов геополитики и международного сотрудничества, призвал к консолидации усилий мирового сообщества для обеспечения глобальной безопасности.

Иностранные военные атташе нескольких стран задали вопросы, касающиеся действий ВКС РФ в Сирии по борьбе с международным терроризмом; информационной безопасности; правил использования Арктики и Северного морского пути иностранными военными судами, а также профессионализации российских Вооружённых Сил и возможности расширения доступа женщин к военной службе.

На вопрос об обеспечении информационной безопасности ответилВладимир Кожин. Он сообщил, что до конца текущего года планируется разработка комплекса законодательных мер по защите своих информационных систем и борьбе с киберпреступностью, а также предложил активизировать международное сотрудничество в указанной области.

О правилах судоходства для иностранных военных кораблей по Северному морскому пути проинформировал Александр Ракитин. По его словам, разрабатываемый документ, устанавливающий новые правила, будет соответствовать всем нормам международного права. В настоящее время проект документа проходит межведомственные согласования. «Планируемые изменения связаны с необходимостью предотвращения загрязнения морской среды в покрытых льдами районах, где наличие льдов создаёт повышенную опасность для военного мореплавания. Большинство военных кораблей конструктивно не предназначены для эксплуатации в суровых арктических условиях и сложной ледовой обстановке, а экипажи не имеют специальной подготовки по плаванию в таких условиях. Наши усилия направлены на обеспечение безопасности мореплавания в регионе», – пояснил он.

О профессионализации армии рассказал Михаил Козлов. «Курс на профессионализацию армии является стратегической целью и задачей, которой придерживалось и будет придерживаться руководство страны на среднесрочную и на долгосрочную перспективу». Он напомнил, что с 2012 года по настоящее время численность военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, выросла более чем в два раза.

В завершение брифинга Виктор Бондарев и Старейшина военного дипломатического корпуса Бруно Русси обменялись памятными сувенирами.

Виктор Бондарев особо подчеркнул, что ни разу не обратился к военным атташе со словом «господа», потому что в Российской Федерации даже к Верховному главнокомандующему принято обращаться со словом «товарищ».