Протоиерей Василий Голованов удостоен ордена Святого Страстотерпца Царя Николая

7 октября 2018 года начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков и Хранитель Чудотворной мироточивой иконы Царя Николая Олег Иванович Бельченко прибыли в московский храм Вознесения Господня на Гороховом поле.

После Божественной литургии и молебна, по поручению Наградного Комитета, настоятелю храма протоиерею Василию Голованову был вручён орден Святого Страстотерпца Царя Николая.

Высокой православной награды о. Василий Голованов был удостоен за заслуги в развитии Российской имперской государственности и многолетние труды во славу Русской Православной Церкви.

В 2008 году к 140-летию со дня рождения Государя Императора Николая Второго по инициативе и трудами Войсковой Православной Миссии совместно с Наградным Комитетом ордена «Слава России» по благословению блаженнейшей памяти Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Лавра, был учрежден орден «Святой Страстотерпец Царь Николай».

Среди кавалеров Ордена – Его Святейшество Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, Первоиерарх РПЦЗ митрополит Иларион, ряд видных иерархов РПЦ МП, среди них: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Воронежский Сергий, митрополит Липецкий и Елецкий Никон, митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий, митрополит Псковский Тихон (Шевкунов), схиархимандрит о. Илий (Ноздрин), схиигумен Сергий (Романов), Его Королевское Высочество Кронпринц Сербии Александр Второй Карагеоргиевич, правнук Эрцгерцога Франца Фердинанда Его Светлость Князь Лео фон Гогенберг, Ольга Николаевна Куликовская-Романова, всемирно известные кинорежиссеры Эмир Кустурица, Никита Сергеевич Михалков, Николай Петрович Бурляев, народный артист России Александр Яковлевич Михайлов, православные историки и писатели Александр Боханов, Борис Галенин, Юрий Воробьевский, Петр Мультатули, Альфред Мирек, Сергей Фомин, «игумен N” — схиигумен Гавриил (Виноградов — Лакербая), Алла Васильевна Дьякова, великий русский художник Павел Рыженко, путешественник-миссионер протоиерей Феодор Конюхов, православный меценат и храмоздатель Виктор Иванович Тырышкин, председатель Всероссийского Монархического Центра Николай Николаевич Лукьянов, известные тележурналисты Аркадий Мамонтов и Елена Козенкова, ряд представителей православного духовенства и православно-монархической общественности, среди которых видное место занимают Любовь Васильевна Родионова – мать рядового Пограничных войск России Евгения Родионова, казнённого в 1996 г. чеченскими боевиками за отказ изменить Присяге и Православию, и с тех пор почитаемому многими православными как святой мученик, Председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» Леонид Петрович Решетников и глава Союза Православных Хоругвеносцев Леонид Донатович Симонович-Никшич, игумен Сергий (Рыбко), протоиерей Артемий Владимиров, протоиерей Владимир Волгин.

Посмертно был награждён основоположник отечественного ракетного двигателестроения академик Валентин Петрович Глушко. Орден был передан представителям его семьи.

Главная цель Ордена – способствовать развитию монархического самосознания Русского народа, обретения правды о Государе Императоре Николае Втором Александровиче и Царской России, сохранение духовного, военного и культурного наследия Святой Руси и Российской Империи, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

Девиз Ордена Святого Страстотерпца Царя Николая: «За верность Богу и Его Помазаннику».

Настоятель храма, протоиерей Василий Иванович Голованов,

родился 14 января 1948 г. в деревне Ругатино Гагаринского (Гжатского) района Смоленской области в крестьянской семье. Родители: отец — Голованов Иван Васильевич 1910 года рождения, мать — 1910 года рождения. В 1966 году окончил 11 классов Кармановской средней школы, в 1969 году окончил Рыбинский лесной техникум с отличием, по 1972 год работал и.о. инженера в НИЛпТ Рязанского управления лесного хозяйства в поселке Солотча Рязанской области. В 1973-1975 годах учился в Московской духовной семинарии, в 1979 году со степенью кандидата богослович окончил Московскую духовную Академию, в 1982 году окончил аспирантуру при МДА. С 1979 по 1991 годы работал в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата в качестве референта Протокола, зав. склада и зав. гара, а также референта зам. Председателей ОВУС, в 1991-1992 гг. — в качестве референта — секретаря Председателя Отдела по религиозному образованию и катехизации Московского Патриархата. 26 июля 1981 года вступил в брак с Муравьевой Валентиной Васильевной и был повенчан протопресвитером Матфеем Стаднюком. Имеет троих детей: Кирилла 1982 г.р., Таисию 1984 г.р., Николая 1985 г.р. Супруга умерла в 15 марта 2009 года.

3 апреля 1983 года рукоположен во диакона Преосвященным Сергием, епископом (ныне архиепископ) Солнечногорским , а 18 марта (2-я неделя Великого поста) 1984 года Высокопреосвященным архиепископом Питиримом (ныне Митрополит) рукоположен во пресвитера. Служение проходил в Тихвинском храме, что в Алексеевском, в храме святителя Николая чудотворца в Бирюлево, с 1991 года настоятель храма Вознесения Господня на Гороховом поле, в 1989 году удостоен права ношения палицы. 14 января 2008 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II архиепископ Орехово-Зуевский Алексий вручил протоиерею Василию высокую награду — Патриаршую Грамоту.

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ИСТОРИЯ ХРАМА ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ НА ГОРОХОВОМ ПОЛЕ (взята с сайта www.hram1788.ru)

Проходя дом графа Разумовского, вы в нескольких шагах на перекрестке видите хорошей архитектуры церковь Вознесения Господня, украшенную снаружи под карнизом изображениями Апостолов довольно искусной кистью, внутри Храм сей убран великолепно и со вкусом. Оный построен в 1793 году, и как известно, на земле графа Разумовского; не надлежит однако полагать, что храм сей вновь на сем месте выстроен, ибо летописи упоминают о храме здесь бывшем ещё в царствование Царя Михаила Федоровича.

/Из книги «Москва или исторический путеводитель по знаменитой столице Государства Российского» М., 1831 г./

История храма Вознесения Господня на Гороховом поле

По древнему московскому преданию Храм существовал здесь с начала XVII века, со времени царя Михаила Федоровича Романова.

Название местности, где расположен Храм, произошло от расположенного здесь Казенного горохового поля. Сначала местность называлась просто «полем», или «Басманным полем», и в первый раз в 1718 году названа «Гороховым полем». Его пересекали две тропинки, которые позже стали улицами Вознесенской (Радио) и Гороховой (Казакова). На пересечении этих улиц и была построена церковь Вознесения Господня на Гороховом поле.

Владельцем этих земель был граф Гавриил Иванович Головкин. В 1731 году, будучи в чине Государственного канцлера, тайного советника, разных орденов кавалера и графа, живя здесь со своими детьми и внуками пожелал по старости своих лет иметь при своем доме (домовую) церковь и подал о том прошение на имя Императрицы Анны Иоановны. Разрешение было получено и почти через два года в 1733 г. деревянная церковь была построена и освящена.

В 1737 году случился большой пожар. Сгорел дом графа Головкина и сильно пострадала церковь. На месте сгоревшей деревянной церкви был построен однопрестольный приусадебный кирпичный храм — который был домовой церковью канцлера, а позже графа Кирилла Григорьевича Разумовского. В тот период её называли церковью в «Разумовском саду».

В 1743 г. усадьба стала принадлежать графу Алексею Григорьевичу Разумовскому. Граф А.Г. Разумовский, заботясь об устройстве своего дома, не забывал Вознесенской при его доме церкви и священнослужителей ее. В 1748 г., как видно из протоколов Московской Духовной консистории, случился пожар в доме графа и «в каменной его Сиятельства церкви Вознесения Господня внутри пол также и на церкви кровли выгорели». На основании резолюции Святейшего Синода и митрополита Платона церковь была восстановлена и вновь освящена.

Ко второй половине XVIII в. Гороховое поле уже не стало в собственном смысле полем. Вся местность поля стала застраиваться русскими знатными и именитыми людьми. Здесь сгруппировалась вся знать XVIII в. И красивая местность украсилась и красивыми дворцами именитых людей Салтыковых, Головиных, Шереметьевых, Долгоруких. С уверенностью можно сказать, что ни в одной из окрестностей Москвы не было столько «загородных дворцов», сколько в Гороховской местности.

В 1769 г. Разумовского домовая каменная церковь Вознесения Господня была переименована из домовой в приходскую. Нет сомнения, что такое изменение произошло не без желания местных жителей и изволения самого графа. В первой метрической книге (1769-1771 гг.) написано, что церковь Вознесения изначально стояла между главным домом графа и бывшими прудами.

С 1769 г. население прилежащих мест увеличилось и церковь перестала вмещать молящихся. В 1771 г. встал вопрос о ее перестройке «по случаю невместимости» Священник Петр Андреев и приходские люди обратились к митрополиту Платону с прошением о пожаловании земли под новую церковь. На прошение наложена Платоном резолюция «…на новое место церковь перенести, передачу земли оформить законным порядком под строительство церкви и домов священнослужителей». Под строительство церкви было выделено и навсегда передано 2144 кв.сажень земли.

Стоявшая на главной аллее парка Разумовского дворца старая церковь была снесена. Между частью дворца Разумовского у реки Чечоры, выходящей на улицу, и главным домом приютились дворики причта церкви, севернее была сама церковь Вознесения Господня. Река Чечора, на берегу которой находился храм, в начале ХХ века была заключена в трубу, вдоль которой расположился Елизаветинский переулок.

Считается, что церковь Вознесения была построена знаменитым архитектором Матвеем Федоровичем Казаковым, хотя не найдены документальные свидетельства тому.

Некоторые исследователи считают, что в пользу авторства Казакова говорят несколько архитектурных форм, свойственных стилю, например ротонда, где расположен главный придел. Она увенчана невысоким ступенчатым куполом, над которым возвышается легкий фонарик. Эти детали Козаков очень любил и повторял в других строениях (Церковь митрополита Филиппа в Москве и др.).

По проекту М.Ф. Казакова в Москве построено свыше 100 зданий. Для графа Разумовского он построил в 1800-1802 гг. Великолепный дом (№18). Казаков во многом определил архитектурный облик Москвы XVIII и начала XIX веков.

Именно поэтому в 1939 году улица Гороховая была переименована в улицу Казакова в честь 200-летия зодчего.

Вознесенская улица, получившая название по исконно московской традиции – по названию церкви, была переименована в улицу Радио в 1929 году в связи с радиофикацией города и радиостанцией, построенной на ней.

Существует устное предание, что посвящение правого придела Святителю Николаю Чудотворцу было пожеланием основного вкладчика средств в строительство храма – Николая Никитича Демидова, тем более, что церковь, посвященная покровителю его отца – Никите Мученику уже была поблизости на Старой Басманной улице.

Духовная и материальная помощь митрополита Платона и именитого прихожанина Николая Демидова, а также молитвы и каждодневные старания священника Петра Андреева определили успех и относительно быстрое возведение храма. Об этом и записано в клировых ведомостях церкви, что «церковь построена тщанием священника Петра Андреева на сборную от доброхотных дателей сумму и при особом вспомоществовании прихожанина господина Николая Никитича Демидова и других прихожан». Священник храма отец Пётр за свои высокие добрые качества и особенную ревность ко вновь строящемуся храму Вознесения Господня пользовался особенным вниманием и любовью митрополита Платона.

Священник Пётр Андреев – строитель храма священствовал в 1775 – 1823 гг. почти 50 лет. К сожалению, не удалось найти свидетельства о нем, но плоды его деятельности очевидны. Именно его молитвами успешно реализован огромный проект по строительству храма.

Колокольня прямоугольной формы была построена вместе с храмом из кирпича. Колоколов было десять. На большом была надпись «Придите ко Мне вси страждующии и обременении и Аз упокою вы, иго Мое благо и бремя Мое легко есть…» отлит сей колокол мая 12 в царствование Государя Императора Александра III.

Придел Пророка Моисея Боговидца был возведен в память о церкви Моисеевского монастыря, который был расположен на Моисеевской площади между Охотным рядом и Тверской улицей, в 1789 г. упраздненного в числе прочих Манифестом Императрицы Екатерины II от 12.02.1764 г.

Кирпич, прочие строительные материалы и многие церковные предметы были перенесены в строящийся храм Вознесения Господня на Гороховом поле в 1789 году.

Это единственный придел в честь Святого Пророка Боговидца Моисея в Москве.

Чудотворная икона Пророка – одна из самых почитаемых икон храма. В московскую церковь её привезли из далекой Сибири. Так была увековечена память об упраздненном Моисеевском монастыре на Манежной площади, из кирпичей которого возведен Вознесенский храм. Прихожане считают, что в нём до сих пор живёт особый монастырский дух.

В Моисеевском женском монастыре была церковь Благовещения Пресвятой Богородицы с двумя приделами по обе стороны Алтаря – во имя пророка Моисея Боговидца и Святителя Николая Чудотворца. Упразднение их определило посвящение приделов в новом Вознесенском храме, тем более, что на камнях разобранной церкви он возрастал.

Начало строительства затягивалось, у прихожан не было денег, и только, когда им согласился помочь Николай Никитич Демидов, а церковные власти отдали материалы из-под разобранного Моисеевского монастыря, строительство началось.

Возводили её недалеко от старой церкви. В 1787 году была выделена земля, лежащия на улице, ведущей к Дворцовому мосту. «В 1788 года мая 25 числа в день славного нашего настоящего и будущего приходского праздника Вознесения Господня совершена была торжественная закладка новой Вознесенской церкви» — как сказано в сборной книге.

Закладка названа «торжественной», потому что проводил её Митрополит Платон в присутствии знатных, великих особ и приходских людей.

Храм с Главным престолом Вознесения Господня, приделы в трапезной – Пророка Моисея и Святителя Николая Чудотворца (был обновлён в 1872 г.).

В 1793 году мая 2 числа совершено было освящение Вознесенской церкви митрополитом Платоном в присутствии знатных персон – как записал об этом один из очевидцев великого события.

Митрополит Платон (Левшин) был очень известным человеком в Москве. Его называли «вторым Златоустом», «московским Апостолом», потому что он был замечательным, ярким проповедником во времена Государей Екатерины II, Павла I, Александра I.

В 1797 году митрополит Платон подарил большого формата Евангелие в серебряно-вызолоченном окладе с собственной ручной надписью «…сию книгу Евангелия даю вкладом в церковь Вознесения Господня, что в Москве на Гороховом поле священнику Петру, Смиренный Платон митрополит Московский, 1797 ноября 18 Вифания…».

В храме в более поздние времена служил дьяконом и потом священником известный собиратель архивных документов по истории московских церквей Гавриил Иванович Холмогоров. Работы велись вместе с его братом Василием Ивановичем под руководством историка Забелина Ивана Егоровича.

Гавриил Иванович Холмогоров жил недалеко от храма на Вознесенской ул., д.2/8, но дом его не сохранился.

При советской власти в 1933 году Храм закрыли и передали здание под клуб Аэродинамического института, потом в нём была размещена слесарная мастерская, типография. Местонахождение вывезенных из церкви икон и утвари неизвестно.

В 1941 году в здание храма попала авиабомба, повредившая купол, в стене появилась трещина.

В 1960-х годах была произведена частичная реставрация церкви-памятника архитектуры.

С 1973 года памятник-храм использовался Московским производственным объединением «Упаковка» и оно постоянно сотрясалось от работающих типографских машин.

В 1987 году произошел пожар, сильно уничтоживший внутренние интерьеры. Частично утрачена живопись на фасадах, существовавшая ещё в 1950-е годы.

После почти 70-летнего забвения храм был передан с большими трудностями Русской Православной Церкви в 1992 г. Постановлением правительства Москвы за № 622 от 11.08.1992 г.

Однако храм не был до конца освобожден арендаторами. Необходимо было освободить помещение от шести туалетов, подсобных помещений наверху, от двух железобетонных перекрытий, изуродовавших интерьер ротонды, расчистить стены с утраченной росписью от следов пожара 1987 года, возникшем по вине картонажной фабрики «Упаковка» — от всякого рода мусора.

Первый водосвятный молебен в приделе пророка Боговидца Моисея был совершен в праздник Святого Крещения 19 января 1993 года. В первую Божественную Литургию 13 февраля придел Пророка Боговидца Моисея был освящен малым иерейским чином Протоиереем Василием Головановым, направленным в качестве настоятеля на служение и восстановление храма в конце 1992 года Указом Святейшего Патриарха Алексия II.

Святынями Храма являются: Крест-мощевик с частицами мощей Свт. Николая Чудотворца, прп. Сергия Радонежского, прав. Симеона Богоприимца и других угодников Божиих; имеются частицы: Гроба Господня, Животворящего Креста Господня, Гроба Богоматери; иконы – Богоматери «Нечаянная радость» и «Державная», Св. Пророка Боговидца Моисея.

В ноябре 1998 года хранителем Олегом Ивановичем Бельченко в церковь был передан Образ Св. Царя Мученика Страстотерпца Николая II.

Настоятель храма, приняв икону благоверного Царя Мученика, прочитал Акафисты Божией Матери Державной и Государю Св. Царю Страстотерпцу.

Икона Государя обильно мироточила, храм наполнился благоуханием.

Протоиерей Василий Голованов был уверен, что мироточивый образ Царя оказался в храме Вознесения на Гороховом поле не случайность, а событийность. Есть устные свидетельства очевидцев, что на второй этаж священнического дома, расположенного ранее среди других приходских построек правее храма, вела дубовая с широкими ступенями «Золотая царская лестница». По ней сам Государь Николай Александрович хаживал. Не мог Государь не посетить и существующую возле храма женскую богадельню. Неоднократно входил и в сам Храм (Вознесения Господня), где в иконостасе Никольского придела располагалась икона Фёдоровской Божией Матери, покровительница Дома Романовых.

Его Святейшеством Патриархом Московским и всея Руси Алексием II на рапорте настоятеля Храма о факте мироточения образа Государя Страстотерпца Николая II была начертана резолюция: «Мироточение святых икон мы рассматриваем как проявление милости Божией к нам в это трудное время, в котором мы живём».

В настоящее время ведутся ремонтно-реставрационные работы на фасаде храма (реставрация и восстановление фресок).