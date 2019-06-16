Протоиерей Вадим Елисеев. Слово на конференции «Ойкумена Императора Павла»

“О, Господи, подыши мне на грудь

и пошли на меня ветерочек“

Рюрик Ивнев

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Год назад (2018) в день памяти убиенного Государя императора Павла Петровича по просьбе Игоря Евгеньевича отслужили в храме панихиду. На следующий день в воскресенье 25-го – заупокойная ектенья и панихида об убиенном царе при большом стечении прихожан. Днём после службы приходит известие о Кемеровской трагедии.

Кемеровская трагедия. Блаженны плачущие, ибо они утешатся (Мф. 5,4) – это те, которые скорбят, у которых есть покаяние. Сколько не рожденных детей ждёт, когда появятся слезы на глазах их родителей, а слез нет. Часто приходят женщины и исповедуются – и мужчины – и говорят спокойно об абортах. И чтоб ни одной слезы! Нет покаяния. Земля нашего сердца жаждет слёз, потому что она очень суха, земля нашей страны хочет слёз, потому что она пересохла. Все эпохи были греховными, но нынешняя эпоха в небывалой степени лишена покаяния, она жестока, непреклонна, надменна пред Богом. Это сплошное восстание, бунт против Бога, и дерзость – самое трагичное из всего этого (Екатеринбург). Грех – образ жизни. Упорство в грехе – это уже не человеческое. Это сатанинское. Мне так нравится, я не буду меняться – сатанинское мышление.Покаяние замешано на слезе, которая как только начнётся печаль превращает её в радость. Круглосуточная исповедь и молебны в Кемерово, с благодарением. Господь огнем скорбей очищает и приводит наш народ к покаянию. Скорбь заставляет душу проснуться от летаргии и приблизиться к Богу. Великое дело – навести порядок,убраться в своей душе. Бог судит не за грехи, а за отсутствие покаяния. И хочется сказать пережившим трагедию людям: «Всё будет хорошо, всё будет хорошо, святой Император Павел печется о вас … И помните, как в видении Рюрика Ивнева: «и как только я произношу святой Павел, как мне становится вдруг так хорошо, светло и поднимая к небу глаза, я встречаюсь с его взором, тихим, светлым. Ощущение такое, будто он руководит мной, и показывает мне, куда идти, и я всё куда-то дальше, дальше иду и кому-то говорю о Павле, тихом и светлом, а он направляет меня всё дальше и мне так светло» … Еду с прихода домой за рулем и вспоминаю прошедший день, приезд престарелой матери в храм для панихиды об отце, чья память совпала с днем памяти убиенного Императора. Возникла и мысль, а не мог ли Павел предотвратить Трагедию, ведь сейчас много молящихся ему и почитающих память его. И снова параллель:массовое обращение верующих перед революцией к его гробнице; и явления его верующим: тому же Рюрик Ивневу… «И вдруг идет навстречу мне странничек, и в нём я узнаю Императора Павла. У него над головой сияние, и весь он тихий, и светлый,и грустный… Император идет по морю прямо ко мне. Он указывает на венец, сияющий вокруг его головы, и говорит: «Сим победиши»». Император открывал свою святость: «С исполнением желаньица» – отвечал приставленный к гробнице солдат, принимая чаевые. И тогдашние люди верили в его помощь и защиту, а через 2 месяца – февраль 17 года мнимое отречение и сплошная трагедия.

Вечером по приезду домой звонок от матери: «Ты знаешь, говорит она – после храма вышла в магазин за продуктами и проходя мимо нищих, подала одному: тот поклонился мне со словами благодарности и в ответ положил мне на ладонь большую монету. Присмотревшись, я поняла, что это павловский рубль. Но это, наверное, копия,не настоящий» – сказала мать. «Для меня, мать, ответил я, самый настоящий, это благословение императора, за то, что мы его помним, служим панихиды, что всё будет хорошо». Снова из видения: «я падаю на колени и спрашиваю: «Что мне делать?» Светлое лицо Павла немного насупилось: «Или ты не понимаешь что надо тебе делать? Или жизни своей ты не хочешь посвятить мне, как я посвятил жизнь своему народу». Я чувствую, как мне делается больно и грустно, я хочу что-то сказать, спросить, но ничего не могу выговорить. И такое ужасное состояние, хочется кинуться к Павлу, поцеловать его руку, его лоб, над которым видно сияние, и точно окаменение напало. Ничего не могу сделать, не могу пальцем пошевельнуть. Вдруг Павел совсем близко подходит, наклоняется и задушевно так говорит: «Скажи своему государю, что он и Россия будут спасены через меня, ступай во все концы России и беседуй обо мне и прожигай живым словом людские сердца. Понял теперь? И эти последние слова прозвучали для меня так явственно будто не во сне мне их говорят, а наяву».

Вот так многозначительно соединены в ведении Рюрика Ивнева оба царя мученика. Как завет императора я воспринял павловский рубль и повесил к иконе Спасителя над исповедальным аналоем, для ободрения кающихся. На каждой службе назаупокойной ектение я вспоминаю убиенного императора, призвал всех прихожан о поминании его в своих келейных молитвах, украсил его портретами приходские помещения.

Убиенный Государь-император Павел, его память, молитвенное обращение к нему, живы на нашем приходе.

Вечная память.

Молитва об упокоении царя-мученика Павла I

Упокой, Господи душу убиенного раба Твоего императора Павла I, и его молитвами даруй в дни сии лукавые и страшные в делах мудрость , в страданиях кротость и душам нашим спасение Твое.

Призри, Господи, на верного Твоего молитвенника за сирых, убогих и обездоленых, императора Павла, и по молитвам его святым подай, Господи, скорую и верную помощь просящим через него у тебя, Боже наш. Аминь.