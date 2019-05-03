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Протоиерей Понтий Рупышев: богословие мученичества

Протоиерей Понтий Рупышев: богословие мученичества
Май 03
15:18 2019
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Протоиерей Илия Шапиро. Доклад: «Протоиерей Понтий Рупышев: богословие мученичества».
Представляем запись выступления протоиерея Илии Шапиро — настоятеля патриаршего подворья храма Живоначальной Троицы села Горетово Можайского района Московской области, сотрудник радиостанции «Благовещение» (Москва, Россия).
6-7 октября 2017 г. в Вильнюсе проходила II Международная научно-практическая конференция «Православная святость на литовской земле», ставшая представительным форумом,
посвященным изучению темы исповедничества и мученичества в истории русской православной святости ХХ века. В ней приняли участие ученые из России, Венгрии, Латвии и Литвы, представители духовенства, творческой интеллигенции, преподаватели воскресных и общеобразовательных школ.
Мероприятие координировал Институт православного образования и воспитания Виленско-Литовской епархии. Председательствовал на конференции прот. Сергий Нейфах, руководитель епархиальной комиссии по религиозному образованию и катехизации.

Страны
ЛитваРоссия

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