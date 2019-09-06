Противники России пытались использовать выборы как повод для организации протестов

А. Климов: Зарубежные оппоненты России пытались использовать выборы как повод для организации протестов, включая незаконные

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, председатель Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов провел плановое заседание Рабочей группы Временной комиссии СФ по выявлению признаков возможного вмешательства извне в российские электоральные процессы. Рабочая группа была образована 30 мая с.г. для предотвращения заграничного вмешательства в российские региональные выборы.

В мероприятии приняли участие руководитель Рабочей группы Временной комиссии СФ, член Комитета СФ по международным делам Олег Морозов, член Рабочей группы Временной комиссии СФ, член Комитета СФ по международным делам Алексей Кондратьев, а также представители Центральной избирательной комиссии РФ, Министерства иностранных дел РФ, Генеральной Прокуратуры РФ, Общественной палаты, другие эксперты.

Как отметил Андрей Климов, зарубежные оппоненты пытались — в период июля-августа — максимально использовать выборы в Московскую городскую Думу в качестве повода для организации и проведения целого ряда протестных мероприятий (включая незаконные) с целью дискредитации руководства Российской Федерации, в том числе перед иностранной аудиторией, а также для попыток дестабилизации политической ситуации в российской столице. «При этом были задействованы не только иностранные СМИ, соответствующие соцсети, но и так называемые активисты, на которых за рубежом были сделаны прямые ставки», — считает сенатор.

Вместе с тем, законодатель убежден, что в связи со спадом протестных акций и отсутствием реального интереса зарубежных инициаторов непосредственно к выборам в Мосгордуму в зарубежных СМИ и подконтрольных социальных сетях началось смещение акцентов с выборной тематики на так называемую правозащитную. «Хотя перенос акцентов зарубежных кураторов на иные темы не означает, что вложенные ими ранее в предвыборные протесты силы и средства не будут продолжать использоваться».

«Призываем всех к строгому соблюдению избирательного законодательства, гражданской ответственности, а органы власти к профессиональной ответственности в рамках законов Российской Федерации», — подчеркнул Андрей Климов.

По мнению Алексея Кондратьева, в настоящее время западные оппоненты России делают ставку на радикализацию протестов.

Олег Морозов высказал мнение о том, что идея вмешательства в дела РФ приобрела со стороны Запада четкую систему с координацией действий по самым разным направлениям, при использовании новых инструментов, технологий и с установкой на молодежную целевую аудиторию.

В ходе выступлений участники заседания привели ряд данных о действенности решений, принятых в рамках Временной комиссии по предотвращению вмешательства в российский электоральный процесс.

О том, как идет избирательная кампания сообщил член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Александр Клюкин. По его словам, в стране все готово для проведения открытых, прозрачных, честных выборов 8 сентября.

Исполняющий обязанности заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов детально проанализировал факты тенденциозной подачи информации со стороны многих западных официальных лиц.

Заместитель начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Алексей Жафяров сообщил о готовности органов прокуратуры к предстоящему дню голосования и недопущению нарушений закона как в ходе подготовки, так и проведения выборов.

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина высказала мнение, что прошедшие в столице незаконные акции во многом были спровоцированы внешними силами. Также она обратила внимание на тенденциозное освещение акций прозападных СМИ, которые к тому же активно распространяли информацию о времени и месте начала незаконных мероприятий. Она полагает, что это активные и четко спланированные действия, направленные на манипуляцию сознанием, прежде всего, молодых людей.

Президент правления СРО Союз «Содружество Миротворец», член Общественной палаты РФ, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин сообщил о предотвращении попыток иностранных лоббистских компаний по оказанию давления на российских официальных лиц.

В ходе заседания также выступили член Общественной палаты РФ, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, которые проанализировали трансформацию несистемного протестного движения, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

В заключении Андрей Климов выразил надежду, что как в Москве, так и в других российских регионах, выборы пройдут организованно, в строгом соответствии с законодательством, а их результаты будут отражать реальную позицию граждан РФ.