Против инспектора Крымского таможенного поста возбуждено уголовное дело

Инспектор Крымского таможенного поста Краснодарской таможни получил взятку от представителя участника ВЭД

Службой по противодействию коррупции Южного таможенного управления во взаимодействии с УФСБ России по Краснодарскому краю в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирован факт получения должностным лицом Крымского таможенного поста Краснодарской таможни взятки от представителя участника внешнеэкономической деятельности за совершение незаконных действий в интересах последнего.

Установлено, что сотрудник поста, находясь на территории СВХ ООО «Крымский таможенный терминал» получил от представителя декларанта взятку в размере 20 000 рублей за непроведение квалифицированной и объективной проверки в рамках таможенного контроля и непривлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию), – сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

На основании предоставленных результатов оперативно-розыскной деятельности Следственным отделом по Крымскому району Следственного управления СК России по Краснодарскому краю в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).

Ведется расследование.