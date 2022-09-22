Протесты в Иране. Что стоит за мятежами в стране?

В Иране пятый день продолжаются массовые протесты и беспорядки. В некоторых городах мирные демонстрации переросли в мятежи, столкновения с силовыми структурами, а также нападения на правительственные объекты.

🔻Что происходит?

▪️После первых двух дней относительно спокойных митингов против «Закона о хиджабе» в ход событий вмешались представители оппозиции и члены радикальных формирований, пользующихся поддержкой из-за рубежа.

▪️Демонстранты в разных населённых пунктах начали срывать и уничтожать официальные символы Ирана, поджигать транспорт, устраивать нападения на полицейские участки и перекрывать улицы для движения.

▪️Согласно заявлению иранских властей, в вооружённых мятежах и нападениях на правительственные силы участвуют курдские формирования и члены террористических организаций при полной информационной поддержке подконтрольных Саудовской Аравии и Израилю СМИ.

▪️По данным западных СМИ, в ходе столкновений погибли и пострадали более нескольких десятков человек. Согласно сведениям «независимых» организаций по защите прав человека, в Курдистане за один только прошедший день погибли четверо и получили ранения 75 курдов.

▪️Наследник бывшей шахской династии Реза Пехлеви призвал народ бороться за свои права и не прекращать давление на «режим аятоллы».

▪️Хакеры из организации Anonymous провели очередную DdoS-атаку на сайт ЦБ и Министерства культуры и исламской ориентации Ирана.

▪️Иранское руководство для борьбы с распространением провокационных фото- и видеоматериалов ограничили доступ к интернету в отдельных районах страны, а также заблокировали Instagram, через который шла координация действий мятежников.

🔻В чем подвох?

Сама ситуация — это довольно прецедентный случай. В Иране частенько происходят стычки полиции нравов с обычными гражданами. Порой это заканчивается ранениями или даже смертью — но до бунта и открытого противостояния дело не доходило.

Даже сам факт «убийства» Махсы Амини до сих пор документально не подтверждён. Нейрохирург и врач, осмотревшие тело погибшей, опровергли версию о рукоприкладстве.

Факт использования этой ситуации как повода, а также одновременный подхват прозападными информагентствами и противниками действующей власти, намекает на спланированные ранее действия по дестабилизации обстановки в Иране.

🔻Перспективы

Действия бунтарей были четко скоординированы через соцсети и интернет. Протестанты чуть ли не в режиме онлайн вели репортажи с места событий, показывая «нужную для себя правду о зверствах иранских силовиков».

При этом западные инфоборы дважды за два дня пустили слух о смерти аятоллы Хаменеи с целью создания паники среди властей и сторонников нынешнего руководства.

Причём наибольший акцент оппозиция делает на северо-западной части Ирана, где проживают представители этнических меньшинств, включая курдов и азербайджанцев. В некоторых городах протестанты подняли флаги «независимого Курдистана» и Азербайджана.

🔻Тем не менее оппозиция в очередной раз не смогла наскоком создать реальную угрозу иранскому правительству. Отключение интернета и активное задействование силовых структур помогли властям взять ситуацию в руки.

В настоящее время протесты продолжаются, но с меньшей интенсивностью. А в Тегеране, Мешхеде и Хамадане прошли митинги в поддержку нынешнего руководства и против забастовщиков и зачинщиков беспорядков.

В то же время происходящие сейчас события показали, что умеренно-консерваторский курс Ирана даёт определённые сбои, и недовольных им становится все больше.

Даже в оплоте консервативного духовенства и втором по значимости городе Ирана — Мешхеде — были многочисленные антиправительственные шествия.

Недооценка внутренних настроений народа и внешнего дестабилизирующего фактора вкупе с деятельностью сепаратистов и радикалов — это серьезная угроза иранской власти, решение которой нужно искать немедленно.