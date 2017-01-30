ПРОЩАНИЕ С ВЛАДИМИРОМ КАРПЕЦОМ

Почил о Господе Владимир Карпец. И хотя до меня доходили слухи, что последнее время он тяжело болел — всё равно какой-то неожиданной и даже «противоестественной» была эта новость.

Царствие Небесное Русскому поэту, писателю и историку-монархисту рабу Божию Владимиру… Упокой его, Господи, в селениях горних…

Как неожиданно всё происходит. Ведь совсем недавно мы выступали вместе на митингах за Крым и Донбасс, совсем недавно сидели за «круглым столом» по будущему Российской Империи, и вот… Помню, тогда в Славянском центре я предложил ему провести вечер современных Русских поэтов.

— И пусть там будешь ты, пусть будет Алексей Широпаев, Сергей Яшин, Николай Боголюбов, Георгий Боровиков, Всеволод Емелин, Игорь Дьяков, Александр Севастьянов, да мало ли… Ведь в России сегодня, как и всегда, очень много прекрасных поэтов, и пусть у них совсем разные убеждения и идеологии. Это же не имеет никакого значения. Ведь это по-эзия, а не по-литика. Ведь и у монархиста Гумилева, и у большевика Клюева были разные убеждения — но оба вошли в Золотой фонд Русской Поэзии. Да и убили обоих силы, ненавидящие Россию.

— Да-а… — как-то задумчиво отреагировал тогда Володя. — Оба вошли в Золотой фонд…

Вечера мы тогда так и не провели. Всё времени не было. А вот сегодня, когда Володи уже нет среди нас, пусть поздно, но всё же хочу отдать дань его поэтическому таланту. Вот одно из его последних стихотворений:

ВОРОТА

1 января 2017 г.

Неужели мы вправду всё это прошли,

И стоим у ворот заревого Царь-града?

Корабли, самолёты, Корона вдали…

Но Заволжье когда-то сказало: «Не надо».

«Нам не нужен их берег. Он мглист. Там конец».

Так рекли Капитон и Вавила Запсковский,

И лесник Муровецкий, и Федя-скопец,

И советский поэт Михаил Исаковский.

Но держава, когда она держит святые бразды,

Неприступна, неостановима.

Всё равно, как бы ни было — ввысь, до звезды,

До последнего нашего Рима.

Но вот где-то по гати бредёт старичок —

Зрит оттуда волну Цареграда…

А услышит — приляжет во мху на бочок

И головкой качает: «Не надо».

Так вот из века в век, во все веки века,

Вера с правдою прю затевали…

Только где она, вера, где правды рука?

Смерть лишь знает и тоже едва ли…

Вот это ощущение: «Смерть лишь знает…» — и посетило меня этим зимним, январским вечером, когда я узнал, что умер Володя Карпец. Ведь когда живём — то живём «во времени». А когда уходит один из наших братьев, то вдруг остро ощущаешь, что означают слова Тайновидца: «и времени больше не будет». Ибо со смертью время останавливается, и мы видим наш бренный мир глазами Вечности:

«…И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию, — как читал Володя, — н е с т ь конца…»

Вот теперь ещё один воин Христов ушёл в то Царство, в котором времени нет и которому теперь уже навсегда для раба Божия Владимира — н е с т ь конца.

Царствие тебе Божие, Володя, и помяни нас грешных пред Престолом Господа нашего Иисуса Христа…

27 января 2017 г.

Святителя Саввы Сербского.

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич