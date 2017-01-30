ПРОЩАНИЕ С ВЛАДИМИРОМ КАРПЕЦОМ
Почил о Господе Владимир Карпец. И хотя до меня доходили слухи, что последнее время он тяжело болел — всё равно какой-то неожиданной и даже «противоестественной» была эта новость.
Царствие Небесное Русскому поэту, писателю и историку-монархисту рабу Божию Владимиру… Упокой его, Господи, в селениях горних…
Как неожиданно всё происходит. Ведь совсем недавно мы выступали вместе на митингах за Крым и Донбасс, совсем недавно сидели за «круглым столом» по будущему Российской Империи, и вот… Помню, тогда в Славянском центре я предложил ему провести вечер современных Русских поэтов.
— И пусть там будешь ты, пусть будет Алексей Широпаев, Сергей Яшин, Николай Боголюбов, Георгий Боровиков, Всеволод Емелин, Игорь Дьяков, Александр Севастьянов, да мало ли… Ведь в России сегодня, как и всегда, очень много прекрасных поэтов, и пусть у них совсем разные убеждения и идеологии. Это же не имеет никакого значения. Ведь это по-эзия, а не по-литика. Ведь и у монархиста Гумилева, и у большевика Клюева были разные убеждения — но оба вошли в Золотой фонд Русской Поэзии. Да и убили обоих силы, ненавидящие Россию.
— Да-а… — как-то задумчиво отреагировал тогда Володя. — Оба вошли в Золотой фонд…
Вечера мы тогда так и не провели. Всё времени не было. А вот сегодня, когда Володи уже нет среди нас, пусть поздно, но всё же хочу отдать дань его поэтическому таланту. Вот одно из его последних стихотворений:
ВОРОТА
1 января 2017 г.
Неужели мы вправду всё это прошли,
И стоим у ворот заревого Царь-града?
Корабли, самолёты, Корона вдали…
Но Заволжье когда-то сказало: «Не надо».
«Нам не нужен их берег. Он мглист. Там конец».
Так рекли Капитон и Вавила Запсковский,
И лесник Муровецкий, и Федя-скопец,
И советский поэт Михаил Исаковский.
Но держава, когда она держит святые бразды,
Неприступна, неостановима.
Всё равно, как бы ни было — ввысь, до звезды,
До последнего нашего Рима.
Но вот где-то по гати бредёт старичок —
Зрит оттуда волну Цареграда…
А услышит — приляжет во мху на бочок
И головкой качает: «Не надо».
Так вот из века в век, во все веки века,
Вера с правдою прю затевали…
Только где она, вера, где правды рука?
Смерть лишь знает и тоже едва ли…
Вот это ощущение: «Смерть лишь знает…» — и посетило меня этим зимним, январским вечером, когда я узнал, что умер Володя Карпец. Ведь когда живём — то живём «во времени». А когда уходит один из наших братьев, то вдруг остро ощущаешь, что означают слова Тайновидца: «и времени больше не будет». Ибо со смертью время останавливается, и мы видим наш бренный мир глазами Вечности:
«…И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию, — как читал Володя, — н е с т ь конца…»
Вот теперь ещё один воин Христов ушёл в то Царство, в котором времени нет и которому теперь уже навсегда для раба Божия Владимира — н е с т ь конца.
Царствие тебе Божие, Володя, и помяни нас грешных пред Престолом Господа нашего Иисуса Христа…
27 января 2017 г.
Святителя Саввы Сербского.
Глава Союза Православных Хоругвеносцев,
Председатель Союза Православных Братств,
Предводитель Сербско-Черногорского
Савеза Православних Барjяктара
Леонид Донатович Симонович-Никшич