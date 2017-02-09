Прощание с Героем ДНР Михаилом Толстых пройдёт в пятницу, 10 февраля

Глава ДНР Александр Захарченко объявил в Республике трехдневный траур в связи с гибелью командира батальона «Сомали», Героя ДНР полковника Михаила Толстых (позывной Гиви). Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации руководителя государства.

«Указом № 23, сегодня, завтра и послезавтра объявлены днями траура. Документ подписан, скоро появится на официальном сайте Республики», — заявили в администрации.

Также стало известно, что похороны командира батальона «Сомали», Героя ДНР, полковника Михаила Толстых (позывной Гиви) пройдут в пятницу, 10 февраля.

Михаил Толстых (позывной Гиви) родился в Иловайске в 1980 году. Проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины. В рядах ополчения ДНР с самого начала конфликта. С мая 2014 года принимал участие в боях за Славянск, затем за Иловайск, с сентября — за донецкий аэропорт.

Герой ДНР, кавалер двух георгиевских крестов, награжден медалью «За оборону Славянска», полковник Вооруженных сил Республики. На Толстых неоднократно совершались покушения, был несколько раз ранен в боях. Убит утром 8 февраля в Донецке.