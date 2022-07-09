Закон и беззаконие

Проректор Таможенной академии арестован за сбыт наркотиков

Автор:



Проректор Российской таможенной академии (РТА) Залим Керефов администрировал пять наркошопов со своего рабочего компьютера и продавал наркотики коллегам.

Среди покупателей были и сотрудники российской таможенной академии – проректор по финансово-экономическим вопросам, начальник отделения работы со студентами и сотрудница отдела документального обеспечения.

Также сотрудники ФСБ установили местонахождение подпольной лаборатории, где производились наркотические средства – в частном доме. Её вход оборудован системой пневматического подъема и скрыт под полом в ванной комнате.

Суд в Подмосковье санкционировал арест проректора РТА Залима Керефова, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков, сообщила представитель подмосковного главка следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

“По ходатайству следователя ГСУ СК России по Московской области судом в отношении проректора Российской таможенной академии, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу”, – сказала Врадий журналистам.

Накануне она отмечала, что на причастность к преступлению проверяются “и другие сотрудники академии из руководящего звена, которым обвиняемый предоставлял наркотик для употребления”.

СтраныРоссия
Предыдущая статьяДмитрий Медведев: в результате СВО с РФ стали считаться как с СССР или серьезнее

Ещё похожие новости

video

В Москве на станции метро “Баррикадная” разъярённый юноша устроил дебош

Закон и беззаконие
https://youtu.be/raebOqxNznc В Москве на станции метро "Баррикадная" разъярённый юноша устроил дебош во время ссоры с девушкой. В тот момент, когда ссора достигла точки кипения, парень...
Узнать больше

Таможенники выявили незадекларированную табачную продукцию из Турции

Закон и беззаконие
Ростовские таможенники выявили незадекларированную табачную продукцию на теплоходе из Турции Должностные лица таможенного поста Морской порт Азов совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по...
Узнать больше

Против инспектора Крымского таможенного поста возбуждено уголовное дело

Закон и беззаконие
Инспектор Крымского таможенного поста Краснодарской таможни получил взятку от представителя участника ВЭД Службой по противодействию коррупции Южного таможенного управления во взаимодействии с УФСБ России по...
Узнать больше
video

В Херсоне ФСБ задержала организаторов покушения на начальника УСИН Евгения Соболева

Закон и беззаконие
https://youtu.be/Nj5m_I_qCLk ФСБ задержала в Херсоне организаторов покушения на начальника местного Управления службы исполнения наказаний (УСИН) Евгения Соболева. Каждый террорист, а другого определения тем, кто устраивает теракты...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.