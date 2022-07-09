Проректор Таможенной академии арестован за сбыт наркотиков









Проректор Российской таможенной академии (РТА) Залим Керефов администрировал пять наркошопов со своего рабочего компьютера и продавал наркотики коллегам.

Среди покупателей были и сотрудники российской таможенной академии – проректор по финансово-экономическим вопросам, начальник отделения работы со студентами и сотрудница отдела документального обеспечения.

Также сотрудники ФСБ установили местонахождение подпольной лаборатории, где производились наркотические средства – в частном доме. Её вход оборудован системой пневматического подъема и скрыт под полом в ванной комнате.

Суд в Подмосковье санкционировал арест проректора РТА Залима Керефова, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков, сообщила представитель подмосковного главка следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

“По ходатайству следователя ГСУ СК России по Московской области судом в отношении проректора Российской таможенной академии, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу”, – сказала Врадий журналистам.

Накануне она отмечала, что на причастность к преступлению проверяются “и другие сотрудники академии из руководящего звена, которым обвиняемый предоставлял наркотик для употребления”.