Пропаганда наркотиков с использованием интернета должна быть наказуема

А. Клишас: Идея введения уголовной ответственности за склонение к потреблению и пропаганду наркотиков с использованием интернета должна быть поддержана

Тема противодействия незаконному обороту наркотиков и пресечение незаконной деятельности в сети интернет находится в зоне пристального внимания СФ, сказал сенатор.

Председатель Комитета Совета Федераци по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал предложение ввести уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием сети интернет.

«Президент Российской Федерации затронул сразу две очень важные и актуальные темы: противодействие незаконному обороту наркотиков и пресечение незаконной деятельности в сети интернет. Указанные проблемы находятся под пристальным вниманием Совета Федерации и Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в частности. Только в этом году мы провели ряд мероприятий, на которых обсуждались эти вопросы» — сказал парламентарий.

«Безусловно, идея введения уголовной ответственности за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием сети интернет должна быть поддержана», — сказал Андрей Клишас.

Сенатор подчеркнул, что именно анонимность в сети интернет является катализирующим фактором для совершения противоправных деяний. Пропаганда потребления наркотиков является всего лишь одним из таких деяний. «Как неоднократно отмечалось, статистические данные говорят о непрекращающемся росте противоправных деяний, совершаемых в сети. Это связано как с постоянным расширением интернет-аудитории, так и с теми возможностями, которые сетевые технологии предоставляют для обеспечения анонимности».

По его словам, в плане пропаганды особую опасность представляют новые потенциально опасные психоактивные вещества, и здесь удар наносится сразу с двух сторон. «Сначала тиражируется информация, что эти вещества (спайс, соль — названий огромное количество) вовсе не являются наркотиками и опасности для жизни здоровья не представляют, потом появляются сообщения о продаже таких веществ».

Учитывая высокую общественную опасность противоправных деяний, совершенных и использованием сети интернет, ответственность за них должна быть не менее суровой, чем за аналогичные деяния, совершенные без использования интернета, указал сенатор.

Андрей Клишас отметил, что уголовная ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов наступает на основании статьи 230 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает санкции в виде ограничения свободы на срок до трех лет, ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Если же преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в отношении двух или более лиц либо с применением насилия или с угрозой его применения, оно наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Если деяния совершены в отношении несовершеннолетнего либо повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, они наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

«Мы исходим из того, что преступления, совершенные с использованием сети интернет, обладают не меньшей общественной опасностью (если не большей), чем таковые, совершенные без использования сети. Принимая во внимание, что целевой аудиторией преступлений, совершенных в сети интернет, является неопределенный круг лиц, можно провести аналогию с частью второй статьи 230 УК РФ и предложить санкцию в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Если же в результате преступления наступят тяжкие последствия, санкцию можно установить в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет», — полагает он.