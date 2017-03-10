Программы экономического развития России ЦСР А. Кудрина. Развитие или разрушение?

Программа«экономического развития»России, предложеннаяЦСР (центром стратегических разработок) А.Кудрина — развитие или разрушение?

Часто бывает в медицине, чтоврачи не видятвсего проявления болезни ипотому ставят неверный диагноз. А когданачинают «лечить»,то прямехонько отправляютбольного на «тот свет».

Точно так же случаетсяпроисходит и во всём другом. И тогда какой-нибудьцентр стратегического развитиястановится центром стратегического – разрушения.

Во-первых сразу условимся, что речь ниже пойдет только о «технических» ошибках программы ЦСР, хотя в корне это будет не правильно. Так как экономический кризис, захлестнувший Россиюс начала 90-х вызван не столько «техническими» ошибками управления, а сколько стратегическими ошибкамив установке причин, определяющих весь ход «экономической болезни», которая уже привела Россию к разрушению огромной части промышленности и потере 10% коренного населения страны.

Экономика России медленно умирает. А в России до сих пор, как не было так и нет «консилиума о причинах экономической болезни». Рассмотрим «техническое» состояние программы ЦСР впорядке очередности их тезисов и графиков доклада, изложенных вомногих российских СМИ. (Например, доклад на http://polit.ru/article/2016/06/01/theses/).

Состояние экономики России (из докладаА. Кудрина на заседании Президиума Экономического совета 25.05.2016 г.) ЦСР характеризуется так: «Экономика России проходит сложный период: темпы экономического роста замедлились и даже стали отрицательными, не ожидается возвращения к высоким темпам роста, присущим докризисному периоду, и даже 4 % ВВП роста в год представляются труднодостижимыми. Без проведения структурных реформ темпы роста могут остаться в пределах 2% ВВП в среднем на длительный период, что будет означать стагнацию российской экономики. Доля России в мировом ВВП будет сокращаться, страна не будет привлекательной для инвестиций как внутренних, так и внешних».

Наша экономика уперлась в структурные и институциональные ограничения еще при цене на нефть, превышающей 100 долларов за баррель: экономический рост стал снижаться после кризиса 2008-2009 годов.

Прежде чем перейти к оценке предложений ЦСР надо знать, что к озвученномувыше результату Россия пришла по пути, когда А.Кудрин работал Министром финансов РФ (2000-2011 г.) и одновременно был заместителем председателя Правительства РФ (то есть при его непосредственном участии). «Правильные» решения,которые принимались тогда, привели Россию к такому плачевному результату сегодня.

ЦСР сегодня опять предлагаетто, что ещё более ухудшит экономику России.

Как говорит поговорка: «С благими намерениями в рай — прямой дорогой в ад».

Итак разберем по пунктам то ошибочное, что предлагает ЦСР.

— За ближайшие годы необходимо существенно сократить государственное участие в бизнесе и создать дополнительные условия для конкуренции.(А. Кудрин).

Под благовидным предлогом о создании условий для конкуренции предлагается– сократить государственное участие в бизнесе. – Где конкретно и что хотят сократить?

Под это «обтекаемое» предложениеможноразорить предприятия, приносящие прибыль, передав их в частные руки, которые проконвертируют производство в деньги и уничтожат его (как уже было сделано ранее с тысячами предприятий). Надо знать, что частника в первую очередь интересуют деньги, а не развитие промышленности, интересы страны и народа. Предложение А.Кудрина о сокращении государственного участия в бизнесе приведёт к тому, что Россия останется «голой», а её опустошенные территории разделят соседние государства.

Работающие предприятия в государственной собственности трогать нельзя! Более того, если государственная форма управления показывает преимущества(особенно в стратегических отраслях промышленности), то в государственную собственность надо возвратить и те предприятия, которые в частных руках уже уничтожены или погибают. «Одну каплю здравого разума предпочитай целому кладези учености», — говорил Пифагор.

Далее А. Кудрин сообщает: «По итогам 2015 года мы потеряли 3.7% реального ВВП, а оставшиеся 96% ВВП теперь по-другому оцениваются мировым рынком. Произошло снижение дохода российской экономики примерно на 14.1 % ВВП, — это наши потери в терминах потенциального потребления и сбережений».

Но он не говорит, что данные потери в экономике произошли от снижениякурса рубля в 2015 году в два раза (отдевальвации рубля, за которую он всегда выступал).

Инфляция за период «гайдаровской экономики» 1991 -1998 г.и девальвациярубля уничтожила сбережения и покупательную способность массы населения. Что в свою очередь привело страну к 1998 г. к остановке промышленности ориентированной на внутренний спрос.Нет спроса — нет и предприятия. К 1998 г.производство остановилось, но ещё не были уничтожено. Обвал рубля в 1998-1999 году в четыре раза (с 6 до 24 руб. за доллар) только на недолгое время удешевил отечественные товары по сравнению с импортными. Предприятия имевшие выход за границу на зарубежного покупателя на короткое время ожили. Но развития они не получили, так как цены (траты) внутри страны на энергоносители (бензин, электроэнергию, газ и пр.) росли быстрее чем их прибыль.

К началу второго спекулятивного обвала рубля в 2008-2009 годах многие предприятия (из тех, что оставались живы в 1998 г.) были уничтожены. Поднимать ВВП уже было физически некому. Потому за девальвацией рубля на 50%, (с 23 до 36 руб. за доллар) и обваломпокупательной способности населения по «цепочке» последовал обвал потребительского спроса и закономерно обвал в промышленном производстве.

А. Кудрин умышленную девальвацию отечественной валюты оправдывает мифом о «реальном курсе» рубля. – Это не правда! Девальвация рубля всегда была абсолютно спекулятивным процессом при непосредственном участии и при негласном одобрением Правительства РФ, которое таким образом решало сиюминутные задачи наполнения бюджета обесцененными рублями, не задумываясь о последствиях. Обесценивание рубля, опережающий монопольный рост цен на энергоносители, увеличение тарифов в ЖКХ, введение новых косвенных налогов всё вместе это привело к сокращению покупательной способности массы населения. Итог – падение в отечественной экономикеи подвел сам А. Кудрин. (Графики см. ниже).

Далее в докладе А. Кудрин говорит о производительности труда и капитала. Но это не предметсегодняшнего обсуждения. Подобные разговоры уместны, когда предприятия работают, а не простаивают или хуже того разрушаются. Вопрос в России стоит другой. – Как вообще запустить предприятия, как выйти напроизводственную мощность?

Ниже приведен график сравнительных расходов на научные исследования и опытно конструкторские разработки (НИОКР)

Низкая доля расходов на исследования и разработки в ВВП в России связана с тем, что при государственных вложениях в НИОКР на уровне ведущих стран мира частный сектор инвестирует в три раза меньше государства. В развитых странах ситуация обратная — частный сектор вкладывает в три раза больше. Российские предприятия пока не связывают свою судьбу с инновациями… (ЦСР, А. Кудрин).

Это заявление подтверждает, что рано в России уменьшать долю государственного сектора в развитии экономики.Нет условий, не готов частник в России к инвесттициям.

Проиллюстрировать ситуацию, в которой мы оказались, может график инвестиций, которые, несмотря на номинальный рост, в реальных величинах замедляются (индекс ниже 100%) с 2013 года.(ЦСР, А. Кудрин).

За последние несколько лет мы на уровне бюджетных решений «разменяли» инвестиции на текущее потребление, в том числе, — на рост зарплат.(ЦСР, А. Кудрин).

Как и следовало ожидать девальвация рубля не привела к развитию экономики, а подстегнула инфляцию и увеличила расходы бюджета, который при уничтожении промышленного производства уже не может быть обеспечен высокой ценой на нефть.

Прямые иностранные инвестиции за последние годы снизились примерно с 75 до 5 млрд. долларов.(ЦСР, А. Кудрин). Из графика прямо видно, что иностранные инвестиции целиком повторяют внутреннюю картину спада промышленного производства из-за последствий правительственной девальвации рубля в 2008-2009 годах и 2014-2015 годах. Иностранные инвесторы не глупее отечественных. Поэтому происходит спад инвестиций.

По итогам 2015 г. величина срочных депозитов достигла 17% ВВП и превысила 90% от номинального объема инвестиций в основной капитал. Такого высокого отношения депозитов предприятий к инвестициям не было никогда: в первой половине 2000-х годов отношение срочных депозитов к инвестициям не превышало 20%, а в 2011-2013 гг. оно составляло около 50%. Дело в неуверенности инвесторов в отдаче от этих инвестиций.(ЦСР, А. Кудрин). Это ещё раз служит доказательством того, что частники и предприятия боятся политики Правительства направленную на девальвацию рубля.Не в цене кредитов и не о процентах речь. — Предприятия и без заимствований имеют свои собственные нереализованные ресурсы на депозитах и производственные мощности.

В условиях остановки мощностей предприятий, сокращения рабочих мест, высокой неучтенной безработицы и низких доходов большого числа людей – первостепенное значение для работы экономики имеет восстановление покупательной способности населения (всевозможными путями). Без этого главного условия будет продолжаться только спад и разрушение.

А. Кудрин в докладе призывает остановить инфляцию. Нокак? Имеет значение как и каким путем этого достичь. Далеко не всякий путь полезен. Может произойти, что последствия станут только хуже. Опять же, как и в медицине, иной больной после дозы «эффективного» лекарства немедленно умирает. Инфляция может быть замедлена только тогда, когда вэкономике появятся источники роста, когда она оживет. И не ранее того. Замедление же инфляции без источников роста неминуемо, как то было после 1997 годаприведет к повторению нового обвала (подобного 1998 , 2008, 2014 годам), а в конечном счете абсолютному уничтожению промышленности, да и самой России.

По мнению А. Кудрина для сбалансированности бюджета в 2017-2019 годах надо увеличить налоги и снизить расходы, подняв пенсионный возраст. — Опять это не верное предложение! Опять предлагаются легкомысленные решения. В погоне за внешне благополучными цифрами бюджета нисколько не просматриваются последствия. Всё это уже не раз происходило и показано самим А. Кудриным на своих примерах и на графиках (выше). Показано, но выводовникаких не сделано! -Сначала ухудшается положение населения, а затем по принципу «падения костяшек домино», падёт спрос, от снижения спроса падает производство и ухудшается положение во всей экономике. При нищете народа не бывает процветающего государства. Только хорошо удобренное дерево дает богатые плоды.

ЦСР и А. Кудрин говорит о том, что «отсутствует эффективная кадровая политика, не реализуется принцип персональной ответственности». Это верно. Это верно в том случае, когда исполнитель сам отвечает за свои дела. Но когда «армейская дисциплина», то важнейшее условие в подборе кадров не самостоятельность, а верность и исполнительность. Когда спрашивают и наказывают не за то, что сделал по приказу, а за то чего по приказу не сделал. (А. Кудрину это известно)

Сказать, что конкретно делать для увеличения покупательной способности, без чего экономика России развиваться никогда не сможет — станет возможно после того, когда в Правительстве РФ появится желание это услышать. То есть по мысли Конфуция: «Пока не ударишь в колокол он не звучит».

Гарматюк Владимир

Россия, г. Вологда