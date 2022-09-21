Прогноз социально-экономического развития на 2023 год и период 2024-2025 годов

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников рассказал на заседании Совета Федерации о прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Выступление состоялось в рамках «правительственного часа».

Министр подчеркнул, что российская экономика оказалась устойчивой к глобальным вызовам. Спад ВВП в июле текущего года составил 4,3 процента, сократившись по сравнению с показателями июня. Потребительский спрос прошел нижнюю точку спада во втором квартале этого года и восстанавливается. Поддержку ему оказывает стабильная ситуация на рынке труда. Свой вклад вносят дополнительные меры социальной поддержки, запущенные во втором квартале текущего года по поручению Президента РФ. Это индексация пенсий, прожиточного минимума, МРОТ, а также начало новых выплат.

Восстанавливается кредитование экономики: за август рублевый кредитный портфель вырос на 2,4 триллиона рублей – в большей степени за счет кредитования предприятий.

«Ожидается, что нижняя точка спада экономики будет пройдена в четвертом квартале этого года. По итогам 2022 года мы ожидаем, что ВВП сократится на 2,9 процента. Спад инвестиций с учетом снижения во втором квартале останется в пределах двух процентов, безработица на конец года – на уровне до 4,5 процентов, замедлится инфляция».

«Это результат реализации Плана первоочередных действий, который запустил процессы адаптации экономики к новым реалиям. В основе прогноза социально-экономического развития лежит сценарий продолжения такой ускоренной адаптации. Он предполагает, что спад экономики в 2023 году составит 0,8 процентов», – сказал Министр.

По его словам, в 2024 – 2025 годах ВВП будет расти средним темпом 2,6 процентов в год за счет роста внутреннего спроса.

В 2023 году ожидается небольшой спад инвестиций, однако в 2024 – 2025 годах рост инвестиций будет опережать рост ВВП за счет перезапуска инвестиционного цикла и высого уровня государственных вложений.

Министр рассказал о перспективах курса рубля, потенциальных рисках, связанных с неопределенностью в мировой экономике, приоритетах развития российской экономики. Это развитие транспортно-логистической инфраструктуры, импортозамещение, обеспечение технологического суверенитета и ускоренной цифровизации, стимулирование инвестиционной активности.

Максим Решетников ответил на вопросы сенаторов, которых интересовали увеличение притока инвестиций, актуальность реализации климатической повестки, в том числе Сахалинского эксперимента, обеспечение технологического суверенитета России, объем средств, заложенных в проекте бюджета на госгарантии проектам-маякам, перспективы проведения амнистии по экономическим преступлениям, проблемы отрасли золотодобычи, поддержка моногородов, развитие дотационных регионов.

Аудитор Счетной палаты РФ Дмитрий Зайцев отметил, что при оценке прогноза экономического развития Счетная палата уделила особое внимание таким параметрам, как ожидаемый уровень цен на энергоносители, а также объемы российской добычи и экспорта нефти и газа. Говоря о базовом варианте прогноза, он отметил, что существует риск, что прогнозные цифры объема экспорта нефти и нефтепродуктов с учетом введенных против России санкций завышены, как и объемы импорта. «Мы видим риски недостижения прогнозируемых темпов роста потребительского спроса». В целом Счетная Палата поддерживает базовый вариант прогноза Правительства в качестве ориентира для прогноза проекта бюджета и рассчитывает, что меры Правительства позволят справиться с ухудшением экономической конъюнктуры и дальнейшим ужесточением санкций, сказал он.

По итогам «правительственного часа» принято за основу Постановление Совета Федерации, которое представил председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. Документ будет доработан с учетом высказанных предложений.