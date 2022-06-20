Проекты развития МГТУ СТАНКИН

Лилия Гумерова обсудила реализацию проектов развития Московского государственного технологического университета «Станкин»

МГТУ СТАНКИН принимает активное участие в программе стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030», отметила сенатор.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова посетила Московский государственный технологический университет (МГТУ) «Станкин».

Как отметила сенатор, «Станкин» традиционно связан с решением стратегических задач, касающихся научно-технологического и кадрового обеспечения машиностроительного и оборонно-промышленного комплекса страны. В университете обучаются более 5 тыс. студентов, включая иностранных студентов из 72 стран мира.

Лилия Гумерова, являющаяся членом Комиссии Министерства науки и высшего образования РФ по отбору вузов для участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет — 2030», указала на активное участие «Станкина» в этой программе.

По словам сенатора, успешно реализуются проекты, связанные с высокоэффективными производственными технологиями для решения приоритетных задач в станко- и машиностроении, передовыми технологиями цифрового производства, развитием школы кадрового резерва, инженерной профориентации и обучения школьников, подготовкой студенческих проектных команд.

Лилия Гумерова сообщила, что в начале июля Комитет СФ планирует провести «круглый стол» по вопросам реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030». «Планируем вместе с профильным Министерством, профессиональным сообществом, экспертами определить возможную корректировку акцентов, касающихся целей и задач программы, направлений реализации, учитывая современные вызовы. Кроме того, рассмотрим предварительные итоги ее осуществления в текущем году», — сказала парламентарий.

Ректор МГТУ «Станкин» Владимир Серебренный отметил, что у вуза накоплен уникальный опыт и компетенции в создании машиностроительных технологий. Он подчеркнул важность в современных условиях обеспечить технологический суверенитет страны при интеграции с ведущими машиностроительными холдингами, наращивании темпов цифровой трансформации.