Проблемы с транспортировкой рыбной продукции с Дальнего Востока надо решать

Существующие подвижные составы не могут привести рыбу с Дальнего Востока при необходимой температуре — Л. Талабаева

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева приняла участие в пресс-конференции на тему: «Итоги путины 2019. Как довезти рыбу до магазина без потери качества и снизить ее цену».

В ходе выступления Людмила Талабаева отметила, что согласно рекомендациям по рациональному питанию Министерства здравоохранения и социального развития РФ россияне должны потреблять по 18 — 22 килограмма рыбы и рыбопродуктов в год. Потребление гражданами рыбы и рыбных продуктов по итогам 2018 г. составило 21,7 килограмма на человека, становясь все ближе к историческому максимуму 2013-2014 гг., который составлял 22,3 килограмма.

В ходе обсуждения поднимались проблемы при транспортировке рыбной продукции с Дальнего Востока в центральную часть России.

Людмила Талабаева подчеркнула, что для доставки рыбы на большие расстояния необходимы условия для обеспечения качества продукции, установленные техническими регламентами.

«Железнодорожные перевозки рыбы и рыбопродукции в центральную часть России, особенно в период путины, всегда сопряжены с большими сложностями, прежде всего, из-за многочисленных перевалок, дефицита железнодорожных рефрижераторных секций и постоянного роста стоимости перевозки. Необходимы соответствующие подвижные составы, рефконтейнеры и вагоны, которые могут привести с Дальнего Востока рыбу при температуре минус 25 градусов», — считает Людмила Талабаева.

Людмила Талабаева подчеркнула, что у грузоотправителей на сегодняшний день отсутствует альтернатива при выборе перевозчика или вида транспорта, если речь идет о доставке грузов на большие расстояния.

«Единственным перевозчиком по железной дороге в Российской Федерации и естественным монополистом является РЖД, который своими же тарифами лишает себя грузопотока. Тарифы РЖД на рефперевозки не позволяют развивать рыбный транзит с Востока на Запад», — сказала парламентарий.

«Несмотря на это, по ее словам, совсем недавно были снижены размеры пени с 9 до 6 процентов за просрочку доставки грузов или не принадлежащих перевозчику порожних грузовых вагонов (контейнеров). Также был снижен размер штрафа со 100 до 50 процентов платы за перевозку данных грузов, если не будет доказано, что просрочка произошла вследствие обстоятельств, не зависящих от перевозчика», — добавила законодатель.

Сенатор считает, что необходимо организационное совершенствование сервиса работы РЖД, а также снижение существующих тарифов для перевозки контейнеров по железной дороге, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

«На сегодняшний день все чаще обсуждается тенденция к перетеканию потоков рефгрузов с железной дороги в автомобильные и морские перевозки. Есть тенденция и к росту морских перевозок. Транспортировка рыбы в рефконтейнерах из Владивостока и Петропавловска-Камчатского в Петербург по морю существенно дешевле, чем по железной дороге, и хотя на доставку морем уходит вдвое больше времени, грузоотправители все чаще выбирают более дешевый морской вариант», — отметила Людмила Талабаева.

Сенатор напомнила, что основные задачи, в том числе по развитию сектора железнодорожных перевозок заложены в «Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года». «Стратегия предусматривает весь комплекс мероприятий по выполнению поставленных задач», — подчеркнула Людмила Талабаева.

В беседе с представителями СМИ также приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук, депутат Государственной Думы Константин Слыщенко, президент Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава Михаил Синев.