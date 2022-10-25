Открыть рынки – убрать государственные ограничения, снять барьеры – это стандартное требование “цивилизованных” стран Золотого миллиарда к страждущим аборигенам. Свободный рынок, на котором свободно конкурируют свободные предприниматели, находящиеся в равных условиях – идеальная среда для выдвижения в лидеры наиболее жизнеспособных и активных.

Равные условия, про которые цивилизаторы сообщают варварам, никакими равными, на самом деле, не являлись. Например, европейский фермер голландского или немецкого происхождения был готов конкурировать с варварами из Восточной Европы или из Мордора, имея:

-1 000 евро в год государственных субсидий на каждый гектар обрабатываемых земель,

-компенсацию 70% любых вложений в основные средства,

-лизинг на оставшиеся 30% на срок до 20 лет под 1,5-2,5% годовых,

-целевые кредиты для финансирования фьючерсных контрактов – до 80% от суммы без дополнительного залога,

-сезонные кредиты на закупку семенного материала, удобрений и прочего в размере 100% от плановых затрат под 3-5% годовых,

-государственную страховку риска неурожая (прилагается к сезонному кредитованию),

-государственную страховку риска неплатежей (прилагается к кредитованию фьючерсного контракта),

-льготные государственные экспортные гарантии (стоимость которых никогда не превышает 0,2% от суммы экспортного контракта)

С таким набором “ништяков” западный агропроизводитель выходил на “честный” бой с восточными варварами”. Пусть сейчас попробуют в условиях глобального кризиса, дефицита энергии и диким ростом цен на топливо рассказать про “равные условия для честной конкуренции”!!!

А кто сказал, что будет легко?!