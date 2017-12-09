Приём в честь Патриарха Сербского Иринея

5 декабря 2017 года прошел торжественный приём и был дан обед в московском фешенебельном ресторане «Турандот» в честь Его Святейшества Святейшего Патриарха Сербского Иринея.

Торжество было организовано кавалером ордена Сербской Православной Церкви Святого Саввы Сербского 1-й степени, заместителем начальника Войсковой Православной Миссии Гелой Валиевым.

«Фарфоровый зал» в этот день принимал не совсем обычных гостей – тех, с кем Гела Валиев долгие годы дружит и работает, в чей адрес он оказывает жертвенную помощь и с кем он воедино в служении, в единении чистотой дел и помыслов.

Среди них – пребывающий сейчас в России с визитом Святейший Патриарх Сербский Ириней, высокие священнослужители Сербской и Русской Православной Церкви, послы и высшего ранга чиновники, представители социально ответственного бизнеса и журналисты, писатели и историки…

Патриарх Сербский Ириней обратился к присутствующим со словом, в котором сказал о многовековой дружбе Православной России и Сербии, жертвенном служении и подвиге Святого Царя-Мученика Николая Второго Александровича, о том, что без Его помощи не было бы сейчас Сербии, как чтут православные сербы память Святой Царской Семьи, о знаменательном событии в современной истории двух стран — открытии в 2014 году в столице Сербии Белграде величественного памятника Императору Николаю Второму.

Гела Валиев на свои средства отправлял на отдых в Сербию детей из Осетии и других регионов России, где их принимали в монастырях Сербской Православной Церкви, показывали культурные и исторические достопримечательности Сербии.

Эта трогательная встреча во время торжественного приема в честь Святейшего Патриарха Сербского Иринея, в очередной раз показала, насколько, всё же, близки русские и сербы, как много связывает нас и объединяет, и как искренни слова о нашей дружбе.

В настоящее время очень важна деятельность в рамках народной дипломатии в деле укрепления дружбы между нашими народами, чтобы простые люди могли общаться между собою и дружить, особо важное значение имеет деятельность общественных организаций, направленная на укрепление мира и дружбы между народами, укрепление в обществе ведущей роли Святого Православия, возрождение традиционных духовно — нравственных ценностей.

Фоторепортаж Анвара Галеева и из личного архива Игоря Смыкова.