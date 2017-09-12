Привлечь к уголовной ответственности либеральных сатанисток за осквернение православных святынь!
Министру внутренних дел
Российской Федерации
генералу полиции
Колокольцеву В. А.
Уважаемый Владимир Александрович!
Несколько дней назад Краснодарские феминистки окропили менструальной кровью портрет императора Николая II и возложили его к памятнику Екатерины II. Видеозапись акции опубликована на видеохостинге YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=NJ2n6Pzsoo8 .
Активистки подобным противоправным образом отреагировали на действия православных верующих, направленных на недопущение выхода в прокат и публичного демонстрирования фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя.
В указанном выше ролике демонстрируется видеозапись с акции «Бессмертный полк» 2016 года, в котором приняла участие депутат Госдумы Наталья Поклонская и видео осквернения портрета Государя Императора Николая Второго Александровича, убитого 17 июля 1918 г. с Семьей и верными слугами в подвале Дома Ипатьева г. Екатеринбурга, и причисленного к лику святых Русской Православной Церковью.
«Наша кровь стекает с портрета Николая Кровавого. Но это не кровь жертв. Это кровь свободных женщин, чьи тела отторгают увечный плод российского патриархата», — говорится в подписи к видео (орфография и пунктуация сохранены).
Феминистки «уличили» депутата Государственной думы ФС РФ Наталью Поклонскую, активно борющуюся против выхода в прокат кощунственного фильма «Матильда» в дискредитации женщин. «Мы все — Матильды. Мы оскорбляем вас, мы пугаем вас, мы совращаем вас. Мы нимфы, мы амазонки, мы весталки, мы ангелы и дьяволицы, мы дочери Луны и воительницы Ночи. Мы женщины, а значит, мы уже победили», — отметили активистки.
В виду того, что Император Николай Второй Александрович является одним из самых почитаемых святых Русской Православной Церкви, действия злоумышленниц причинили особые нравственные страдания большому числу православных верующих и представителей других традиционных российских религий, почитающих Белого Царя.
Кроме того, указанные действия можно расценить как посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность (статья 277 УК Российской Федерации), а также ст. 282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ст. 148 п. 1 (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).
Прошу сообщить, уважаемый Владимир Александрович, какие меры приняты органами внутренних дел по расследованию указанных противоправных действий и по предотвращению новых правонарушений, направленных на осквернение отечественных Святынь.
С уважением,
Президент РОО «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа»
Игорь Евгеньевич Смыков
Москва, 11 сен. 2017 г.