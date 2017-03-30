Природа сходит с ума. Ученые бьют тревогу

Внимательный наблюдатель, несомненно, отметил оживлённое перемещение войск англосаксов по миру, которое чрезвычайно активировалось в последнее время. Особенно бросается в глаза увеличение их присутствия в странах Европы. Возникает закономерный вопрос: Что же на самом деле стоит за этими процессами?

Сегодня даже ребенку очевидно, что в случае открытого столкновения между англосаксонским блоком и Россией такой войны, как в Сирии или на Украине не будет. Подобный конфликт неизбежно превратится в полномасштабную ядерную войну на уничтожение, которая не оставит человечеству никаких шансов на выживание. Значит вся риторика, направленная на накал в мире истеричных настроений вокруг мифа о вероятном вторжении России в Европу, имеет иную цель.Очевидно, что это политическое шоу разыгрывается мировым истеблишментом для отвода глаз от их истинных замыслов.

Тогда что стоит за всем этим хорошо срежиссированным спектаклем? Почему, вернее для чего, они создавали ИГИЛ* и организовывали потоки беженцев из Азии и Африки встраны ЕС?

Любой мало-мальски мыслящий человек, чьи интересы не заканчиваются удовлетворением похоти и жажды набить кишку, кто наблюдает за тем, что происходит хотя бы у него за окном, понимает, причина всему – климат!

Те, кто в курсе, знают, что большая часть Североамериканского континента уже в ближайшее время прекратит своё существованиевследствие разрушительных катаклизмов. Вместе с ним уйдут в прошлое и такие страны как США и Канада. Та же участь ожидает Великобританию и некоторые Европейские государства. Вы думаете с какого перепугу британская королевская семья «вдруг» заявила о своём намерении переехать жить на континент?

Постоянный аномальный подъём температуры на планете, повсеместные извержения вулканов, которые как будто взбесились, постоянно нарастающие в силе землетрясения во всех уголках планеты, даже в традиционно сейсмически благополучных регионах. Всё это происходит у нас на глазах на фоне очевидного замалчивания и умышленного утаивания информации.

Учёные мужи пребывают в откровенной панике, современная наука никогда не сталкивалась ни с чем подобным, поэтому любая попытка построить какие-либо прогнозы ни к чему не приводят. Все прогнозы учёных, которые они нам предоставляли 10 лет назад как «вероятное ужасное будущее, ожидающее человечество через сто лет», уже сегодня стали нашим страшным настоящим. Эти события уже происходят за нашими окнами! Природа как будто сходит с ума.

Тревожно, что данные на официальных сайтах искажаются, и тут же после поступления автоматических обновлений удаляются или редактируются. Безусловно, вызывать панику у населения ни к чему, но люди должны быть информированы о надвигающейся беде. Ведь согласитесь, полярное сияние в средних широтах не выключишь, дрожь земли не утаишь, а ветра не остановишь. И молчать далее не получится, это очевидно.

Особо примечательно, что мир давно ничего не слышал об Исландии и Норвегии. Но в марте этого года климатическая ситуация в этих странах резко изменилась в худшую сторону. И пока местное население бьёт тревогу, правительства молча затаили дыхание и ждут развития событий. Как говорится, цинизм ситуации зашкаливает.

Специалисты утверждают, что если в ближайшее время темпы катаклизмов в регионе Исландии и Норвегии продолжат усиливаться, это может привести к грандиозной катастрофе планетарного масштаба. А если уже там всё настолько плохо, то что говорить о других регионах?

Резкие климатические изменения на планете, которые в последнее время набирают бедственные обороты, угрожают самому существованию человечества. И ситуация столь трагична, что закулисные игроки большой политики всерьёз взялись за вопрос передела карты мира.

Для всех уже очевидно, что нас ждёт большая миграция. Именно поэтому англосаксы вкладывали миллиарды в то, чтобы дестабилизировать ситуацию в Беларуси, России, на Украине и затем разрушить их как государственные образования. Делалось это всё во имя захвата наших территорий. Их интересы – земля! На Украине эти планы частично реализовались, но их цель – территория Российской Федерации, а точнее – Сибирь как остров безопасности.

Но время англосаксов поджимает, ведь климатические события в последнее время развиваются чрезвычайно динамично. Раз ничего не получилось с захватом славянских земель, они переключили внимание на установление контроля над территорией Европы. Все геополитические события, которые мы с вами наблюдаем, есть ни что иное, как закладка для будущего вторжения англосаксов в Старый Свет.

Уже много лет европейцам насильно навязываются в соседи не самые благополучные мигранты, которые прибывают на чужую землю и творят, что хотят, а толерантные и маниакально политкорректные европейцы безропотно терпят творимые беспорядки. При этом истеблишмент запретил властям какое-либо вмешательство. Всё это делается для подавления воли местного населения к противостоянию, для того, чтобы научить их терпеть бесчинства захватчиков и относится к происходящему, как к неизбежности. Ещё чуть-чуть и людям уже будет всё равно, тысячи или миллионы интервентов зашли на их территорию.

Во время предвыборной гонки будущий президент США Дональд Трамп заявлял о том, что как только он займет Белый Дом, сразу же свернёт большинство зарубежных военных баз, которые не несут для Штатов никакой смысловой нагрузки, при этом ощутимо отягощают госбюджет. Он говорил о том, что прекратит сотрудничество с европейскими странами в рамках НАТО. По сути, Трамп заявлял о намерении распустить альянс как пережиток прошлого. Однако, спустя всего полтора месяца после инаугурации, новый президент Америки не только увеличил военный бюджет страны, но и, по факту, усилил присутствие американских войск на территории Европы. А партнеров по НАТО «успокоил», заверив, что Соединённые Штаты не оставят их без защиты перед лицом надвигающейся угрозы российского вторжения.

Для людей думающих происходящее выглядит весьма забавно, потому что на наших глазах американцы беспардонно отжимают Европу у её коренного населения. Это напоминает ситуацию с серебристыми белками, которые были завезены во второй половине ХІХ века из США в Великобританию вместе с импортируемой древесиной. Уже через 50 лет поголовье коренных рыжих белок на островах сократилось в десятки раз. На сегодняшний же день популяция американских серых в 66 раз превышает численность британских рыжих белок, которые уже находятся на грани исчезновения. Заокеанские пришельцы просто уничтожили конкурентов на корню. Разве не так же поступили белые поселенцы с коренным населением Америки? Разве не это же мы сейчас наблюдаем в современной Европе?

Кстати, количества англосаксонских военных, размещенных на территории Европы, не хватит для ведения полномасштабных боевых действий, тем более против России. Но вполне достаточно, чтобы подавить волю местного населения к сопротивлению и взять власть в свои руки. По сравнению с местными силами самообороны и полиции их солдаты профессиональнее, имеют лучшую выучку и вооружение. Плюс надо понимать, что армия пришельцев состоит из людей, которым терять нечего, и к тому времени им уже некуда будет возвращаться. Поэтому и вести себя они будут крайне жёстко и недружелюбно по отношению к аборигенам. Таким образом, становится очевидным, что войска в Европе — для утверждения власти новых хозяев, которые придут сразу после начала грандиозных катаклизмов, которые ожидаются уже в ближайшее время.

Идиотизм ситуации в том, что мировой истеблишмент понимает и знает реалии ситуации. Для себя же они уже давно создают технологии, которые помогут выжить ограниченному числу «избранных». Поступают они так исключительно из банального страха утратить власть. И это вместо того, чтобы оповестить людей и объединить человечество перед лицом надвигающейся угрозы во имя выживания. Ведь ещё есть немного времени. И несмотря на то, что катастрофа неизбежна, ещё можно минимизировать её последствия.

Вместо этого нас пугают голодом и глобальным продовольственным кризисом, который наступит в ближайшие годы. А разве нет технологий позволяющих даже в условиях крайнего севера круглый год собирать богатые урожаи? Они пугают нас предстоящей проблемой глобальной нехватки пресной воды. А разве нельзя опреснять воды мирового океана? Ведь существуют технологии, позволяющие сделать это. Дорого? Я скажу вам, что это не дороже денег. Разве можно ставить на чаши весов с одной стороны себестоимость опреснения морской воды, а с другой человеческие жизни?! Деньги придумали сами люди и очень скоро все так называемые ценные бумаги и денежные знаки превратятся в банальную макулатуру годную лишь для растопки костра.

Нам морочат голову Навальные с их клоунскими попытками дестабилизировать страну и совершить государственный переворот – очередной иудейский Майдан, но теперь в России… Украина с их фашистами у власти и донбасской бойней… Это всё безусловно страшно – гибнут тысячи людей. Но что за этим всем стоит? Неумолимая реальность – обострившаяся борьба за выживание. За территории, которые меньше других пострадают. За ресурсы! Надеюсь вы понимаете всю серьёзность развивающейся ситуации.

И раз истеблишмент не хочет заботиться, значит люди должны позаботиться о себе, о своих родных и близких сами. И для начала надо начать говорить правду.

* – запрещённая в РФ международная террористическая организация.

Николай Кочетков, публицист