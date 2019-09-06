Приостановка аккредитации вузов должна соответствовать принципу презумпции невиновности

А. Кутепов: Порядок приостановки аккредитации вузов должен соответствовать принципу презумпции невиновности

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил на рассмотрение в Правительство РФ законопроект «О внесении изменений в статьи 34 и 93 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

«Разработка законопроекта стала результатом мониторинга государственной контрольно-надзорной деятельности в сфере образования по вопросу процедуры приостановления и лишения аккредитации высших учебных заведений, с учетом судебной практики за последние три года», — сообщил сенатор.

Он напомнил, что сейчас в законе «Об образовании в Российской Федерации» детально прописана процедура приостановления и лишения аккредитации высших учебных заведений. При этом указанный порядок имеет ряд пробелов, считает Андрей Кутепов.

«На сегодняшний день не существует ни одного официального документа, определяющего механизм оценки соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам», — пояснил парламентарий. Рособрнадзор имеет возможность приостановить государственную аккредитацию образовательных программ сразу при составлении акта проверки образовательной организации.

Как отметил сенатор, действующий закон не учитывает, что акт проверки и выданное на его основе предписание могут содержать незаконные требования. В результате вуз не может оспаривать приказ Рособрнадзора о приостановлении госаккредитации до того, как вступит в законную силу решение суда о незаконности предписания Федеральной службы. А к этому моменту трехмесячный срок на оспаривание этого приказа уже истекает.

В настоящее время Рособрнадзор освобожден от обязанности выдать предписания на устранение несоответствия качества образования. А, значит, вуз не может узнать, в чем именно заключается нарушение, пояснил парламентарий.

«Так как приостановление аккредитации имеет серьезные последствия для вузов, этот пробел в законодательстве необходимо устранить», — считает Андрей Кутепов. По его словам, к подобной мере нужно прибегать, только если в акте проверки и в выданном на его основании предписании содержатся указания на нарушения требований со ссылками на нормативные акты. Также суд должен указать, что предписание в части указанных нарушений содержания и качества законно. Судебные акты должны вступить в силу.

«Это соответствует принципу презумпции невиновности», — подчеркнул Андрей Кутепов.

По мнению сенатора, такой порядок также будет обеспечивать права обучающихся. Сейчас при приостановлении аккредитации учебное заведение обязано осуществить перевод студентов. «То есть, возникает ситуация, при которой еще не ясно, законно ли требование Рособрнадзора или нет, а студенты уже должны перейти в другой вуз с новыми требованиями, в новый коллектив. Больше всего страдают из-за этого механизма студенты выпускных курсов. Приостановка аккредитации не дает право вузу выдавать диплом государственного образца. При недоказанности предъявленного нарушения такая приостановка может сорвать выпускную кампанию и планы студентов на трудоустройство», — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Существует еще ряд пробелов в законодательстве, которые планируется устранить указанным законопроектом, считает Андрей Кутепов. В частности, это касается регулирования восстановления аккредитации вуза при признании предписания Рособрнадзора незаконным.