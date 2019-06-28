Принесут ли свободу полякам американские танки?

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда 12 июня подписали совместную декларацию об оборонном сотрудничестве. Документ подтверждает намерение США в ближайшее время увеличить численность своих военнослужащих на польской территории на одну тысячу человек.

По официальным данным, на сегодняшний день в Польше дислоцируются около 6 тыс. иностранных военнослужащих, из них 4,5 тыс. американских.

Варшава взяла обязательство за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения американского воинского контингента и техники. Речь, в частности, идет о строительстве центров боевой подготовки в Дравско-Поморском и еще нескольких населенных пунктах, военного аэродрома, который бы мог использоваться при переброске сил для учений и на случай кризиса.

Все дело в том, что дороги, мосты и базы, построенные в Польше еще во времена СССР, возводились под советскую логистику и предназначались для перевозки боевой техники СА, в том числе и танков, которые были намного легче, чем сегодняшние массивные американские М1.

Поэтому оборонные ведомства Польши и США задумались о создании инфраструктуры для обеспечения присутствия заокеанкой бронетанковой бригадной группы, бригады армейской авиации и батальона тылового обеспечения.

Также в Польше будет развернут передовой штаб дивизии США, эскадрилья разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 ВВС США, подразделение американских сил специальных операций для поддержки воздушных, наземных и морских операций, подразделение поддержки на театре военных действий.

Если вспомнить, что в Польше без учета многонациональной группы под американским руководством уже размещены бронетанковая и бригада армейской авиации США, то возможно речь идет о подготовке инфраструктуры для следующей американской бригады?

Вопрос, сколько же в Польше будет американских танков, вызывает и заключенный накануне американской фирмой “Oshkosh” контракт на производство тягачей для буксирования тяжелой военной техники. Заказчиком этих транспортных средства, при чем соответствующих европейским дорожным нормам, является командование СВ США в Европе.

Контракт, рассчитанный на 2020-2021 финансовые годы, позволит получить 170 новых тягачей за 109,8 млн долларов.

Примечательно, что в мае текущего года и Войско Польское заключило соглашение с компанией “Jelcz” на поставку 14 тягачей для буксирования танков и другой тяжелой гусеничной техники грузоподъемностью свыше 63 тонн. Поставки будут реализованы в 2020-2022 годах. Предварительная стоимость контракта составит 18 млн долларов.

По данным польского минобороны, эти транспортные средства будут использоваться для перевозки танков и других тяжелых гусеничных машин допустимым весом до 70 тонн. На практике это означает, что они смогут буксировать Leopard 2A5/A6/A7/ и 2PL, M1A2 Abrams или Challenger 2.

Известно, что Пентагон стремиться улучшить возможности по переброске американских сил в Восточную Европу. Конечно же 14 тягачей Войска Польского – это «капля в море», однако вместе со 170 такими машинами СВ США в Европе они способны довольно быстро переместить на большое расстояние танки двух бронетанковых бригадных групп (по 87 боевых машин в каждой).

Последние договоренности Вашингтона и Варшавы, которые включают размещение на территории Польши передового штаба американской дивизии, двух ББГ, одной или двух бригад АА, подразделений боевого и тылового обеспечения, а также создания запасов ВВСТ для еще одной ББГ. По боевому и численному составу это практически соответствует организационно-штатной структуре тяжелой дивизии СВ США, что в свою очередь, подтверждает подготовку Пентагона к сосредоточению американской дивизии у границ Беларуси и России.

Несмотря на все заверения российского военно-политического руководства об отсутствии агрессивных планов, поляки все равно опасаются, что в случае конфликта НАТО их не защитит, а вот если пострадают американцы, то это гарантия, что Альянс не останется в стороне.

Однако усиление американского контингента в Польше, логично предположить, вызовет ответную реакцию со стороны России и Беларуси. Если учесть, что в настоящее время у границ Союзного государства сосредоточено практически три дивизии США, а в Беларуси, как у форпоста России, на условно западном направлении, всего три бригады, то своими действиями Белый дом вынуждает белорусскую сторону усилить военную составляющую. И сделать это проще всего совместно с российской стороной. В частности, разместить на территории Беларуси российскую бригаду, вооруженную ОТРК «Искандер», а при появлении у поляков самолетов F-35, с высокой долей вероятности появятся и ЗРС С-400.

Конечно же, военно-политическое руководство США утверждает, что «это не подготовка к войне». Звучит не слишком убедительно, так как сразу возникает вопрос – зачем тратить деньги на обеспечение пребывания и быстрого перемещения войск и техники вдали от мест дислокации, если не для возможного применения. Очевидно, что США готовятся к развертыванию еще одного крупного боевого соединения в Восточной Европе, а значит, в очередной раз доказывают, что им плевать, кто готов погибать ради призрачной американской демократии и свободы, причем за собственный счет.