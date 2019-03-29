Приморские учёные создали оздоравливающий напиток из медузы и цитрусовых

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали сухую смесь для приготовления напитка из морских животных и цитрусовых. Главными ингредиентами экзотического коктейля стала добавка из тихоокеанской медузы ропилемы и экстракт лимона или апельсина. Разведенный в воде концентрат имеет привычный вид фруктового сока, но обладает повышенным содержанием аминосахаров, витаминов, флавоноидов, минеральных веществ и наделен антиоксидантными свойствами.

Как сообщают разработчики, медуза ропилема (Rhopilema esculentum Kishinouye) традиционно используется в пищевых технологиях у народов Восточной Азии. Она обитает у побережья Китая, Кореи и Японии, но в водах Приморья появляется только во время теплого сезона. Сбор сырья для экспериментов и создания смеси производился биотехнологами в октябре у побережья Владивостока.

«Добавку из медузы мы получаем путем переработки ее тканей с помощью ферментного препарата химотрипсина. Из одного килограмма медузы получается 1,8 грамм порошка, в составе сухой смеси добавка из медузы составляет от 7 до 15 %, а в самом напитке — 1,5-3 %. Остальную часть смеси занимают добавки цитрусовых, подсластитель с содержанием глюкозы и ароматизатор. Энергетическая ценность одной порции напитка (200 мл) составляет около 80 килокалорий», — уточнила один из авторов разработки, доцент Школы биомедицины (ШБМ) ДВФУ Александра Юферова.

Биотехнологи отмечают, что у нового продукта есть несколько преимуществ. Добавка из медузы содержит аминосахара, которые выполняют специфические функции в организме, входя в состав слизистых веществ, стекловидного тела глаза, синовиальной жидкости суставов, регулируют, свертываемость крови, играют важную роль при некоторых инфекционных заболеваниях. Кроме того, порошкообразные напитки устойчивы к микробиологической порче, поскольку имеют низкую активность воды, что препятствует быстрому развитию микроорганизмов.

«В ходе исследований мы установили, что при совместном применении компонентов животного (добавка из медузы) и растительного (экстракт из цитрусовых) происхождения, их антирадикальная и антиоксидантная активность оказывается в 10 раз выше действия этих компонентов по отдельности и равна активности аскорбиновой кислоты», — добавляют авторы.

В разработке также приняли участие доцент ШБМ Яна Дубняк и научный сотрудник Тихоокеанского института биоорганической химии Дальневосточного отделения Российской академии наук Геннадий Набережных. На изобретение оформлено несколько патентов.

Специалисты департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ являются авторами многих уникальных разработок в области питания. В их числе — хлеб с гребешком, цветной шоколад с экстрактом женьшеня, мармелады на основе отвара водорослей с добавками из дальневосточных ягод и экстракта околоплодника ореха маньчжурского. В исследованиях активно участвуют студенты и аспиранты Школы биомедицины.