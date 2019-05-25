Приговор лотошинскому суду

Нет, мой дорогой читатель. В название статьи не вкралась ошибка. Мы действительно ожидаем, что 30 мая 2019 года произойдёт весьма знаковое событие – будет оглашён приговор Лотошинскому районному суду Московской области. А вместе с ним – и всей судебной системе Российской Федерации!

Ибо, именно 30 мая 2019 года в Лотошинском районном суде Московской области в спешном порядке будет завершено рассмотрение знакового уголовного дела в отношении бывшего главы этого самого района со звучной фамилией Лютенко и его папаши (естественно, с такой же звучной фамилией и даже с таким же именем – Анатолий) по части 4-й статьи 159-й УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц).

И ведущий данное судебное уголовное дело судья Игорь Труфанов сделал всё возможное (и даже – невозможное) для того, чтобы спасти эту группу отъявленных мошенников от реального уголовного наказания.

Поэтому все мы ожидаем 30 мая 2019 года уникального прецедента в судебной практике – оправдания отъявленных мошенников, укравших из государственного бюджета и из карманов частных инвесторов путем махинаций более 2 миллиардов рублей! И думаем, что обыкновенный районный судья Игорь Труфанов сделает это, даже не моргнув глазом. Потому что весь ход, так называемого, «судебного процесса» уже заранее был им фактически построен так, что уже изначально даже невооруженным глазом было видно, что он полностью играет на стороне подсудимых.

Чем можно объяснить его столь трепетное отношение к мошенникам и проходимцам, видимо, потом уже будут решать другие компетентные органы. А мы пока можем всего лишь составить своё собственное мнение. И заключается оно в том, что сей «слуга Закона» в судейской мантии слишком уж старался в ходе всего судебного процесса создать такую атмосферу, при которой подсудимые даже случайно не смогли бы выдать свои преступные планы и дать реальные показания по поводу своей преступной деятельности. А всем свидетелям и потерпевшим «слуга Закона» Игорь Труфанов попросту затыкал рот, порой не давая даже закончить свои мысли до конца, прерывая их на самом важном месте. Вёл себя весьма грубо и непристойно.

А дабы скрыть огрехи своего поведения и промахи своих «подопечных» подсудимых, он не позволил делать в зале суда видеосъемку. Хотя, судебный процесс носил открытый характер.

Но, судье Труфанову изначально было абсолютно наплевать на общественное мнение и на ту реакцию, которую вызовет в районе, в области и в России в целом этот весьма знаковый судебный процесс. Видимо, некие более веские обстоятельства (которые, как мы надеемся, станут предметом тщательного изучения в скором времени специальными компетентными органами) перетянули чашу весов его «правосудия». Которое он осуществлял явно не с закрытыми, а с вытаращенными от умиления и удовольствия от упавших на эту чашу весов «аргументов» глазами. И данные, скорее всего, весьма солидные «материальные аргументы», естественно, значительно перевесили все 116 томов уголовного дела.

А создавать подобного рода «аргументы» отец и сын Лютенко научились давно. Поскольку их преступная практика продолжается уже не одно десятилетие. И за все эти долгие годы«славная чета»Лютенко отработала прекрасный механизм «смазки» нужных сотрудников правоохранительных, следственных и судебных органов. О чем в материалах уголовного дела имеется весьма солидный документ из «Аппарата Полномочного Представителя Президента России в Московской области». Благо, что в России подобного рода «сотруднички» давно и весьма охотно принимает «смазочные материалы». Причем, в разных видах: и в российских «дубовых» рубликах, и в американской «зелени», и в европейских «тугриках». Да и, просто натурой – в виде объектов движимости или недвижимости. Что уже многократно подтверждено фактами арестов. Начиная от рядовых полицейских и кончая руководителями целых следственных подразделений (например, — бывший начальник ГСУ СК по городу Москве Дрыманов) и департаментов УБЭП России.

Из поля зрения на сегодня только как-то совсем выпала такая важнейшая ветвь как судебная власть.

А российские судьи, после того, как им была предоставлена полная свобода действий на их пространстве, почувствовали, что данная судебная деятельность может стать для них весьма хорошим подспорьем для пополнения своего собственного семейного бюджета. Причем, делать они это могут практически на совершенно законных основаниях и бесконтрольно, ловко прикрываясь удачно выбранной формулировкой из Уголовно-процессуального Кодекса.

И судебный произвол в России сегодня уже начал зашкаливать за все мыслимые пределы!

Именно поэтому по данным практически всех общественных опросов процент доверия граждан России к российскому правосудию на сегодняшний момент составляет не более 8.

А это означает, что только каждый восьмой из ста опрошенных сегодня в Российской Федерации идет в российский суд с верой в то, что найдет там некое справедливое решение своей проблемы.

То есть, 92% российского населения уже давно разуверились в возможность решить свои вопросы при помощи «слуг Закона» в судебных мантиях.

Стоит ли после этого удивляться тому, что в России вновь появилось такое явление, как внесудебные выяснения отношений? Или, попросту говоря, — бытовые или криминальные разборки?

Если судья, к которому несчастный обиженный пенсионер приходит за защитой, впрямую сам или через одного из своих помощников намекает ему на некую «благодарность», без которой даже не будет принимать к рассмотрению этот вопрос, — о какой «системе правосудия» вообще можно говорить?!

Но, именно по такому принципу сегодня построена деятельность большинства муниципальных и районных судов в нашей несчастной и Богом забытой стране!

Видимо, уже не первый год по подобному принципу работает и наш лотошинский судья Игорь Труфанов, взявшийся за столь громкое дело по особо крупному мошенничеству в отношении бывшего главы своего же района Анатолия Лютенко и его папаши. И это «дело» свалилось на него с неба словно «манна небесная»! Потому что одно дело – разбираться с недовольными старушками. И совсем другое – получить столь значимый куш в виде «аргументов» от бывшего главы района, которому грозит реальный тюремный срок. И которого ты можешь от этого срока «отмазать».

А, вот, как это осуществить – дело техники!

За которую, если постараться, можно получить весьма приличное вознаграждение…

И наш многоопытный «слуга Закона», как нам кажется, постарался на славу.

Он (при какой-то странной и весьма неестественной позиции местной прокуратуры, которая в свое время и выступила инициатором возбуждения данного уголовного дела, а теперь тоже вдруг пошла на попятную) отвел от подсудимых все обвинения, устранил своими решениями наиболее важных потерпевших, отказал адвокатам потерпевших в удовлетворении ходатайств о взятии подсудимых под стражу и фактически уже всё подготовил для принятия оправдательного приговора отъявленным мошенникам.

Не продумал судья Игорь Труфанов лишь одной немаловажной детали.

Он не учел того, что журналисты тоже провели свое собственное расследование всей истории с судебным делом отца и сына Лютенко и будут теперь эту историю не просто держать на контроле, но и сделают всё возможное для того, чтобы все, кто пытается «отмазать» явных преступников от уголовного наказания сами понесли уголовное наказание. Или, как минимум, были уволены со своих «сладких мест». Дабы не позорить и без того весьма скомпрометированные следственные и судебные органы России.

Да и, саму нашу Россию тоже!

Поэтому, если 30 мая 2019 года в Лотошинском районном суде Московской области будет вынесен оправдательный приговор закоренелым мошенникам Лютенко, это будет обвинительным приговором и этому маленькому муниципальному районному суду, и его горе-судье Игорю Труфанову, и всей системе российского правосудия в целом.

И данный приговор (в отличие от приговора, который будет вынесен лотошинским судом) никакому апелляционному обжалованию подлежать уже не будет!

Сергей Комков – главный редактор газеты «ПРЕЗИДЕНТ»