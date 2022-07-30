“Приготовьтесь к войне!”

Такое сообщение появилось в официальном аккаунте 80-й армии Народно-освободительной армии Китая в соцсети Weibo

Как пишет Global Times (официальное англоязычное издание КНР), этот пост собрал более 300 000 лайков за 12 часов и получил более 19 000 комментариев. Пользователи сети пишут: «Солдаты НОАК, сражайтесь! Мы поддерживаем вас, ребята!»

«Некоторые ветераны сказали, что они всегда готовы вернуться в НОАК, когда страна в них нуждается, а некоторые пользователи сети также выразили желание скорейшего воссоединения двух сторон Тайваньского пролива», – пишет Global Times, отмечая «высокий моральный дух среди китайских солдат в преддверии 95-й годовщины основания НОАК и эскалации напряженности во всем мире».

Все это происходит на фоне готовящегося визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай ранее неоднократно предупреждал Штаты, что такой визит недопустим и закончится он серьёзными последствиями — вплоть до войны.