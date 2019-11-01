При подготовке нового КоАП будет усовершенствован подход к разграничению полномочий

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас провел выездное заседание Комитета СФ, посвященное предложениям субъектов РФ по модернизации Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Андрей Клишас отметил, что на площадке Правительства ведется подготовка нового КоАП и проектов федеральных законов, направленных на совершенствование системы законодательства в области административных правонарушений.

По его словам, необходимость пересмотра обусловлена и снижением эффективности норм действующего КоАП ввиду значительного количества внесенных в него изменений, и накопившимися за прошедшие годы проблемами в правоприменительной практике как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Сенатор напомнил, что в апреле этого года распоряжением Правительства РФ образована межведомственная рабочая группа по подготовке нового Кодекса. В ее состав вошли представители федеральных органов исполнительной власти, Государственной Думы, Совета Федерации, Верховного Суда, научного юридического сообщества.

Андрей Клишас подчеркнул, что при подготовке нового Кодекса будет усовершенствован подход к разграничению полномочий Российской Федерации и ее субъектов в области законодательства об административных правонарушениях. «Необходимость совершенствования положений о разграничении предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов в области законодательства об административных правонарушениях только в этом году на площадке Совета Федерации обсуждалась дважды», — отметил парламентарий.

«В марте 2019 года состоялся «круглый стол», проведенный Комитетом СФ под руководством Ирины Рукавишниковой. В мае прошло рабочее совещание по предложению межведомственной рабочей группы в целях выработки согласованного подхода по разграничению полномочий РФ и ее субъектов для отражения соответствующих положений Концепции нового КоАП», — пояснил Андрей Клишас.

Сенатор подчеркнул, что реализация этого подхода должна сопровождаться одновременным совершенствованием Особенной части КоАП, предполагающим включение в нее составов правонарушений, устанавливающих ответственность за нарушения правил и норм, предусмотренных как законами Российской Федерации и ее субъектов, так и муниципальными нормативными правовыми актами. В частности, в новую редакцию КоАП максимально полно должны быть включены составы административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, общественные отношения в сфере благоустройства.

Андрей Клишас указал, что при формировании соответствующих глав Кодекса необходимо учитывать интересы и мнение регионов. «Ввиду ранее поступавших от них предложений в августе – сентябре 2019 года нашим Комитетом был проведен мониторинг предложений региональных органов государственной власти — как законодательных, так и исполнительных — по отдельным вопросам формирования Общей части нового Кодекса и предложений по отражению в Особенной части нового кодекса составов административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, сферу благоустройства, а также иных предложений, направленных на совершенствование законодательства об административных правонарушениях.

«В регионах активно откликнулись на нашу просьбу и мы получили огромное количество предложений по совершенствованию законодательства об административных правонарушениях. Они охватывают широкий круг вопросов, позволяют достаточно точно определить и охарактеризовать наиболее проблемные и острые для конкретного региона вопросы в сфере законодательства об административной ответственности», — сказал Андрей Клишас.

Сенатор отметил, что общим посылом полученных предложений остается запрос о необходимости установления на федеральном уровне ответственности за нарушение типичных и распространенных на всей территории страны правонарушений — в сферах охраны общественного порядка и общественной безопасности, благоустройства территорий муниципальных образований, ответственного обращения с животными и ряд других, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

В обсуждении участвовали первый заместитель председателя Комитета СФ Владимир Полетаев, члены Комитета СФ Ирина Рукавишникова, Олег Цепкин, председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, заместитель Министра юстиции РФ Денис Новак (в режиме видеоконференц-связи), представители органов государственной власти Ростовской области, научного сообщества, эксперты.