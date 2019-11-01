Закон и беззаконие

При подготовке нового КоАП будет усовершенствован подход к разграничению полномочий

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас провел выездное заседание Комитета СФ, посвященное предложениям субъектов РФ по модернизации Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Андрей Клишас отметил, что на площадке Правительства ведется подготовка нового КоАП и проектов федеральных законов, направленных на совершенствование системы законодательства в области административных правонарушений.

По его словам, необходимость пересмотра обусловлена и снижением эффективности норм действующего КоАП ввиду значительного количества внесенных в него изменений, и накопившимися за прошедшие годы проблемами в правоприменительной практике как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Сенатор напомнил, что в апреле этого года распоряжением Правительства РФ образована межведомственная рабочая группа по подготовке нового Кодекса. В ее состав вошли представители федеральных органов исполнительной власти, Государственной Думы, Совета Федерации, Верховного Суда, научного юридического сообщества.

Андрей Клишас подчеркнул, что при подготовке нового Кодекса будет усовершенствован подход к разграничению полномочий Российской Федерации и ее субъектов в области законодательства об административных правонарушениях. «Необходимость совершенствования положений о разграничении предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов в области законодательства об административных правонарушениях только в этом году на площадке Совета Федерации обсуждалась дважды», — отметил парламентарий.

«В марте 2019 года состоялся «круглый стол», проведенный Комитетом СФ под руководством Ирины Рукавишниковой. В мае прошло рабочее совещание по предложению межведомственной рабочей группы в целях выработки согласованного подхода по разграничению полномочий РФ и ее субъектов для отражения соответствующих положений Концепции нового КоАП», — пояснил Андрей Клишас.

Сенатор подчеркнул, что реализация этого подхода должна сопровождаться одновременным совершенствованием Особенной части КоАП, предполагающим включение в нее составов правонарушений, устанавливающих ответственность за нарушения правил и норм, предусмотренных как законами Российской Федерации и ее субъектов, так и муниципальными нормативными правовыми актами. В частности, в новую редакцию КоАП максимально полно должны быть включены составы административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, общественные отношения в сфере благоустройства.

Андрей Клишас указал, что при формировании соответствующих глав Кодекса необходимо учитывать интересы и мнение регионов.  «Ввиду ранее поступавших от них предложений в августе – сентябре 2019 года нашим Комитетом был проведен мониторинг предложений региональных органов государственной власти — как законодательных, так и исполнительных — по отдельным вопросам формирования Общей части нового Кодекса и предложений по отражению в Особенной части нового кодекса составов административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, сферу благоустройства, а также иных предложений, направленных на совершенствование законодательства об административных  правонарушениях.

«В регионах активно откликнулись на нашу просьбу и мы получили огромное количество предложений по совершенствованию законодательства об административных правонарушениях. Они охватывают широкий круг вопросов, позволяют достаточно точно определить и охарактеризовать наиболее проблемные и острые для конкретного региона вопросы в сфере законодательства об административной ответственности», — сказал Андрей Клишас.

Сенатор отметил, что общим посылом полученных предложений  остается запрос о необходимости установления на федеральном уровне ответственности за нарушение типичных и распространенных на всей территории страны правонарушений — в сферах охраны общественного порядка и общественной безопасности, благоустройства территорий муниципальных образований, ответственного обращения с животными и ряд других, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

В обсуждении участвовали первый заместитель председателя Комитета СФ Владимир Полетаев, члены Комитета СФ Ирина РукавишниковаОлег Цепкин, председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, заместитель Министра юстиции РФ Денис Новак (в режиме видеоконференц-связи), представители органов государственной власти Ростовской области, научного сообщества, эксперты.

Предыдущая статьяБолее половины ДТП в ОСАГО оформляется без участия сотрудников ГИБДД
Следующая статья«Комплексное развитие сельских территорий» требует полноценного финансирования

Объявления

Наиболее интересное

Ещё похожие новости

Таможенники обнаружили незадекларированную коммерческую партию сигарет из Стамбула

Закон и беззаконие
На таможенном посту Аэропорт Краснодар при проведении выборочного таможенного контроля товаров, перемещаемых в сопровождаемом багаже и ручной клади физическими лицами, прибывшими международным авиарейсом из...
Узнать больше

На что идут страховые мошенники ради выплат

Закон и беззаконие
Согласно статистике, доля возбужденных уголовных дел по страховому мошенничеству за первое полугодие 2019 года составила всего 1/5 из общего числа поданных заявлений. К сожалению, динамика...
Узнать больше

Из сочинского рынка изъяты санкционные сыры

Закон и беззаконие
На внутреннем рынке г. Сочи изъяты санкционные сыры. В ходе проверки торговой точки выявлены товары, запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию. Должностными лицами отдела таможенного контроля...
Узнать больше

Рейтинг криминогенности является эффективным инструментом в оценке благополучия регионов

Закон и беззаконие
Институт региональных проблем (ИРП) с мая 2019 года выпустил пять рейтингов криминогенности регионов, в которых учитывается широкий спектр статистических данных. На основе анализа социально-экономических...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.