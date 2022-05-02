Политика

Президенту США Джо Байдену не доверяют 60% американцев

Автор: ИА “Русские Новости”
Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден продолжает терять доверие у граждан своей страны. 60% американцев считают, что нынешний президент Джо Байден не способен принимать верные экономические решения на посту президента.

По сравнению с предшественниками, за исключением Джорджа Буша-младшего, Джо Байден вызывает меньше всех доверия американцев по способности принятия верных экономических решения. Рейтинг опубликовал американский институт исследования общественного мнения Gallup.

Отмечается, что количество поддерживающих Бадена американцев начало падать еще осенью 2021 года, когда резко поднялось поднялись заболеваемость коронавирусом, цены на газ и инфляция.

Низкий рейтинг одобрения работы Байдена представляет собой серьезную угрозу для его однопартийцев на предстоящих ноябрьских выборах. В Палате представителей и Сенате США количество депутатов-демократов может сократиться.

Экономическим и политическим провалам Байдена наиболее рад его оппонент — Бывший президент США Дональд Трамп, который неустанно повторяет, что «США движутся в ад», регулярно танцует для своих единомышленников и вспоминает нелепости своего политического оппонента. Он заявил, что действующий глава государства Джо Байден менее чем за полтора года нанес стране вред, который в совокупности не смогли бы причинить «пять худших президентов»: «Вы можете взять пять худших президентов за всю американскую историю, собрать их вместе, и они не смогли бы причинить — и не причинили — вред, который нанес Байден нашей стране всего за 16 месяцев», — сказал Трамп в ходе митинга своих сторонников в штате Небраска.

СтраныСША
Предыдущая статьяСлужба крови – один из важнейших звеньев здравоохранения
Следующая статьяВ Москве почтили память жертв украинских нацистов, убитых в Одессе 2 мая 2014 года

Ещё похожие новости

Киргизы ответили на вопрос об отношении к спецоперации России на Украине

Политика
В Киргизии провели соцопрос (https://kundemi.kg/jeto-interesno/7218-bolee-tysjachi-kyrgyzstancev-otvetili-na-vopros-kak-oni-otnosjatsja-k-specoperacii-rossii-na-ukraine.html) на политическую тему. Там и про то, каким политикам больше доверяют, и про темы международные. Согласно анализу полученных данных, среди...
Узнать больше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался о поддержке Украины

Политика
Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался о поддержке территориальной целостности Украины «Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не...
Узнать больше

Китай назвал отношения с Россией «новой моделью» для мира

Политика
Китай называет отношения с Россией «новой моделью» для мира — Bloomberg Как отмечает издание, сотрудничество Китая и России в современных реалиях обязано выйти на новый...
Узнать больше

Приостанавливается действие договоров РФ с рядом европейских стран

Политика
Одобренный Советом Федерации закон обусловлен недружественными действиями в отношении России Сенаторы одобрили Федеральный закон о приостановлении Российской Федерацией действия отдельных положений международных договоров РФ с Европейским...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.