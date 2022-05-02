Президенту США Джо Байдену не доверяют 60% американцев

Президент США Джо Байден продолжает терять доверие у граждан своей страны. 60% американцев считают, что нынешний президент Джо Байден не способен принимать верные экономические решения на посту президента.

По сравнению с предшественниками, за исключением Джорджа Буша-младшего, Джо Байден вызывает меньше всех доверия американцев по способности принятия верных экономических решения. Рейтинг опубликовал американский институт исследования общественного мнения Gallup.

Отмечается, что количество поддерживающих Бадена американцев начало падать еще осенью 2021 года, когда резко поднялось поднялись заболеваемость коронавирусом, цены на газ и инфляция.

Низкий рейтинг одобрения работы Байдена представляет собой серьезную угрозу для его однопартийцев на предстоящих ноябрьских выборах. В Палате представителей и Сенате США количество депутатов-демократов может сократиться.

Экономическим и политическим провалам Байдена наиболее рад его оппонент — Бывший президент США Дональд Трамп, который неустанно повторяет, что «США движутся в ад», регулярно танцует для своих единомышленников и вспоминает нелепости своего политического оппонента. Он заявил, что действующий глава государства Джо Байден менее чем за полтора года нанес стране вред, который в совокупности не смогли бы причинить «пять худших президентов»: «Вы можете взять пять худших президентов за всю американскую историю, собрать их вместе, и они не смогли бы причинить — и не причинили — вред, который нанес Байден нашей стране всего за 16 месяцев», — сказал Трамп в ходе митинга своих сторонников в штате Небраска.