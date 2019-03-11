Президентские выборы на Украине 2019 – это борьба Коломойского и Порошенко

Владимир Быстряков: Выборы-2019 – это борьба олигархов Коломойского и Порошенко. «События дня» 04.03.19

СПРАВКА:

Владимир Юрьевич Быстряков, род. 13 декабря 1946, Киев — советский и украинский композитор, пианист, шоумен, с 1987 года — Заслуженный артист Украинской ССР, Лауреат конкурса пианистов им. Б. Сметаны (Чехословакия, 1971 год).

Как композитор много сотрудничал с известными артистами — Александром Малининым, Аллой Пугачёвой, Валерием Леонтьевым, Николаем Караченцовым, Ириной Аллегровой, Ольгой Кормухиной, Павлом Смеяном, Андреем Анкудиновым, Ларисой Долиной, Софией Ротару, Евгением Паперным, Ириной Понаровской, Ольгой Кабо, Альбертом Асадуллиным, Аурикой Ротару, Георгием Мельским, Таисией Повалий, Екатериной Семёновой, Натальей Рожковой, Сергеем Пенкиным. Кроме того в середине 1980-х годов Быстряков фактически открыл для эстрады будущую звезду Наташу Королёву, которая начала свою карьеру в двенадцатилетнем возрасте именно с его песнями.

В песенном жанре работал с такими поэтами-песенниками, как Александр Вратарёв, Аркадий Гарцман, Наум Олев, Владимир Шлёнский, Владимир Гоцуленко, Вадим Левин, Михаил Танич, Анатолий Поперечный, Юрий Рыбчинский, Игорь Лазаревский, Андрей Дмитрук, Юрий Гарин, Александр Коротко и другими. Совместно с киевским поэтом Владимиром Гоцуленко Быстряков создал вокально-поэтический цикл «Дорога к Пушкину», который записал Николай Караченцов.

Живёт и работает в Киеве.

Ниже приводим интервью киевского композитора Владимира Быстрякова буквально взорвало Украину. Оказывается, в стране есть люди, которые открыто говорят о существующей ситуации и не действует на них вездесущая пропаганда.

«…Я себе спокойно жил. Вдруг пришли какие-то люди. Которые мне начали рассказывать, что я разговариваю не на том языке. Что я не так мыслю. Что хожу не в те церкви. Вместо того чтобы заниматься улучшением условий жизни, они начали лезть в святое человеческой натуры. Сейчас предлагается упразднить Церковь Московского патриархата и отдать это всё расстриге. Какое они имеют право? Как можно назвать этих людей? Конечно – оккупантами», – цитируют Быстрякова тут и там в социальных сетях.

Цитируют с восхищением. С благодарностью. С гордостью. Говоря о том, что Владимир Юрьевич высказал мнение большинства киевлян и всех жителей Украины. Не понаехавших из галицких краёв, а настоящих, любящих свой город и ту страну, в которой до поры все «себе спокойно жили». До оккупации.

«Наше общество сегодня развалено. А там, где разваливается общество, разваливается страна», – с горечью констатирует Быстряков.

Он не принимает популярной ныне риторики в отношении России – «страна-агрессор», «гибридная война с Россией», «аннексированные территории», «Россия напала на Украину» – и не следует ей.

«Мы находимся под боком у очень сильной и экономически развитой страны. И мы пытались не считаться с ней, больше того, мы пытались ей хамить очень долгое время… в период Ющенко и пошло там, эта вся полоса. Это опасная вещь, с одной стороны. С другой стороны, мы отказались от целого ряда преференций, которые нам давало сотрудничество с Россией. Мы начали пилить свои заводы, потому что они были связаны экономически. У нас «Мотор Сич» работал вместе с Россией, теперь уже не работает. Россия нашла себе взаимозамену. «Антонов» – то же самое. Таких заводов масса по Украине. Мы себе распилили всю нашу промышленность и продолжаем банкротить нашу страну. И это видно. И чем это можно оправдать, я даже не знаю. Это просто мы живем сейчас в таком царстве абсурда. Я сколько живу на свете, такого я не помню», – говорит композитор.

Во вездесущую «агентуру Кремля» он не верит. А тех, кто об этом говорит, ловит на слове: выходит, Украинский институт национальной памяти вместе с его директором – тоже засланные Путиным на Украину агенты?

«Я не могу понять, почему у нас закручивается спираль абсурда: запрещают книги, например, русскоязычные, почему у нас нельзя снять фильм на русском языке, почему Машкова не пустили сниматься в Одессе, почему множатся ряды врагов, почему не могут люди относиться к чужому мнению спокойно?» – задаёт он вопросы, на которые сегодня на Украине множество нормальных людей ищут ответы – и не находят их.

«Россия, как и Америка, разная. Можно не любить её политику, но отказывать нам, что мы можем общаться с людьми культуры, с артистами, – нам по сути дела перекрыли в этом плане кислород. Российские театры сюда не ездят. Среди российских звёзд кино куча врагов – это что?» – недоумевает Быстряков. По его мнению, «сшивать страну» сегодня некому, правящий класс позаботился о том, чтобы не было альтернативы, «остаётся одна и та же засаленная колода».

«Вместо того чтобы поднимать уровень жизни, у нас поднимают уровень патриотизма. На голодный желудок», – грустно шутит автор известнейших песен.

И о вооружённом конфликте в Донбассе у него своё мнение, отличное от официального, которое заполняет эфиры. «На Донбассе всё началось не с России. Всё началось с разговоров о конфедерации, за это выступал Донбасс. Если конфедерация, это значит, что и Донбасс имеет право голоса. Это значит, что никаких разговоров о НАТО, о Европейском союзе быть не может. Если бы у нас была конфедерация, если бы не начали обстреливать с самолёта Луганск, у нас не было бы войны», – считает Владимир Юрьевич, при этом произнося «на Донбассе» (именно так и говорят на Украине). Его пытаются загнать в угол вопросом-маркером: считаете, что российских войск в Донбассе нет? «Я читал, что Георгий Тука, губернатор Луганска, сказал, что российских войск на Донбассе нет. И Надежда Савченко, Герой Украины, тоже считает, что российских войск на Донбассе нет», – отвечает Быстряков.

«Вам Крым и Донбасс в составе Украины нужны для счастья?» – снова его пытаются его «промаркировать» по принципу «свой-чужой». Но – не срабатывает. «Мне всё равно. У меня есть своя внутренняя планета, свой внутренний Киев, и нигде мне ничего не принадлежит, кроме, как только внутри меня. Мы, кроме всего прочего, сейчас поставлены в такие условия, что даже якобы наши квартиры могут отобрать за неуплату ЖКХ. Чем дальше, тем больше мы себя чувствуем квартирантами на чужой земле. Нам здесь ничего не принадлежит! О каком патриотизме говорить… Кто во власти, в правительстве борется за наши права? Никто. Власть существует сама по себе, она существует, чтобы самообогащаться, а мы там не причём. Мы идём на тихое и медленное вымирание. Вот и всё», – говорит Быстряков.

«Это театр, причём паршивый театр», – говорит он про украинский парламент.

Сейчас на странице Быстрякова в Facebook – сотни комментариев, в большинстве своём слова благодарности и поддержки его позиции.

– Вы даже не представляете, скольким из нас Вы подняли настроение.

– Чем больше таких людей, талантливых и честных, будут доносить до общества, прежде всего до молодёжи, простые, умные вещи, тем больше шансов у нас выйти из цивилизационного глухого угла. Спасибо за смелость, Владимир Юрьевич.

– Какой молодец Быстряков! Встречу, обязательно пожму ему руку! Как надоели эти затёртые брехливые майданные аргументы! Крутят одну и ту же затёртую пластинку про «человечков», пока страну по-тихому убивают. А Быстряков спокойно всё сказал. Сказал, кстати, то, о чём думает большинство украинцев.

– Владимир, вы настоящий Киевлянин, Подолянин, который любит свой город. Я благодарна вам, что Гордон не смог навязать вам своё мнение, как это было с другими. Желаю здоровья вам и вашей семье!

– На самом деле Владимир Юрьевич продемонстрировал взвешенный подход к беседе, широкий кругозор… Диалог не просто интересен он, возможно, содержит лекарство от многих проблем…

– Владимир Юрьевич, абсолютное большинство запорожцев с Вами и поддерживают сказанное Вами. Оказывается, даже сейчас побеждать, возможно!

– Браво, Владимир Быстряков! Спасибо большое за Вашу адекватную оценку ситуации! Тот случай, когда сам хочешь сказать, но не можешь подобрать слов, а тут – ну, просто разобрать на цитаты!

Впрочем, есть и те, кто требует привлечь Быстрякова к ответственности, посадить и даже расстрелять. Национально озабоченным украинцам правда неприятна. Режет слух. А композитору режет слух ложь.

«Ложь. Ложь снизу доверху и та ненависть, которую люди питают друг к другу. Потому что часть общества – и это видно простым глазом, – зазомбирована. Люди не устают повторять: у меня то отняли, это отняли. Кто у тебя что отнял? Вот у меня никто ничего не отнял. Потому что Крым – это дело тех людей, который живут в Крыму, Донбасс – дело тех, кто живёт на Донбассе», – уверен Владимир Быстряков.

Быстряков: Выборы-2019 – это борьба олигархов Коломойского и Порошенко. «События дня» 04.03.19