Президент Украины Петр Порошенко подписал скандальный закон о церковном рейдерстве

Глава Украины утвердил законопроект о смене юрисдикции для религиозных общин, таким образом был подписан скандальный закон о церковном рейдерстве.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переходе религиозных общин из одной конфессии в другую, — об этом сообщает официальный сайт главы Украины (https://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-ukrayini-shodo-pidleglosti-ta-proce-52814).

Документ определяет механизмы, каким образом община может менять подконтрольность религиозным центрам в Украине и за ее границами. Закон вступает в силу со дня публикации.

17 января Верховная Рада приняла скандальный законопроект № 4128-д, который, по мнению экспертов, узаконит церковное рейдерство. Еще до его подписания Президентом по всей Украине усилилась волна захватов храмов и попыток насильно переводить приходы Украинской Православной Церкви в раскольничью ПЦУ. Общины канонической Церкви при этом повсеместно заявляют о своей поддержке УПЦ и Ее Предстоятеля – Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.