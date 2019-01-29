Новости

 

 

Авторы

Духовная жизнь Произвол

Вернуться на главную Подписаться на RSS рассылку

Президент Украины Петр Порошенко подписал скандальный закон о церковном рейдерстве

Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
Январь 29
03:43 2019
Распечатать новость Поделитесь с друзьями

Глава Украины утвердил законопроект о смене юрисдикции для религиозных общин, таким образом был подписан скандальный закон о церковном рейдерстве.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переходе религиозных общин из одной конфессии в другую, — об этом сообщает официальный сайт главы Украины (https://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-ukrayini-shodo-pidleglosti-ta-proce-52814).

Документ определяет механизмы, каким образом община может менять подконтрольность религиозным центрам в Украине и за ее границами. Закон вступает в силу со дня публикации.

17 января Верховная Рада приняла скандальный законопроект № 4128-д, который, по мнению экспертов, узаконит церковное рейдерство. Еще до его подписания Президентом по всей Украине усилилась волна захватов храмов и попыток насильно переводить приходы Украинской Православной Церкви в раскольничью ПЦУ. Общины канонической Церкви при этом повсеместно заявляют о своей поддержке УПЦ и Ее Предстоятеля – Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Тэги
Петр ПорошенкоПЦУУПЦ КПУПЦ МП
Страны
Украина

Об авторе

Подняться вверх 📄Посмотреть все статьи автора

Похожие новости

Подняться вверх
Монастыри Афона проголосовали против участия в интронизации главы новосозданной ПЦУ

Монастыри Афона проголосовали против участия в интронизации главы новосозданной ПЦУ

«Όχι» του Αγίου Όρους στον Πατριάρχη για την Ουκρανία Священная община Афона рассмотрела письмо Вселенского Патриарха Варфоломея, который попросил афонцев принять участие в интронизации главы новосозданной ПЦУ Украины. 13 монастырей

Объявление

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Наиболее интересное

Соцсети


Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ

Реклама

Разные публикации

При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.

О нас

Сервисы портала

Использование информации

Партнёрство

Развитие сайта

2004 - 2019© 2016 Copyright ИА "Русские Новости". All Rights reserved.