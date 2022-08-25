Конец «периода изобилия». Президент Франции призывает готовиться к трудным временам

Эммануэль Макрон заявил, что «период изобилия» закончился, в связи с чем призвал готовиться к экономическим последствиям кризисов, — как украинского, так и климатического — а также к дефицитам продуктов.

«Мы переживаем большие потрясения… Нам придется столкнуться с экономическими последствиями. Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными», — заявил политик.

ЕС ждет тяжелый экономический кризис и падение уровня жизни. Для привыкших к комфорту и стабильности европейцев это станет тяжелым ударом и вызовет массовое недовольство. Попытка списать проблемы на Россию вряд ли поможет. Какие силы используют и возглавят это недовольство пока неясно. Скорее всего в политической палитре добавится красных и коричневых оттенков.

Осень в Европе будет жаркой и интересной.