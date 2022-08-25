Президент Франции: наступил конец периода изобилия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о конце “периода изобилия” и призвал готовиться к экономическим последствиям кризисов. По его словам, французы снова столкнутся с дефицитом той или иной продукции и технологических материалов после украинского конфликта и климатического кризиса, спровоцированного засухой и пожарами.

“Мы переживаем большие потрясения. По сути, то, что мы переживаем – это можно считать окончанием периода изобилия. Нам придется столкнуться с экономическими последствиями. Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными”, – сказал Макрон на открытии первого после летних каникул заседания Совета министров Франции, которое транслировал телеканал BFMTV.