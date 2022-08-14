Президент Финляндии посоветовал европейцам привыкнуть к плохой экономической ситуации

Финнам и европейцам в целом придется привыкнуть, что экономическая ситуация перестанет улучшаться с каждым годом, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus.

«Это может негативно повлиять на единство Европы, так как развитие внезапно останавливается, а количество вызовов увеличивается», — отметил Ниинистё.

При сохранении существующих тенденций, через несколько лет от высокого уровня жизни, к которому привыкли европейцы, ничего не останется. И тогда все внутренние противоречия ЕС всплывут на поверхность. Европейцы начнут увлекательную грызню друг с другом за оскудевшие ресурсы.

Сытая, стабильная, уютная Европа на наших глазах уходит в историю.