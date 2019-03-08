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Президент Чехии назвал глупой провокацией запрет на въезд российского дипломата

В Праге состоялась первая российско-европейская IT-конференция Discover ICT
Март 09
01:15 2019
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Президент Чехии Милош Земан назвал глупой провокацией запрет на въезд в Чехию сотруднику российского МИД, который направлялся в Прагу в составе делегации с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Выступая в эфире телеканала TVBarrandov, Милош Земан, назвал глупой провокацией запрет на въезд в страну российского дипломата.

«Эти действия я считаю глупой провокацией. Я знаю, что российская делегация рассматривала возможность вернуться назад в Россию», — заявил Земан и добавил, что если бы российская делегация отказалась от участия в межправкомиссии, это надолго нарушило бы экономическое сотрудничество между странами.

Как добавил президент, «есть люди, которые не умеют ничего иного, кроме как устраивать глупые провокации».

Это далеко не первый конфликт Президента Чехии с МИДом Чехии в отношении России.

Напомним, что 5-го марта во въезде в Чехию было отказано сотруднику российского МИД, который направлялся в Прагу в составе делегации во главе с Денисом Мантуровым, министром промышленности и торговли России. Дипломат должен был принять участие в работе очередного заседания российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Тэги
Милош Земан
Страны
РоссияЧехия

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