Преступления солдат НАТО в тени V статьи Вашингтонского договора

На сегодняшний день в Польше расквартировано около четырех тысяч иностранных военнослужащих в составе соединений многонациональных сил Североатлантического альянса.

Недавно польская прокуратура представила информацию о правонарушениях, совершенных солдатами и офицерами иностранных контингентов на территории страны. Так, в период с 1 июня 2015 года по 30 ноября 2018 года 41 военнослужащий подозревались, либо все еще подозреваются в совершении преступлений. В отношении них было возбуждено 28 уголовных дел, часть из которых уже переданы национальным судам для вынесения приговора.

Не удивительно, что среди нарушителей лидируют американские солдаты – их 25 и на их счету 22 преступления. Кроме того, в этом «криминальном списке», по которому смело можно изучать географию НАТО, военнослужащие Германии, Литвы, Хорватии, Канады, Румынии и Великобритании.

Интересно, что уголовные дела в отношении иностранных военных не рассматриваются польским судом. На сегодняшний день материалы по 12 правонарушениям были переданы национальным судебным органам, в том числе по одному Хорватии, Великобритании, Канады, Литвы, а 8 дел в отношении 12 фигурантов – США. Продолжается следствие по 15 преступлениям, по одному – прекращено.

Польская прокуратура сообщает, что чаще всего иностранные военнослужащие совершали дорожно-транспортные происшествия. Правда властями, почему то, не афишируется, что аварии привели к смерти и причинению тяжкого ущерба здоровью целому ряду польских граждан. Известно, что «многие бравые воины» задерживались за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо под действием наркотических средств.

Кроме того, возбуждены уголовные дела за драки, за несанкционированное использование оружия, по факту краж и нанесения материального ущерба.

В отдельных случаях рассматривались угрозы, посягательство на неприкосновенность государственных служащих, неосторожное обращение со средствами борьбы, преступления против чести и достоинства, непреднамеренное раскрытие секретной информации.

СМИ чуть ли не ежедневно рассказывают о том, как иностранные «защитники» не умеют ездить по польским дорогам или дебоширят в общественных местах. И не всегда дело доходит до суда. Польское руководство, прикрываясь идеей защиты от «российской угрозы» и V статьей Вашингтонского договора, не хочет замечать, как избивают и грабят соотечественников. Политики готовы еще и заплатить за расширение такой «союзной защиты», предлагая профинансировать строительство у себя военной базы США.

Интересно, когда уже политики стран Восточной Европы начнут думать не о своем благополучии и достатке, а об интересах страны и ее граждан? Или для этого надо, чтобы кого-то из их родных или близких сбили на перекрестке, избили в кафе или попросту «справили нужду» у их крыльца…