Горячие точки

Пресс-служба Пентагона рассказала из чего состоит пакет военной помощи Украине

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Как следует из документа, речь идет как о вооружениях, которые уже были доставлены, так и о тех, которые США еще только собираются передать Украине.

В ведомстве констатировали, что общий объем выделяемой США для этой страны военной помощи с 24 февраля оценивается в $3,4 млрд, а с января 2021 года – в $4 млрд.

Она включает в себя:

•Более 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов Stinger;
•Свыше 5,5 тыс. противотанковых ракетных комплексов Javelin;
•Более 14 тыс. «иных противотанковых систем»;
•90 155-миллиметровых гаубиц,
•183 тыс. снарядов;
•72 транспортных средства для буксировки этих орудий;
•200 бронетранспортеров;
•121 тактический беспилотный летательный аппарат Phoenix Ghost;
•Свыше 7 тыс. единиц стрелкового оружия;
•Более 50 млн единиц боеприпасов;
•75 тыс. комплектов бронежилетов и касок;
•Ракетные комплексы с лазерной системой наведения;
•Радиолокационные станции для борьбы с артиллерией, беспилотниками и минометами.

Кроме того, указанное содействие включает предоставление беспилотников Puma, противопехотных мин направленного поражения M18A1 Claymore, систем ночного видения и различных средств связи.

СтраныРоссия США Украина
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