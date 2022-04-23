Пресс-служба Пентагона рассказала из чего состоит пакет военной помощи Украине

Как следует из документа, речь идет как о вооружениях, которые уже были доставлены, так и о тех, которые США еще только собираются передать Украине.

В ведомстве констатировали, что общий объем выделяемой США для этой страны военной помощи с 24 февраля оценивается в $3,4 млрд, а с января 2021 года – в $4 млрд.

Она включает в себя:

•Более 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов Stinger;

•Свыше 5,5 тыс. противотанковых ракетных комплексов Javelin;

•Более 14 тыс. «иных противотанковых систем»;

•90 155-миллиметровых гаубиц,

•183 тыс. снарядов;

•72 транспортных средства для буксировки этих орудий;

•200 бронетранспортеров;

•121 тактический беспилотный летательный аппарат Phoenix Ghost;

•Свыше 7 тыс. единиц стрелкового оружия;

•Более 50 млн единиц боеприпасов;

•75 тыс. комплектов бронежилетов и касок;

•Ракетные комплексы с лазерной системой наведения;

•Радиолокационные станции для борьбы с артиллерией, беспилотниками и минометами.

Кроме того, указанное содействие включает предоставление беспилотников Puma, противопехотных мин направленного поражения M18A1 Claymore, систем ночного видения и различных средств связи.