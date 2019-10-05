Пресечено контрабандное «похудение»

Таганрогской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ, по факту незаконного перемещения через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ.

Ранее, 9 сентября 2019 года, в одном из отделений почтовой связи филиала ФГУП «Почта России» города Таганрога местная жительница, гражданка РФ, получила международное почтовое отправление из Республики Казахстан с различными препаратами для похудения. Сразу после этого к ней подошли сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Таганрогской таможни и предложили добровольно в присутствии понятых предъявить содержимое почтового отправления.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий таможенники обнаружили упаковки с надписями: «Липоксин», «Липоксин для похудения», «Королевский боб для похудения», «Король похудения» и «Перцовый Микс», внутри которых находились капсулы бело-красного и желтого цвета. Как показало проведенное в дальнейшем исследование, все эти препараты содержали сильнодействующее вещество «Сибутрамин». Общая масса сильнодействующего вещества в представленных образцах из международного почтового отправления составила 906,72 грамма. Жительница Таганрога подтвердила факт заказа и ожидания международного почтового отправления, — сообщил нам представитель Таганрогской таможни.

Деяние, предусмотренное частью 1 статьи 226.1 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.