Одна из любимых моих цитата – это крик отчаяния “нашего западного партнера”, а точнее – одного из редких думающих представителей оного: “Прекратите копать русским яму! Они используют ее, как окоп!” Однако нет пророка в Отечестве, и дятлы-суицидники продолжают долбить мёрзлый грунт, ибо не долбить дятел не может – сразу впадает в депрессию, чахнет и скукоживается.

Термоядерные санкции для России придумывали совместно ЕС и Госдеп и ещё раз доказали, что два дебила – это сила. Самой страшной “мамой” всех санкций эти интеллектуальные голодранцы назвали отключение РФ от системы СВИФТ и ограничение конвертации рубля. Ну что тут скажешь? Трагедия – если руки растут из задницы, но у меня даже нет слова в словаре, как назвать ситуацию, когда оттуда растёт голова. Хотя, о чём я? Зачем нашим западным партнерам голова? На этом месте давно вырос 79й гендер.

Пожелаем удачи “нашим западным партнерам” в придумывании нового. У них это так прикольно получается! Только пусть не останавливаются на полдороги! Мужик… то есть Гендер сказал – Гендер сделал! И никаких гвоздей! Так победим!