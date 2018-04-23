Председатель ВМЦ Н.Н. Лукьянов — Разумовский награждён Царской медалью

20 апреля 2018 года в московском офисе Всероссийского Монархического Центра начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков вручил памятную медаль «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича» одному из основателей современного Российского монархического движения, видному русскому монархисту Николаю Николаевичу Лукьянову — Разумовскому.

Высокой православной награды Председатель ВМЦ удостоен за многолетние миссионерские и просветительские труды, любовь к Богу, верность Царю и Отечеству.

Из Положения о памятной медали:

1. Памятная медаль (далее – медаль) «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича» является общественной медалью, учрежденной Войсковой Православной Миссией и Обществом Русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл» по благословлению Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Восточно – Американского и Нью – Йоркского Илариона.

2. Медаль «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича » вручается ветеранам российского монархического движения, писателям и историкам, деятелям науки и культуры, военным и представителям духовенства, иностранным гражданам, достойным потомкам аристократических родов за укрепление традиционных духовных ценностей, активную жизненную позицию, патриотизм, и в связи со Столетием Русской Голгофы.

3. Право подписи наградных документов и вручения медали «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича» предоставляется:

— Председателю Попечительского Совета Войсковой Православной Миссии

— Начальнику Войсковой Православной Миссии.

— Руководству Общества Русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл».

4. Вручение медали «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича» производится в торжественной обстановке.

5. Тираж медалей (300 экземпляров) освящён в Храме — на Крови г. Екатеринбурга по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Наша справка:

Николай Николаевич Лукьянов-Разумовский

Родился 2 февраля 1965 г. в Москве в семье научных работников доктора биологических наук Н.О.Разумовского и Н.С.Лукьяновой. В 1984-1986 гг. проходил срочную службу во Внутренних Войсках МВД СССР (охрана лагерей строгого режима в Западном Казахстане в звании младшего сержанта). В 1986 — 1990 гг. служил в Управлении милиции по охране Совмина и Госплана СССР.

Имеет высшее историческое образование – закончил Российский Православный институт Святого Иоанна Богослова – защитил диплом по теме : «Династия Романовых до и после 1917 г»

В конце 1988 г. участвовал в деятельности Российского Народного фронта (РНФ) Валерия Скурлатова.

Летом 1989 г. присоединился к Комиссии по вскрытию места захоронения и исследованию предполагаемых останков убиенных Членов Императорской Семьи .

В осенью 1989 г. организовал распространение в России монархической газеты «Наша страна», выходящей на русском языке в Аргентине. Установил связи с эмигрантским Российским имперским союзом-орденом (РИС-О), с апреля по октябрь 1990 г. являлся Начальником Московской Дружины Российского Народного Ополчения. С января 1991 года назначенПредставителем РИС-О в Москве, Председателем Московского Владимировского Отдела РИС-О.

В мае 1990 г. был судим товарищеским судом и уволен из органов МВД «по служебному несоответствию» — после того как его руководству стало известно, что он занимается распространением брошюры Б.А.Бразоля« Царствование Николая II в цифрах и фактах» и других монархических материалов.

В конце 1991 г. был избран Председателем Совета Московского Монархического Центра (ММЦ). В августе 1992 г. организовал I Всероссийский Монархический Съезд в Таганроге, на котором был учрежден Всероссийский Монархический Центр и был избран Председателем Высшего Монархического Совета (ВМС) и Председателем Правления Всероссийского Монархического Центра (ВМЦ).

В ноябре 1993 г. Председатель Оргкомитета II Всероссийского Монархического Съезда, проходившего в Подмосковье.

Летом 1994 г. учредил совместно с Российским Фондом культуры и Выставочным залом-музеем «Измайлово» Московский Мемориальный Музей Российской Императорской Фамилии, став его Директором.

В 1994 г. стал действительным Членом Православного Приорства Ордена Святого Иоанна Иерусалимского.

В первой половине 1995 г. предпринял активные действия по объединению различных монархических организаций и групп, став Председателем Оргкомитета III Всероссийского Монархического Съезда, на котором добровольно сложил с себя обязанности Председателя Высшего Монархического Совета для консолидации Российского Монархического Движения. Решением Съезда введен в состав реорганизованного Правления ВМС с обязанностями Координатора всех региональных монархических организаций, вошедших в состав ВМС.

В 1995-1996 гг. неоднократно инициировал в рамках ВМС создание Народно-Монархической Партии России.

В 1995 г. вошел в состав учредителей Русского Александровского Имперского Комитета, став заместителем Председателя (председатель – профессор А.А. Симонов).

В августе 1996 г. создал «Общество ревнителей памяти Благоверного Великого Князя Владимира Кирилловича», в августе 1997 г. совместно с рядом монархических организаций учредил в память 80-летия со дня рождения Великого Князя Владимира Кирилловича Памятную Бронзовую медаль.

В августе 1996 г. предпринял попытку объединить монархическое движение, образовав вместе с рядом монархических организаций Общероссийский Монархический Фронт, в документах которого вопрос о престолонаследии не затрагивается. На учредительной конференции Фронта был избран его Сопредседателем.

С 1996 по 1999 гг. являлся помощником Заместителя Председателя Комитета по культуре Государственной Думы РФ, депутата Шипова А.Б.

Связи Н.Н.Лукьянова с организациями, не поддерживающими Марию Владимировну М.В.), как «главу Императорского Дома», были квалифицированы её сторонниками (в частности, З.Чавчавадзе, А. Закатовым) как отход от легитимистских принципов. 5 ноября 1996 г.мать Марии Владимировны, Леонида Георгиевна (Л.Г.) лишила своего «покровительства» Общество ревнителей памяти Благоверного Великого Князя Владимира Кирилловича и заявила, что музей Императорской Фамилии также не может пользоваться ее «покровительством», пока управление им «остается в руках его нынешнего руководства». Сторонники М.В. и Л.Г., используя связи во властных структурах администрации президента РФ Б. Ельцина, пытались противодействовать работе единственного в России музея истории Династии Романовых. Прежнее здание музея (особняк Носовых-Рябушинских) в 1998 г. был куплен известным в стране банкиром А.Л. Мамутом. Продолжительное время пришлось искать новое помещение для музея, в результате чего люди не имели возможность посещать его экспозицию.

В сентябре 1997 г. принимал участие во встрече Их Высочеств Герцогов Ольденбургских.

В 1998 году организовал и провел совместно с рядом монархических и право-консервативных организаций ряд акций против захоронения так называемых «екатеринбургских останков». В декабре этого же года был инициатором и ответственным за проведение митинга в поддержку генерала Аугусто Пиночета у посольства Великобритании.

В июне 2003 г. избран Председателем Оргкомитета по подготовке и проведению торжеств, посвященных 250-летию со Дня рождения Императора Павла I.

В рамках Павловского 2004 Года организовал Визит в Москву Их Высочеств Герцога Хуно и Константина Ольденбургских в январе этого года. В сентябре-октябре был Сопредседателем Санкт-Петербургской Ассамблеи христианской общественности Европейских стран.

С 4 декабря 2006 года, в связи с реорганизацией руководящих структур организации — Председатель ВМЦ.

В мае 2008 г. на базе Музея Императорской Фамилии – организовал проведение Международной генеалогической конференции под председательством Его Светлости Дона Франческо Марии Марианоге рцога Отранского директора Института маркиза Витторио Сплетти

Осенью 2009 г. вошел в состав учредителей Общественного Юбилейного Совета, став заместителем Председателя.

Летом 2012 г. в должности Ответственного Секретаря Правления фонда «Имперское Наследие» принимал участие в подготовке и проведении Юбилейных торжеств 200 летия Отечественной Войны 1812 г.

С лета 2010 г по весну 2014 г. участвовал в создании исторического календаря ТВ программы «Доброе утро» на Первом Канале.

В мае 2017 г. организовал и принял участие во встрече в Москве во Дворце Демидовых князей Сен-Донато Его Императорского Высочества Принца Алессио VI Феррари Анже ло Комнина ,Президента Академи и Анжелико Костантинианалитера туры,искусств и наук (Рим. Италия)

Имеет ряд ведомственных и неправительственных и иностранных наград:

• Бронзовую медаль в честь 300-летия Лейб-гвардии Семеновского полка (1992 г.),

• Медаль «В память 80-летия Великого Князя Владимира Кирилловича» (1997 г.),

• Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.).

• Медаль «В память 300-летия учреждения Императорского Ордена Святого Апостола Андрея Первозванного» (1998 г.),

• Медаль «Ревнителю Просвещения, в память 200-летия А.С. Пушкина» (1999 г.), ,

• Памятный Крест «В память 55-летия выдачи казаков в Лиенце » (2000 г.),

• Серебряная Владимирская Медаль (2000 г.),

• Золотой Знак Национального Комитета Кавалеров Русских Исторических Орденов (2000 г.),

• Знак «За геральдические заслуги» в память 10-летия Всероссийского Геральдического Общества (2001 г.),

• Медаль «200 лет МВД России» (2002 г.)

• Медаль Ордена «За служение Отечеству. Святых Благоверного Великого Князя Дмитрия Донского и Преподобного игумена Сергия Радонежского» III степени (2003 г.),

• Орден «За служение Отечеству» III степени (2003 г.),

• Серебряная П авловская Медаль «За Веру» (2003 г.),

• Лермонтовская Медаль (2005 г.)

• Медаль ! 00 лет подвигу «Варяга» и «Корейца» (2005 г.)

• Памятный Крест ордена короля Максимилиана Баварского (2006 г)

• Медаль ордена «Стражу Отечества» (Св .И льи Муромца) (2007 г.)

• Орден «За Заслуги» ВПМ (2008 г.)

• Премия Св .Г еоргия- Итальянского геральдического Совета и Института маркиза Витторио Сплетти

• Медаль «За содействие органам наркоконтроля » ФСНК (2008 г.)

• Орден «Верному сыну Отечества граф М. Платов» (2009 г.)

• Орден «Святого Страстотерпца Царя Николая» (2009 г.)

• Медаль «В память 200 летия со Дня рождения графа Н.Н.Муравьёва-Амурского » (2009 г)

• Орден «За служение Отечеству» II степени (2010 г.)

• Юбилейный нагрудный Знак «65 лет юридической службе МВД России» (2011 г)

• Крест «Императора Александра I Благословенного» (2012 г.)

• Медаль «400 летия воцарения Династии Романовых» (2013 г.)

• Медаль «В память Великой Войны 1914-1918 гг » ( 2014 г.)

• Медаль Международного Союза дворян «За Заслуги» (2015 г.)

• Медаль генерал-лейтенанта И.Д. Волкова «За верность присяге» (2017)

• Династический Знак «Дома Пресвятой Богородицы» Ангело в- Комнинов (2017 г)