Председатель Союза журналистов России В.Г. Соловьев награждён орденом Императора Павла Первого

7 июня 2019 года в Центральном доме журналиста (г. Москва) состоялось награждение Председателя Союза журналистов России Владимира Геннадиевича Соловьева орденом Императора Павла Первого.

Высокой православной награды В. Г. Соловьев удостоен за многолетние усердные труды во славу Святой Церкви, вклад в возрождение Российской имперской государственности, а также в сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.

Орден Императора Павла Первого по благословению Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Илариона вручил советник Первоиерарха РПЦЗ, начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков.

Главная цель Ордена – способствовать церковному прославлению Государя Императора Павла Петровича, развитию монархического самосознания Русского народа, обретения правды о Государе Императоре Павле Первом и Царской России, сохранение духовного, геополитического, военного и культурного наследия Святой Руси и Российской Империи, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

Девиз Ордена Императора Павла Первого: «Моя честь — благодарность потомков».

Орденские знаки были освящены в Павловском соборе Гатчины настоятелем Собора протоиереем о. Владимиром Феером, Крестным ходом обнесены вокруг Гатчинского дворца, возложены на гробницу Императора Павла в Усыпальнице Петропавловского собора Петропавловской крепости, возложены на место убиения Государя Императора Павла Петровича в Михайловском замке.

Издревле, почти со времени самой кончины Благочестивейшего Государя Императора Павла I Петровича (12 марта 1801 г.), многие люди разных классов, положений, званий и состояний — приходили в Петропавловский собор (Усыпальницу Русских Государей и всей Царской фамилии) и просили священников собора служить панихиды при гробнице Императора Павла I, повествуя иногда при этом о случаях заступления и помощи — после молитвы по Императоре Павле I — со стороны Его в разных тяжелых жизненных обстоятельствах, — особенно в делах тяжебных и судебных, — при явно наносимых обидах со стороны сильных слабым. Иногда присылались письма из разных местностей России с просьбой отслужить панихиду при гробнице Императора Павла I. И ныне присылают. В последние годы паломничество к этой гробнице увеличилось, — и не проходит почти ни одной недели, в которую бы никто не обращался с просьбою о служении панихиды по Императоре Павле I.

На март 1917 года намечалась канонизация Благочестивейшего Государя Императора Павла Первого, и лишь революция помешала этому великому делу.

В настоящее время ширится народное почитание памяти Императора Павла Петровича, собираются свидетельства о Его чудесной помощи, служатся по Нем панихиды, выходят правдивые книги и фильмы о Нем, и представляется возможным, что со временем Он будет причислен к лику Святых в чине благоверного Царя, погибшего при выполнении своего Царского служения, Русской Православной Церковью.

Товарищ Обер-Прокурора Св. Синода Н.Д. Жевахов в своих «Воспоминаниях» писал: «Отношение Императора Павла I к Церкви было таково, что только революция 1917 года прервала работы по Его канонизации, однако сознанием Русского Народа Император Павел давно уже причислен к лику святых. Дивные знамения благоволения Божия к Праведнику, творимые Промыслом Господним у Его гробницы, в последние годы пред революцией не только привлекали толпы верующих в Петропавловский собор, но и побудили причт издать целую книгу знамений и чудес Божиих, изливаемых на верующих молитвами Благоверного Императора Павла I». (Князь Н. Жевахов. Воспоминания. Т2. С. 273.)

В книге, на печатание которой уже было получено цензурное разрешение, но которая напечатана не была из-за цареборческого беснования после февраля 1917 года, в предисловии «К биографии Императора Павла I» читаем: «Русский народ-богоносец, носящий Бога в своих сердцах – через столетнюю грань – познал своего Царя, и невидимая связь установилась между Царем и подданными Его Державных Потомков: к Царю, почившему более ста лет тому назад, все еще как к живому обращаются с просьбами в своих нуждах и печалях, и Царь… слышит и исполняет просьбы, в меру пользы просящих».

Наша справка:



Владимир Геннадиевич Соловьёв

Родился 14 ноября 1964 года в городе Ногинске Московской области.

После окончания средней школы работал слесарем на Ногинском опытном заводе монтажных приспособлений (НОЗМП).

С 1982 по 1984 год служил в Советской армии, в авиации КДВО: командовал отделением механиков по ремонту двигателей реактивных самолётов.

В 1990 году окончил международное отделение факультета журналистики МГУ им. Ломоносова. Во время учёбы делал видеосюжеты для телевизионных программ «Взгляд» и «Прожектор перестройки».

Диплом писал в Югославии: на факультете политических наук Белградского университета.

На телевидении — с 1990 года.

С 1990 по 1991 год работал редактором и корреспондентом в Телевизионной службе новостей (ТСН) Центрального телевидения СССР.

С 1991 по 1992 год — был одним из тех, кто начинал «Вести». Комментатор Российского телевидения (ВГТРК).

С 1992 по 1997 год — собственный корреспондент РГТРК «Останкино» (впоследствии — ЗАО «ОРТ») в Югославии, заведующий отделением телерадиокомпании на Балканах.

Заменив погибших Виктора Ногина и Геннадия Куринного, вместе с оператором Анатолием Кляном (много лет спустя погибшим в Донецке — в июне 2014 года) многократно объездил все фронты югославских войн и все соседние страны, работал под натовскими бомбардировками в Боснии и Косово.

Прожил и проработал на Балканах – больше 10-ти лет.

После возвращения домой Владимиру Соловьёву двенадцать раз пришлось побывать в командировках в Чечне (на первой и второй чеченских войнах).

За 9 поездок во время последней интифады в общей сложности проработал более полугода в Иерусалиме.

Всего в качестве военного корреспондента прошёл 7 войн.

С 1997 по 1999 год работал в возрожденной ТСН на ТВ-6. Был политическим обозревателем, вместе с Анной Федотовой полтора года вел главную вечернюю информационную программу на ТВ-6 «Новости дня». Был ведущим программы «В мире людей» и специальных выпусков.

С декабря 1999 по январь 2005 года — комментатор Дирекции информационных программ ОАО «ОРТ» (с сентября 2002 года — ОАО «Первый канал»). Готовил репортажи для программ «Новости», «Время» и «Времена». Записывал эксклюзивные интервью с президентами СССР и России — Горбачёвым, Ельциным, Путиным. В их числе и самое первое интервью В.В. Путина после назначения и. о. президента РФ. Оно заняло весь эфир информационной программы «Время» от 4 января 2000 года.

Много лет работал в составе «Кремлёвского пула», только сопровождая по стране и миру Б.Н. Ельцина и В.В.Путина, побывал в 64-х командировках.

Через сутки после теракта 11 сентября 2001 оказался в Нью-Йорке и полтора месяца каждый день передавал оттуда сюжеты для программы «Время».

В период чеченских кампаний смог записать несколько интервью с лидерами чеченских сепаратистов — Масхадовым, Басаевым, Яндарбиевым, Радуевым. А в секторе Газа – последнее перед его ликвидацией — интервью с лидером палестинских террористов шейхом Ясином. Записывал интервью с президентами Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Македонии, Албании, с лидерами боснийских сербов Радованом Караджичем и Ратко Младичем. Собеседниками Владимира Соловьёва в разное время становились видные фигуры мировой политики — Кондолиза Райс, Генри Киссинджер, Хавьер Солана, Шимон Перес, а также российские губернаторы, лидеры политических партий, депутаты, политические, общественные и культурные деятели.

Работал координатором съемочных групп информационного вещания «Первого канала»: четыре страшных дня и ночи во время террористического акта в Беслане и три месяца во время политического кризиса на Украине 2004 года — «первого Майдана».

Освещал важнейшие события мировой политики, такие как «Саммит Тысячелетия» в Нью-Йорке, саммит Восьмерки на Окинаве, многие встречи мировых лидеров и российских президентов. Объехал больше 80 стран мира. Приходилось бывать в экстремальных командировках : от Северного полюса и дрейфующих полярных станций Арктики до Антарктиды, где побывал 4 раза.

Автор целого ряда документальных фильмов, среди них — «Храм в Антарктиде» и «Притяжение 90-й широты».

К 9 мая 2003 и 2004 года писал сценарии и комментировал в прямом эфире «Первого канала» и «России» военные парады на Красной площади, посвящённые 58-й и 59-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

С сентября 2005 по октябрь 2011 года — на «Третьем канале» — политический обозреватель, с сентября 2008 — ведущий субботней итоговой информационно-аналитической авторской программы «Главная тема» и цикла программ «Актуальный разговор».

С ноября 2011 года — заместитель руководителя ТПО «Россия-2», (ВГТРК).

C сентября 2012 года — главный продюсер, начальник Службы документальных фильмов телеканала «Россия» (ВГТРК).

С августа 2017 года — советник Директора ГТК «Телеканал «Россия-1″».

25 ноября 2017 года на XII съезде СЖР был избран председателем Союза журналистов России.

Член экспертного совета Министерства культуры по неигровому кино.

Член жюри нескольких кинофестивалей.