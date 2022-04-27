Закон и беззаконие

Предотвращен вывоз запрещенного к экспорту сельскохоз оборудования

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Южная электронная таможня предотвратила вывоз запрещенного к экспорту сельскохозяйственного оборудования

В результате проведения таможенного контроля должностными лицами Южной электронной таможен пресечена попытка незаконного вывоза с территории Российской Федерации оборудования иностранного производства.

В марте 2022 г. на Южном таможенном посту (ЦЭД) индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории Краснодарского края, был задекларирован на экспорт в Республику Узбекистан товар «воздушно-решетный сепаратор «Петкус» К531А, в сборе с ремкомплектом, б/у», предназначенный для подготовки семян зерновых культур к посеву, производства Германии, весом 1400 кг.

При проведении документального контроля выявлены признаки того, что товар включен в Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых введен временный запрет на вывоз. Результаты таможенного досмотра, проведенного должностными лицами Прикубанского таможенного поста Краснодарской таможни, подтвердили данные предположения.

В выпуске товара отказано, возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

Справка. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 г. № 311 «О мерах по реализации Указа Президента Российской     Федерации от 8 марта 2022 г. № 100» до 31 декабря 2022 года включительно введен запрет на вывоз за пределы территории Российской Федерации товаров по Перечню согласно приложениям, в том числе различных станков и оборудования.

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