Русский мир

Предложено создать выставку «Бессмертный полк»

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Депутат Думы Астраханской области Тимофей Щербаков предложил организовать в Астраханской области выставку «Бессмертный полк», чтобы фотографии героев Великой Отечественной войны астраханцы видели не только во время шествия 9 мая, а круглогодично.

С такой инициативой депутат официально обратился в правительство Астраханской области и к главе города.

Предложено назвать такую выставку «Бессмертный полк», фотографии на стендах будут установлены по заявкам астраханцев. Каждый сможет увековечить личную память героя ВОВ, предоставив для выставки фото и звание участника войны.

«Это отличная возможность сохранить в памяти астраханцев лица героев, благодаря такой выставке будет осуществляться связь поколений и воспитываться чувство гордости за своего предка-героя, еще немаловажно, что дети и подростки смогут участвовать в работе по возрождению и сохранению патриотизма», — рассказал Тимофей Щербаков.

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