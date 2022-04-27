Предложена новая поддержка многодетных семей

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает освободить детей из многодетных семей от уплаты государственной пошлины за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации.

Сенатор подготовил проект федерального закона «О внесении изменений в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Документ направлен в Правительство РФ для получения отзыва.

Сенатор пояснил, что законопроект направлен на снижение финансовой нагрузки и дополнительную материальную поддержку многодетных семей. Помимо этого, при разработке законопроекта учитывался тот факт, что дети, впервые получающие паспорт гражданина Российской Федерации, как правило, не имеют собственного источника дохода, сказал Андрей Кутепов.