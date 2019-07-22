Правовой акт гарантирует работникам право выбирать кредитную организацию для перечисления заработной платы

В Комитете СФ по социальной политике прошло заседание, в ходе которого сенаторы поддержали ряд федеральных законов. Мероприятие провел председатель Комитета СФ Валерий Рязанский.

Парламентарии рекомендовали к одобрению Советом Федерации изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, гарантирующие работникам право выбирать кредитную организацию для перечисления зарплаты. Правовой акт направлен на обеспечение согласования интересов сторон трудовых правоотношений при определении правил выплаты заработной платы.

«Закон увеличивает срок с пяти рабочих дней до пятнадцати календарных дней до дня выплаты заработной платы, в течение которого работник обязан уведомить работодателя о замене кредитной организации для перечисления зарплаты в порядке, определяемом в коллективном или трудовом договорах», — пояснил заместитель председателя Комитета СФ Игорь Фомин.

Комитет СФ рекомендовал палате одобрить Федеральный закон, уточняющий основные параметры бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2019 г. в связи с ратификацией Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей города Байконур, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса «Байконур». Речь идет об актуализации сведений о численности лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, сообщила член Комитета СФ Татьяна Кусайко.

«Указанным Протоколом предусматривается исключение граждан, проживающих в городе Байконуре, но не являющихся работниками российских организаций комплекса «Байконур», из числа застрахованных лиц», — отметила сенатор.

В связи с этим сокращается объем поступлений страховых взносов на ОМС неработающего населения г. Байконура и общий объем доходов бюджета фонда на 145,5 млн руб. Сокращается также объем субвенции, предоставляемой бюджету территориального фонда ОМС г. Байконура и общий объем расходов бюджета ФОМС на 239,1 млн руб., объем дефицита бюджета ФОМС на 93,6 млн руб.

Сенаторы поддержали закон, разработанный в целях совершенствования нормативного правового регулирования деятельности участников международного медицинского кластера, который создан в Москве на территории инновационного центра «Сколково».

«Федеральным законом участники международного медицинского кластера включаются в перечень лиц, которым производители лекарственных средств и организации оптовой торговли лекарственными средствами вправе продавать или передавать лекарственные средства, а также разрешить им осуществлять профессиональную деятельность по экспертизе временной нетрудоспособности и деятельности, связанной с обращением донорской крови или ее компонентов», — пояснил первый замглавы Комитета СФ Игорь Каграманян.

По словам члена Комитета СФ Владимира Круглого, законом вносятся изменения, наделяющие высшие исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации правом выступать совместно с Правительством РФ и инициатором проекта по созданию инновационного научно-технологического центра, учредителями управляющей компании, созданной в форме акционерного общества в целях осуществления функций по управлению инновационным научно-технологическим центром, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

«Исключается право участников проекта на оказание медицинской помощи, оплачиваемой за счет средств бюджетной системы Российской Федерации, в том числе за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования», — добавил сенатор.

По мнению членов Комитета СФ, реализация Федерального закона будет способствовать повышению качества медицинской помощи, а также позволит привлечь на территорию России новых зарубежных партнеров.