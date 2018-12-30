Правоотвратительный аукцион

Хотя, точнее было бы назвать этот материал «Правоотвратительный базар». Потому что все, что сегодня происходит в системе наших российских органов власти, которые по какой-то непонятной причине мы привыкли называть «правоохранительными органами», в большей степени напоминает именно БАЗАР. На котором постоянно идет торг за получение выгодных «заказов» и за получение очередных «вознаграждений» от отдельных преступных элементов и целых организованных преступных группировок.

В начале 90-х годов прошлого века Россия по воле сложившихся исторических обстоятельств и в соответствии с разработанным спецслужбами США еще в августе 1948 года уникального плана, прописанного в Директиве Совета Национальной Безопасности США № 20/1 под названием «Задачи в отношении России», четко взяла курс на коммерциализацию всех сфер своей жизни. И это коснулось не только экономики и социальных отношений. Это распространилось и на деятельность всех, так называемых, «правоохранительных органов».

В борьбе за передел сфер экономического влияния и за передел государственной собственности самое активное участие начали принимать наши доблестные правоохранительные структуры. Причем, кто-то из них действовал на стороне одних захватчиков, а кто-то – на стороне других. И все мы прекрасно помним это «лихое время» 90-х годов, когда по всей России действовали целые бригады «оборотней в погонах», крышующие те или иные преступные группировки. Или сами активно занимающиеся «экспроприацией» госсобственности.

В начале 2000-х обстановка в стране несколько изменилась. «Первичный передел капитала» (как называли подобный процесс сторонники марксизма) практически завершился. И в связи с этим, изменились формы и методы действий всех преступных элементов и преступных группировок в сфере бизнеса.

Изменилась, соответственно, и тактика действий наших «правоохранительных структур», продолжавших все так же активно рассчитывать на сотрудничество с этими преступными бизнес-структурами.

Между представителями различных ветвей «правоохранительных структур» началась весьма сложная и порой невидимая внутренняя борьба за клиентов. И, в первую очередь, такая борьба развернулась между органами МВД (полицией), Следственного Комитета России (и его региональных подразделений) и Прокуратурой России (со всеми региональными подразделениями).

Но, с начала 2000-х годов в эту борьбу уже активно подключилась другая «силовая структура» России – ФСБ.

Правда, в отличие от первых трех, ФСБ России как раз заняла позицию отслеживания противоправной деятельности не только самих преступников, но и тех, кто пытается на этих преступников «охотиться» и «прикрывать», получая с них соответствующую мзду.

Таким образом, можно четко сказать о том, что уже с начала 2000-х годов в России развернулась настоящая война в среде самих «правоохранительных органов»!

Тем не менее, те, кто сегодня занимают хорошие должности в соответствующих подразделениях МВД, Следственного Комитета или Прокуратуры России и их региональных представительствах зря время не теряют. Понимая, что до бесконечности эти возможности существовать не будут. Поэтому, получив желанную должность, то или иное «должностное лицо» моментально «приступает к исполнению личных желаний по повышению своего жизненного уровня». И на Закон, защищать который они приставлены, им в данном случае совершенно наплевать!

За доказательствами тому далеко ходить не надо. Достаточно внимательно присмотреться к фигурам тех, кто сегодня возглавляет (или возглавлял в недавнем прошлом) подразделения этих государственных правоохранительных органов непосредственно в Москве и на местах, и тех, кого прочат в руководители этих самых органов взамен уже обанкротившихся (или – даже посаженных за решетку по причине неуемного желания обогатиться за счет использования своего служебного положения).

Только что, 29 декабря 2018 года поступила информация о том, что президент России отправил в отставку прокурора Москвы Владимира Чурикова.

Этот человек возглавлял московскую прокуратуру с сентября 2015 года. И прибыл в Москву с поста прокурора Волгоградской области. Где еще в 2013-м году депутат областной Думы Сергей Попов подготовил специальное обращение к президенту России В.В.Путину и начал под ним сбор подписей граждан области с требованием немедленной отставки Владимира Чурикова с поста прокурора области! Так как тот полностью «устранился от руководства подведомственной ему структурой и не владеет ситуацией в регионе»!

Но! Владимира Чурикова никто увольнять не стал. Его отправили на повышение в… Москву! На место проворовавшегося бывшего московского прокурора Сергея Куденеева! Который оказался замешанным в крупном коррупционном скандале с получением взятки в 500 тысяч евро!

Куденеева, правда, сажать не стали. А просто тихонечко отправили в отставку. Потому что у нас пока как-то не принято так принародно обвинять и сажать за решетку прокурорских работников…

Теперь, вот, так же, тихонечко, никому не объясняя никаких причин, отправляют в отставку его преемника – Владимира Чурикова. Формально – на пенсию. Хотя, до пенсии господину Чурикову еще далековато! Потому что прокурорские работники могут оставаться на службе до 70 лет.

Видимо, тут есть над чем призадуматься.

Тем более, что народ уже начал ломать голову над тем, кто же займет теперь кресло прокурора Москвы?

Кандидатов – двое. Это – Александр Козлов, имя которого очень тесно связано со многими бизнес-проектами. И который в свое время очень серьезно засветился в связи с, так называемым, «игорным делом». В котором он мог стать чуть ли не главным подозреваемым (!)

А второй кандидат на пост прокурора Москвы – Олег Манаков. Который самым тесным образом, в свое время, был связан с, так называемым, «красногорским стрелком» Амираном Георгадзе, застрелившим четверых человек. И проживал в построенном этим «бизнесменом» шикарном особняке площадью 500 кв. м. (!) Как Судьба свела двух этих людей – остается только догадываться! И, возможно, когда-нибудь это станет предметом для особого расследования!

Вот только непонятно, кто и как будет расследовать все эти «правоохранительные фокусы»! Потому что в следственных органах творятся не менее загадочные вещи, чем в среде прокурорской.

Об особенностях нашего российского следствия я уже не раз рассказывал в своих статьях и очерках. В одном из последних своих очерков под названием «Секреты уголовного следствия», опубликованном в ряде Интернет-изданий, я подробно рассказал о деятельности некоторых наших «доблестных следователей». В том числе, — из руководства центрального аппарата Следственного Комитета России.

Кратко напомню лишь несколько имен. За последнее время арестованы и посажены: начальник Главного Управления собственной безопасности Следственного Комитета России Михаил Максименко – на 13 лет, его зам. Александр Лимонов – на 5 лет. В Главном Следственном Управлении Следственного Комитета России по городу Москве арестован его бывший руководитель Александр Дрыманов. А его зам. Денис Никандров уже отправлен за решетку на 5 лет!

Но, по-моему, все это нисколько не останавливает тех, кто продолжает дело своих бывших начальников. Потому что, пришедшие им на смену активно подхватывают их эстафету. А вместе с этой эстафетой – и те самые преступные связи, которые, видимо, переходят им по наследству!

Механизм, как говорят специалисты в подобных случаях, отработан до мелочей! И весь преступный мир прекрасно знает, к кому и как надо обратиться в случае возникновения тех или иных проблем. Кто и каким образом сумеет их «прикрыть», устранить ненужного конкурента или избавить их от посягательств со стороны реальных (а не «ряженных») представителей Закона.

Тем более, что в последнее время к трем обозначенным выше категориям, так называемых, «правоохранителей» присоединилась еще одна весьма важная категория «слуг Закона» — представители «судебной власти». Определенная часть из которых весьма активно и весьма заинтересованно идет на сделки с преступными элементами. Используя при этом в качестве посредников – представителей следствия и прокуратуры!

Представить себе подобное (скажет мне недоверчивый читатель) можно только в каком-то кошмарном сне! Но! Тем не менее, это – именно так! И сегодня независимые эксперты очень часто наблюдают парадоксальное явление, когда по совершенно необоснованным обвинениям и совершенно идиотским с точки зрения права доводам судьи выносят обвинительные приговоры или постановления о заключение под стражу ни в чем не виновных людей. А явных преступников по абсолютно глупым доводам освобождают от уголовной ответственности и выпускают на свободу.

Таким образом, сегодня мы наблюдаем совершенно ничем не прикрытую ярмарку, на которой торгую нормами Закона, человеческими судьбами и фактически – реальными интересами Российского государства!

За доказательствами этого тоже далеко ходить не надо.

Я уже более года в целом ряде своих статей и очерков освещал, так называемое, «дело Алексея Федорченко» — старшего лейтенанта полиции ОВД «Новогиреево», который 22 апреля 2015 года задержал с поличным наркомана Геннадия Богданова. При том находилось почти 32 грамма наркотического вещества – гашиша.

При задержании наркоман Богданов собственноручно в протоколе написал о том, что один из кусков гашиша он «нашел на автобусной остановке», а про второй – «не помнит».

Кроме того, как и полагается в подобного рода случаях, в отношении наркомана Богданова была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила наличие в его крови вещества, полностью идентичного тому, что было изъято у него при задержании. То есть, все было сделано по Закону и в соответствии с требованиями норм Уголовно-процессуального Кодекса России.

Потом с наркоманом начал «работать» следователь Павел Нечаев. Который, видимо, получил какие-то «ценные указания»! Потому что он фактически вместо наркомана Богданова создал весь текст, так называемого, «допроса подозреваемого». И, тем самым, «отмазал» наркомана от этого «дела», решив переложить всю тяжесть вины (как говорят в таких случаях у нас в народе) с больной головы на здоровую! В результате чего появилась версия о том, что наркотики этому «несчастному бедолаге» подбросил сотрудник полиции Алексей Федорченко. Который, якобы, действовал в интересах некоего бизнесмена Мальцева, мечтавшего «разобраться» с наркоманом Богдановым. У них, якобы, были какие-то финансовые споры.

В моих руках по воле случая оказалась копия протокола допроса наркомана Богданова следователем Павлом Нечаевым. И вот что меня поразило! За весь период «допроса» говорит и диктует в основном следователь, а подследственный только поддакивает. Но, при этом, время от времени с кем-то разговаривает по телефону и отдает деловые распоряжения по поводу осуществления каких-то сделок (?!) Одно это меня, как опытного эксперта, уже настораживает. Как можно давать разрешение подследственному во время допроса вести посторонние разговоры?!

Но, видимо, следователя Нечаева это абсолютно не волновало. Потому что перед ним стояла совершенно иная задача! А именно – состряпать документ, по которому можно было бы снять полностью обвинение с «бедолаги» Богданова и переложить груз уголовной ответственности на ни в чем не виновного человека – лейтенанта Федорченко!

И он с этой задачей прекрасно справился! Богданов стал «потерпевшим», а лейтенант Федорченко – «обвиняемым»!

Пусть гражданин Нечаев не обижается, но я весьма сомневаюсь в том, что все это произошло безвозмездно! Потому что в скором времени Павел Нечаев уволился из следственных органов и вообще исчез из поля зрения…

Но, продолживший его «дело» другой следователь Заур Исаев с большим энтузиазмом подхватил нелепицу, слепленную (как я уже высказал свое предположение), видимо, не задаром. И даже не удосужился заглянуть в первоначальный протокол изъятия наркотиков, в котором наркоман Богданов собственноручно указал, что, как минимум, один из кусков гашиша он лично «нашел на автобусной остановке и положил к себе в карман». Поэтому вторичные показания того же самого Богданова о том, что лейтенант Федорченко «засунул ему в один карман один кусок, а в другой карман – другой кусок гашиша» никак не могут соответствовать действительности!

А про то, что изъятое у Богданова наркотическое вещество по своему химическому составу полностью соответствует тому, что содержалось на момент задержания наркомана в его крови, забыли вообще!

Тем не менее, именно в таком варианте «следователь» Заур Исаев внес произошедшие события в вариант «Обвинительного заключения» по «Уголовному делу А.В.Федорченко», которого теперь пытаются обвинять в подбросе наркотиков по статье 228 УК РФ «бедолаге»-наркоману Богданову. У которого, видите ли, были какие-то финансовые споры с неким гражданином Мальцевым, по поручению которого, якобы, вся эта «заваруха с наркотой» и произошла.

Только вот, исходя из логики всей этой ситуации, можно сделать один весьма неутешительный вывод.

Два отъявленных жулика выясняют между собой финансовые споры – а представители всех, так называемых, «правоохранительных структур» города-героя Москвы оказываются втянутыми в эти грязные разборки!

И, что самое интересное (!) – разобраться в данной ситуации не желает НИКТО!

НИКТО не желает даже толком прочитать материалы всего этого, так называемого, «уголовного дела»!

Ни Главное Следственное Управление Следственного Комитета России по городу Москве! В котором только что арестовали главного руководителя за получение взятки в особо крупном размере…

Ни руководство Прокуратуры Москвы! Где только что президент России отправил в отставку главного руководителя, а возможные будущие руководители оба имеют не такие уж «гладкие биографии»…

Ни суд, который нарушает Закон самым грубым образом! Потому что 29 декабря 2018 года истек срок пребывания под стражей Алексея Федорченко, обозначенный предыдущим решением Московского Городского Суда. А теперь продление содержания под стражей возможно лишь при одном условии – если суд начнет реальное рассмотрение «дела» по существу.

Но, судья Перовского районного Суда города Москвы В.С.Кузнецов 29 декабря 2018 года, так и не приступив к предварительному слушанию «уголовного дела» по существу и перенеся рассмотрение «дела» на 11 января 2019 года, выносит «Постановление» о продлении пребывания под стражей Алексея Федорченко, подлежащего немедленному освобождению из-под стражи, сразу на 6 месяцев! И это при том, что человек уже провел в СИЗО более 18 месяцев!

А прибывший на заседание суда с Ходатайством об изменении меры пресечения в отношении Алексея Федорченко официальный представитель Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации даже не допускается в зал заседаний!

Мы – поистине гуманная страна! И президент страны, выступая на итоговом заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 11 декабря 2018 года очень возмутился тому, что одна из его участниц назвала наших «правоохранителей» садистами.

Нет, конечно же, они не садисты! Они – обыкновенные ТОРГАШИ!

И они давно уже устроили из нашей ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ обыкновенный «ПРАВООТВРАТИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН», в ходе которого происходит массовая торговля нормами ПРАВА, ЗАКОНА и ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ СУДЬБАМИ!

А, если говорить языком обыкновенного российского обывателя, то вся ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РОССИИ давно уже превращена ими в обыкновенный КРИМИНАЛЬНЫЙ БАЗАР!

Только, вот, хотелось бы им напомнить одну простую старую воровскую притчу. Потому что многим из наших, так называемых, «правоохранителей» самим, возможно, светят в обозримом будущей тюремные нары.

И эта притча гласит следующее:

«ЗА БАЗАР ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ!»

Сергей Комков — пом. 1-го зам. пред. Комитета Госдумы по образованию и науке, академик МАНПО, член Союза писателей Москвы, д.пед.н., д.ю.н., проф.