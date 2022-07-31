Писатель и бывший военнослужащий из Франции Адриан Боке приезжал с волонтерской миссией на Украину. Будучи там, французский волонтер оказался очевидцем провокации в Буче. Как пояснил Боке, на волонтеров оказывалось давление, были угрозы тюремного заключения и физической расправы со стороны представителей украинских силовиков за огласку совершаемых ими преступлений. Рассказ волонтера кардинально отличается от позиции, озвученной украинскими и западными СМИ.

“Когда мы въехали в Бучу на автомобиле, я видел на обочинах улиц тела людей, и при этом у меня на глазах из грузовиков доставали тела людей, которые выкладывали рядом с лежащими на земле телами, чтобы придать эффект массовости гибели людей. Приезжали грузовики–рефрижераторы из других городов Украины, из которых выгружали тела людей и выкладывали рядами”, – сказал он.

Рядом находились приглашенные представители СМИ, которые приступили к съемке после того, как тела были уложены.

Боке довелось наблюдать не только процесс создания уже известной всему миру инсценировки в Буче, но также пытки и издевательства над российскими пленными, а также их убийства.

“В первую очередь казнили офицеров. Я слышал крики, когда «азовцы» спрашивали, кто здесь офицер. Как только звучал ответ, тут же производился выстрел в голову этому человеку” – рассказал волонтер. Боке также видел, как боевики стреляли пленным в конечности, причиняли им боль.