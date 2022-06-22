Появился устойчивый к антибиотикам штамм «супер-гонореи»

Гражданин Австрии подцепил устойчивый к антибиотикам штамм «супер-гонореи», занявшись незащищенным сексом с проституткой в Камбодже.

Пациенту были назначены цефтриаксон и азитромицин, после чего симптомы гонореи исчезли. Но позже лабораторные тесты показали, что мужчина был носителем штамма с лекарственной устойчивостью, поэтому после лечения пациент продолжал получать положительные результаты тестов.

Причиной гонореи является крайне выносливая бактерия Neisseria gonorrhoeae, которую также называют гонококк. Бактерия научилась противостоять почти всем видам антибиотиков, которыми когда-либо лечили гонорею.

Если этот штамм получит распространение, многие случаи гонореи станут неизлечимыми.