Здоровье и медицина

Повышение медицинской грамотности населения

Автор:

Ю. Архаров: Повышение медицинской грамотности населения — основа для сохранения здоровья

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий Архаров принял участие в работе Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России». Форум организован в целях повышения медицинской грамотности населения и формирования ответственного отношения к своему здоровью.

В настоящее время современная медицина позволяет лечить многие болезни, при некоторых патологиях стало возможным значительно продлевать жизнь. «Тем не менее, жизнь общества сопровождает рост заболеваемости неинфекционными болезнями, а также инфекционными заболеваниями, что доказала пандемия новой коронавирусной инфекции», — отметил сенатор.

Как следствие, по его словам, увеличивается потребность в медицинских услугах, растет нагрузка на медперсонал, лекарственное и материально-техническое обеспечение. «Отрасль здравоохранения стала требовать больших затрат со стороны государств — это общемировая тенденция. В таких условиях важно стремиться к сохранению здоровья граждан и увеличению количества прожитых здоровых лет, причем не только со стороны государства, но и каждого человека в частности», — отметил законодатель.

Повышение медицинской грамотности населения — основа для сохранения здоровья, профилактики заболеваний и их контроля, да и в целом для увеличения продолжительности жизни, уверен он. «Умение поддержать здоровье и вовремя предпринять меры по лечению — жизненно необходимый навык для каждого человека. Нужно понимать, что низкий уровень медицинской грамотности не просто влияет на состояние каждого из нас, он коррелирует с неудовлетворительными результатами лечения», — пояснил Юрий Архаров.

Сенатор отметил, что в группах населения с большей осведомленностью в вопросах здоровья и ЗОЖ наблюдается экономическое процветание, высокий уровень занятости и образованности, здоровья и благополучия, повышение доходов населения. «Поэтому очень важно обсуждать тему ответственного отношения к здоровью на таких авторитетных дискуссионных площадках, как этот форум», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что форум — крупнейшее ежегодное общественное межотраслевое мероприятие, посвященное вопросам формирования здорового образа жизни и охраны здоровья граждан страны.

СтраныРоссия
Предыдущая статьяВ Латвии предложено русских депортировать
Следующая статьяНовый президент Туркменистана ввёл ряд запретов для женщин

Ещё похожие новости

Служба крови – один из важнейших звеньев здравоохранения

Здоровье и медицина
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к участникам XIV Всероссийского форума Службы крови, который проходит в Нижнем Новгороде. Организатор мероприятия - Федеральное медико-биологическое агентство. По ее словам,...
Узнать больше
video

Медицинские услуги в Вильнюсе, Литве

Здоровье и медицина
https://youtu.be/NaCXKBBrx7c В столице Литвы Вильнюсе открыта медицинская клиника - это клиника натуральной терапии — ЗАО «Tarptautinė natūralios terapijos klinika». Здесь используются как новейшие технологии в...
Узнать больше
video

Коронавирус в Москве. Врачи почувствовали последствия большого скопления людей в метро

Здоровье и медицина
https://youtu.be/8Vn0sWXa8nU Кардиолог, терапевт, к.м.н. Константин Иванов подчеркнул, что врачи уже почувствовали последствия большого скопления людей в московском метро в первый день введения пропусков. Константин Иванов отметил,...
Узнать больше

Разработаны инновационные средства индивидуальной защиты

Здоровье и медицина
В Северо-Восточном федеральном университете разработаны инновационные средства индивидуальной защиты Инженеры Международного центра развития перспективных компетенций «FutureSkills: NEFU» Северо-Восточного федерального университета передали образцы и технологии...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.