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Потаенное Тайнинское Царство

Святые Новомученики и Исповедники Российские, молите Бога о нас! Православные Чехии отпраздновали память пострадавших за веру Христову в ХХ веке
Январь 20
04:16 2018
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1. «Поездка в Тайнинское»

Собственно, об этой поездке Хоругвеносцев в Тайнинское уже очень хорошо и живо написал мой заместитель Валерий Александрович Левченко. Но мне тоже здесь хочется выразить некоторые свои мысли и впечатления об этом очередном Крестном ходе Хоругвеносцев. И хотя он проходил без меня, я как-то очень ярко вижу его своим внутренним писательским зрением. И не могу не записать эти свои «видения»… А по сему и пишу.

Итак, в воскресенье, 3 декабря 2017 года, в Предпраздненство  Введения Пресвятой Богородицы во Храм, Хоругвеносцы, можно сказать, впервые за долгое время ездили к памятнику Николаю II в Тайнинское. И, как ни странно, всё обошлось хорошо. Ни покаянщиков, ни новых царей – «помазанников Божиих», ни 50-ти автобусов с 2.500 пассажирами с Украины, там не было. Вообще, надо сказать, что война с Украиной как-то сильно затормозила эти покаянно-коленопреклоненные молебны в Тайнинском, когда грешники, привезенные на 50-ти 50-местных шикарных автобусах с Украины по 7 – 8 раз приезжали в Тайнинское проходить «Чин всенародного покаяния Русского народа в грехе Цареубийства».

Повторяю, каждое воскресенье провозили в Тайнинское по 50 автобусов – по 2000 человек из разных отдаленных уголков Украины и совершенно медвежьих углов провинциальной российской глубинки. Так сказать, с лесов и гор, пещер и скитов, тайных молелен и катакомбных келий… Но, вот, что интересно – люди эти были объединены удивительно четко и прямо-таки по-военному… И работала вся система, как часы. Но тут сначала провалился Диомид, затем Масюк, или Сердюк, – не помню точно фамилию, – председатель «Всецерковного Синода Царской Церкви» выгнал митрополита Корнилия, а потом и сам куда-то пропал – как сквозь землю провалился. Да и остальные что-то попритихли… В общем, кончилось массовое всенародное покаяние всего русского народа в грехе Цареубийства . . .

Видимо, все, кто убивал – покаялись. И теперь посреди широкого поля в Тайнинском одиноко стоит памятник Государю Императору Николаю II Александровичу, со скипетром и державой, и даже не знаю, есть ли на нем сейчас, – ведь это второй памятник – первый взорвали, – есть ли на нем сейчас надпись:

«РУССКИЙ  НАРОД  С  ПОКАЯНИЕМ» .

Кстати, надпись совершенно правильная, и мы, Хоругвеносцы, первые под ней подпишемся.

Я должен был ехать вместе со всеми. В 09.00 ко мне на Алексеевом «фольксвагене» должны были приехать Алексей и Валера и мы должны были поехать в Бибирево – собирать людей и хоругви. Но к сожалению, по непредвиденным обстоятельствам, вдруг на меня свалившимся, я поехать не смог. Так что Алексей и Валера в Бибирево поехали без меня.

А людей на этот раз было не мало – чуть ли не человек 20-ть, на 6-ти машинах, и среди них даже одна 12-тилетняя девушка. И хоругвей, таким образом, взяли примерно столько же. Приехали быстро – за полчаса, безо всяких приключений. Остановились. Прошли к памятнику. Открыли калиточку. Вынули Хоругви – быстро их собрали – и во уже идут первым коловратным Крестным ходом вокруг памятника. Идут и поют, сначала:

– Бо – го – ро – ди – це    Дево,    ра – дуй – ся . . .

Потом наш знаменитый тропарь Царю Мученику:

Царства земнаго лишение,

Узы и страдания многоразличныя, Кротко претерпел еси,

Свидетельствовав о Христе, Даже до сме-е-е-е-рти от жидов . . .

Потом выстроились двумя крыльями вокруг памятника – какая красота! – каких хоругвей и знамен только нет:

– и огромная Хоругвь Троицы, и черная Спас Ярое – действительно Ярое – Око! – и обе Богородицы – Казанская и Владимирская, и белое знамя с косицей – с красной иконой Святых Царственных Мучеников, и такое же с косицей – черное с Архангелом Михаилом на коне и надписью:

ПРАВОСЛАВИЕ  ИЛИ  СМЕРТЬ!

А на другой его стороне – Державная, а над Ней, на небесах – Троица. А с другой стороны памятника – черное знамя с тремя черепами с кинжалами в зубах и надписью:

ПРАВОСЛАВИЕ  ИЛИ  СМЕРТЬ!

и такое же большое Красное с Нерукотворенным образом в круге и знамя с косым Андреевским Крестом – знамя Донбасса и Всемирной Консервативной Конрреволюциеи и, опять же, в центре его три черепа с кинжалами в зубах, и несколько других Православных стягов и знамен Союза Православных Хоругвеносцев, а в самом центре, прислоненная к пьедесталу памятника – уже ставшая знаменитой, «Царебожническая» Хоругвь Царя – Искупителя Николая II Александровича – Мученика и Великомученика и Страстотерпца, спасшего Россию и Русский народ принесением себя в Добровольную Искупительную Жертву – в подражание Спасителю – именно в Жертву для искупления впавшего в грех Бого- и Царе-отступничества народа-Богоносца – Русских!

Так в своей речи после первого Крестного Хода и говорил его руководитель Валерий Александрович Левченко. Правильно всё говорил и чётко. Да и все мы, Хоругвеносцы, так думаем. А я, Леонид Донатович мог бы ещё продолжить:

– Да, мы забыли Бога, и отступили от Царя. Да, мы Его не отбили от Красной Сволочи, и не спасли Его и Его Святую Семью. Да, мы отступили, да не возбранили убиение Царственных мучеников. Но Царя с Семьей убивали не мы – Царя ритуально убивали представители богопроклятого племени, отпавшие в красно-черную каббалистическую тайну беззакония, о которой еще Апостол Павел говорил – что она в действии. И это она – та самая извечная тайна беззакония убила Святого Царя и Его Святую Семью. Но до конца они не победила. Ибо пока здесь, в Тайнинском, у памятника Царю Искупителю стоят Русские Хоругвеносцы – до тех пор дьявол не одолеет России. Так будем же приезжать сюда теперь чаще, и молиться Святому Царю Искупителю – и собирать Русское Хоругвеносное Воинство, которое в ночь с 16 на 17 июля 2018 года – на столетие ритуального убиения Святых Царственных Мучеников пойдет безконечным Крестным Ходом от Храма на Крови, в Екатеринбурге, до монастыря на Ганиной Яме, где разрубались и сжигались трупы наших величайших святых – Святых Царственных Мучеников, смертью своею – смертью Крестной – спасших Русский народ от окончательного его уничтожения богомерзкими кровопийцами . . .

А затем Хоругвеносцы еще раз с пением молитв и тропарей три раза обошли Крестным ходом памятник, поклонились ему, собрали хоругви, сели в машины и поехали обратно в Третий Рим – Москву, – которому по молитвам Святых Царственных Мучеников стоять вечно – а четвертому не бывать . . .

Святии Царственнии Мцченицы!

Святый Царю Искупителю Николае!

Молите Бога о нас!

.  .  .

  1. «Тайный Царь Потаённого царства»

Впрочем, наша матушка Россия в глубинах своей души совсем даже не меняется и не изменится никогда. Потому что на неё, как указал в своё время «таинственный индекс», так и указывает до сих пор. Вот уже несколько тысяч лет иллюзионируют они о том, что скоро, вот-вот, наступит наконец-то ихнее еврейское время, придёт наконец по заветной узкой улочке в Иерусалим Мешиах, и женщина, которая специально всё время держит чайник на огне, напоит его усталого, чаем… Откуда он придёт, об этом не говорится. Может из Москвы, а может из пустыни Нагев, а может от подножья горы Хорив – никто не знает. Да и сумасшедшие раввины, которые говорят, что стопа его не будет касаться земли, и большая и тяжёлая золотая корона уже приготовлена – все они только грезят и мечтают о блаженных для евреев временах грядущего Мешиаха, когда евреи – народ царей и священников – наконец-то будут правит этим несовершенным миром неразумных гоев.

А многие православные тоже верят, что скоро придёт Антихрист. И в то же время придёт на Русь никому до селе неизвестный Православный Царь. Человек великого ума, сильного стратегического мышления, непоколебимой веры и железной воли. Он сменит всех до единого отступивших архиереев, кроме двух верных – восстановит Самодержавную Монархию – объединит все Славянские и Православные и шире Христианские страны, и, что самое интересное, его будет боятся даже сам жидо-бес Антихрист. А ведь Антихрист будет очень силён. Он победит не-то семерых, не-то десятерых царей, и, кажется, казнит их. Но Русского Царя ему не взять. Но, как бы наоборот не произошло. Ведь сказано, что Антихрист будет править три с половиной года. И его прибудут обличать пророки Енох и Илия. И он их убьёт. И тела их три дня будут лежать на улице под дождём, навроде как лежало под дождём тело убиенного князя Андрея Боголюбского, убитого Кучковичами, жидом Мойзичем и Якимом, тоже, как я понимаю, хазарином, и опять же, жидом Аньбалом. А ведь Андрей, уйдя из Киев-града, унёс оттуда Владимирскую, написанную евангелистом Лукой, чудотворную икону Божией Матери. Я помню, как мы с Валерой стояли на хорах Княжеской башни Боголюбского монастыря, стены которого расписаны сценами ритуального убийства этими жидовинами-заговорщиками Первого Русского Царя, Князя Андрея Боголюского. А потом спустились по узкой винтовой лестнице до самого низа, где до сих пор на камнях выступает кровь Святого мученика Князя Андрея. Я тогда взял земли с кровью и обмазал ей себе лоб… И так ходил по монастырю. Ибо надо везде прикладываться к святыням и помазаться святым маслом и святым миром с мироточащих икон – особенно с нашей Красной Чудотворной Мироточивой и Благоухающей иконы Святых Царственных Мучеников, да и со всех других тоже. Ибо на нас тоже благодать Божия. Так сказала игуменья сербского монастыря Морача матушка Иоанна, а другая сербская монахиня на видео говорит, что будущий Сербский Царь живёт сейчас в Москве. И Царь этот не из династии Обреновичей, и не из династии Карагеоргиевичей, но из династии Неманичей… Я же от себя добавлю: Царь этот – законный Царь – должен быть молодым и сильным. Таким как Святослав или Давид, как Александр Македонский, как Цезарь или Иван Грозный, как Петр Первый. Ибо суть служения Царская есть сильная и непобедимая, державная, карающая и прощающая десница Господня.

И недаром Хоругвеносцы поехали в этот раз в священное место с таинственным названием «Тайнинское». Ибо потаенный, тайный, скрытый, неявленный, в сокровении, в скиту, в катакомбах, в пещерах – пребывающий тайный сакральный Царь – он уже, конечно, есть. И только очень малое число людей должны знать, кто он есть на самом деле – тайный, в потаенном сокровении пребывающий – Русский Царь, который с сих ноябрьских дней начинает плести свою незримую сеть – свою волшебную Киту – шаг за шагом создавая своё невидимое тайное Тридевятое Царство Царя-Архонта, происходящего как и род Святого Благоверного Царя Иоанна Васильевича Грозного от самого Августа Кесаря…

.  .  .

  1. «Русское инобытие»

Вот так пишешь, и начинаешь чувствовать, что моя «идея» о совершенно «ином  мире», о «инобытии» только сейчас и начинает реализовываться. Он как-то начинает появляться где-то в отдалении, как-то мерцает, и я, как всегда, вижу саму картину, сами краски, сам образ. Это какое-то большое пространство, глубокого и тёмного какого-то цвета, типа тёмно-фиолетового, смешанного с тёмно-малиновым, и там внутри, в углублении, идёт как бы какой-то туннель, и куда он ведёт, неизвестно. Так как бы провал какой-то, ведущий неизвестно куда. Это и есть наш, другой, отличный от обычного мiра, наш Монархический мир, наш град-Китеж, наше, находящееся в «ином измерении» – Тридевятое Царство.

Дело в том, что мы, Хоругвеносцы, не живём ни в политической реальности, и даже ни в экономической реальности, и ни в «конспирологической», и ни в социальной, и ни в какой иной – мы, как художники, живём в реальности картин, образов, форм, знаков, символов или, как когда-то давно сказал мне один хитрый жулик-алкоголик, «в реальности видений и сновидений». Только разница в том, что у него эти «видения и сновидения» появляются как бы из-за похмелья и белой горячки, а у нас они являются и появляются из-за того, что мы в самом прямом смысле живём в другой реальности или, говоря религиозным языком в мире ином, или даже, если хотите, в мире потустороннем… И этот «иной», «потусторонний», точнее «иносторонний» мир окружает нас везде.

А сам я, чем старше становлюсь, точнее, чем старее, тем всё больше хочется писать. И хочется, что называется, структурировать нашу монархическую общественность. Причём независимо от их взглядов и предпочтений. Хотя Сергей Фомин считает, что у Русского Царя обязательно должна быть Царская кровь. А мне кажется, что надо найти человек 10-ть талантливых Русских ребят – именно Русских и Русых, – может из Калуги, а может из Рязани – «русоволосых с голубыми глазами» – и из них, по благословению старцев, избрать «уже предъизбранного», как говорил Володя Карпец, молодого «грядущего Русского Царя». А если он заболеет и умрёт, то следующего, потом следующего и так этот источник, этот родник, этот «вир», как говорят словенцы, или этот «вриль», как говорят немцы, никогда не иссякнет…

И ни надо никакой особенной царской крови – и ни каких особенных крестов на спине между лопатками, не надо никаких меровеев, меровингов, китоврасов, руэргов, франков, пруссов, и пр. и пр. и пр.

Ибо сам Божественный Юлий, то есть Гай Юлий Цезарь, хоть и считал, что по отцу он Царского рода, а по матери происходит от самой богини Венеры, а соответственно от самого Юпитера – но любовь и популярность в армии завоевал отнюдь не этим, а тем, что в трудных походных условиях переносил все тяготы наравне с простыми солдатами, ел одни сухари и не брил бороду. То есть был как все они. Это и есть настоящий Царь. Таким же был Пётр Первый. Таким же был Александр Македонский – во всяком случае, в начале своего поприща, пока он не стал египетским богом Амоном-Ра.

Цезарь происходил от Троянского царя Энея, который и есть заморский Китоврас, приплывший из Трои в Италию. Заморский Китоврас-Троянец. Или Этруск – или Это-Рус – что одно и то же. А Рус – Русь – означает Ра-с – т.е. солнечный, светлый, лучащийся, русый – то есть происходящий от утренней и вечерней прекрасной лучащейся звезды Венеры . . .

Вот так и решил наш тайный пока Царь в конце 2017-го – начале 2018-го годов создавать и структурировать большую Всероссийскую и всеправославную монархическую организацию. Работа эта будет долгой и кропотливой – знаком будет три черепа с перекрещенными костями с кинжалом в зубах и надписью:

ПРАВОСЛАВИЕ ИЛИ СМЕРТЬ!

А главным знаменем – большая хоругвь Царя Мученика Николая II Александровича с надписью:

ЦАРЬ ИСКУПИТЕЛЬ НИКОЛАЙ.

Вот какие интересные «видения и сновидения» посетили меня после несомненно судьбоносной, и несомненно мистической поездки Хоругвеносцев к памятнику Царю Николаю II Александровичу в мистически-таинственное место с говорящим названием – «Тайнинское» . . .

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

 Савеза Православних Барjяктара

Леонид  Донатович Симонович-Никшич

 

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Тэги
Николай II
Страны
Россия

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